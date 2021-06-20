Очередной крах «банковской тайны»?

Мы почти свыклись с мыслью, что в современном мире почти не осталось приватности. О наших перемещениях, покупках, разговорах и желаниях все известно. Однако в сфере бизнеса, как нам казалось, сохраняется какая-то тайна. Но это ненадолго. Правительство предлагает принять поправки в Налоговый кодекс, которые обяжут финансовые компании сообщать налоговикам все данные о своих клиентах. К чему это приведёт — мы обсудили с партнером юридической компании Taxadvisor Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска:

0:00 — 00:55 — приветствие

00:56 — 5:50 — что меняется в понятии «банковской тайны» в РФ и на кого распространяется порядок

5:11 — 7:35 — российских резидентов коснутся новые правила?

7:36 — 11:26 — иностранные резиденты теперь под микроскопом — за что их могут оштрафовать?

11:27 — 13:10 — ко всем странам применимы новые меры ответственности?

13:11 — 15:25 — зачем вводят новые меры ответственности

15:26 — 16:45 — как применяют новые штрафы

16:46 — 18:50 — что вообще такое «банковская тайна»?

18:51 — 22:54 — можно ли как-то обойти новые требования?