Как цифровизация подставляет бизнес под штрафы. Бойтесь данайцев, файлы приносящих!

26 сентября 1983 года советская система предупреждения о ракетном нападении «Око» сообщила о запуске с территории США нескольких межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен» по территории СССР. Оперативный дежурный, подполковник Станислав Петров, по идее, должен был довериться системе и доложить по цепочке наверх, что неминуемо привело к ответному удару. Однако подполковник усомнился в достоверности показаний, в т. ч. по причине того, что запуск всего нескольких ракет не похож на настоящее нападение. Поэтому вы читаете эти строки.

Да, возможно, история приукрашена. Но важный посыл в том, что безмерная вера в технологии может привести к печальным последствиям. В налоговой сфере такая уверенность, к сожалению, только нарастает. И если от налоговиков можно часто услышать «у нас программа так работает», то налогоплательщики должны вырабатывать приличный уровень разумного сомнения в технологиях.

В качестве примера разберем свежий кейс «Сити Инвест Банка» (дело № А40-85059/2021). Фабула проста:

06.11.2019 в Банк по ТКС поступил запрос по 93.1 НК РФ о предоставлении выписок по операциям на счетах ООО «ЭЛЛИАН» (ИНН 7841417317) за период с 01.01.2014 по 29.10.2019.

06.11.2019 (в тот же день!) Банк направил по ТКС в электронной форме ответ.

06.11.2019 по ТКС в Банк поступили квитанции с информацией о положительных результатах проверки сообщения Банка, подписанные электронной подписью ФНС.

09.12.2019 года Инспекцией в отношении Банка составлен Акт, в котором предлагалось привлечь Банк к ответственности по ст.135.1 НК РФ.

Банк, в итоге, привлекли и суд согласился с налоговиками.

А кто это сделал?

Резонный вопрос: «За что же Банк привлекли?». Собака зарыта в техническом аспекте, а именно в интересной логике процессов, описанных в огромном массиве форматов файлов и регламента взаимодействия. Кроме этого, количество участников в цепочке по передаче файлов больше двух, есть еще территориальные управления Банка России и подразделения информатизации. И каждый участник потенциально может влиять на содержимое пересылаемой информации.

Форматы и Регламент взаимодействия публикует Банк России. По ссылке вы не найдете старых версий форматов, да и информации о том, кто и когда принял эти форматы и другие документы. Дата публикации также не обнаруживается. И это отдельный вопрос, как соблюсти гарантии достоверности таких документов и их вступления в силу.

По версии налоговиков, Банк должен был отправить, как минимум, два файла: основной и дополнительный. Это следует, как пишет суд, из п.2.15 Формата файлов (версия от 23.05.2017). Дословно:

Выписка может содержать несколько разделов. По головной организации и каждому филиалу банка формируется отдельный раздел. Раздел состоит из основного файла, включающего общие данные, и дополнительных файлов, включающих операции по счетам, вкладам (депозитам), о переводах остатка электронных денежных средств (далее — операции)

Оказалось, Банк основном файле указал: КолДопФ="3«. Это означает, что дополнительно имеются 3 файла, в которых должны быть отражены именно конкретные операции по счету при условии, если какие-то операции были по счету. Эти файлы налоговики не получили. Почему так произошло, из текста решения невозможно установить. Ровно как и непонятно, должны были быть приложены дополнительные файлы или было ошибочно указано их количество.

Но налоговая направила Банку сообщение о положительном принятии ответа на запрос. Как быть с этим? И здесь на арену выходит старый как мир прием. Со ссылкой на Регламент взаимодействия, суд повторяет за налоговой:

УО ФНС России не осуществляет проверку соответствия количества поступивших дополнительных файлов и значения элемента/атрибута «КолДопФ», указанного в основном файле ответа Банка. ... по результатам проверки ответа Банка сформирована только одна квитанция с информацией о положительном результате проверки основного файла ответа Банка: в отсутствие квитанций, содержащих реквизиты, относящиеся к дополнительным файлам ответа...

Найти Регламент взаимодействия версии от 25.08.2016 — нетривиальная задача, но вполне посильная. Хотя необходимые пункты Регламента от 2021 года аналогичны. Из п.3.15 и 4.4 Регламента, действительно, можно прийти к выводу о том, что:

в налоговый орган приходит Архивный файл, в котором содержатся зашифрованные файлы от одного Банка;

налоговый орган проверяет Архивный файл исключительно: а) соответствие на структуры и уникальности его наименования; б) на возможность разархивировать Архивный файл;

налоговый орган извлекает из Архивного файла Зашифрованный файл и расшифровывает его, после чего опять проверяет только имя файла и соответствие даты в имени файла.

Нигде не указано, что хоть кто-то по цепочке проверяет целостность структуры файлов! Неужели можно просто послать пустой файл, но с правильным наименованием, и в ответ прийдет положительная квитанция о приеме? Похоже, что да.

Чему нас учит этот кейс?

Во-первых, на микроуровне регламенты взаимодействия прописаны так, что не противодействуют правонарушениям, а способствуют им. Напомню, что Банк день в день отправил ответ и получил положительный ответ. Если бы осуществлялась проверка количества принятых файлов, то налоговый орган мог бы сразу сообщить о неточности. А Банк мог дослать необходимые файлы в срок и избежать штрафа.

К сожалению, в тексте решения не видно позиции Банка по технической составляющей вопроса. По этой причине, вопрос о том, знал ли налоговый орган о недостающих файлах до истечения срока на ответ, остался за кадром.

Очевидно, что регламенты нужно исправить.

На макроуровне мы опять, к сожалению, наблюдаем картину, когда создана вполне неплохая система, но её улучшениями заниматься некому, некогда и пр. Особенно, если это может повысить гарантии соблюдения прав налогоплательщиков.

Во-вторых, Банку и другим налогоплательщикам не стоит расслабляться. Положительная квитанция о приеме файлов от налоговиков, еще ничего не гарантирует, увы. Чем быстрее прийдет осознание, что такой ответ может оказаться пустышкой, тем меньше будет риска получения штрафа на ровном месте. Да, и положительный ответ следует выгружать и сохранять, как мы писали ранее такой ответ может внезапно исчезнуть.