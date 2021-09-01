20 лет налоговых реформ: нужна новая реформа?

Налоговую систему всегда пытались подстроить под нужды государства — когда-то получалось лучше, когда-то хуже. Сегодня мы хотим поговорить о том, что хорошего и плохого произошло в налоговой сфере с 2001 года — ведь именно в 2001 году был введен «плоский» подоходный налог, а затем стали происходить другие изменения. Что получилось, что нет? По какому пути сейчас развивается налоговая система? И главное — возможно ли вообще завершить налоговую реформу? Отвечать на эти вопросы мы будем вместе с нашими гостями — это главный экономист компании «ПФ Капитал», в прошлом советник министра экономического развития Евгений Надоршин. И практикующий с начала 2000-х годов налоговый юрист, партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.
Внутри выпуска:
0:00 — 00:59 — приветствие
00:57 — 10:51 — что получилось за 20 лет реформ — достижения и неудачи
11:47 — 16:26 — самая большая цель, которую не достигли
16:27 — 25:48 — нам нужна новая налоговая реформа?
25:49 — 37:09 — куда свернет налоговая система РФ в ближайшем будущем