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Что изменится в налогах в 2022 году

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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В конце года принято подводить итоги, и поэтому сегодня мы поговорим, что было сделано в налоговой системе за прошедший год. И как она возможно будет меняться в следующем году.

Будет ли принят новый налоговый кодекс? Как отследить новые налоговые законы и как их принимают? Будут ли снижены налоговые ставки? В НК включат положения о работе комиcсии по легализации налоговой базы? Чем грозит разрыв СИДН с Нидерландами?

Эти вопросы мы обсудим с партнером, руководителем департамента налогового и юридического консультирования KPMG Михаилом Орловым и управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.

Внутри выпуска:
  • 0:00 — 0:42 — Приветствие.
  • 0:43 — 9:00 — Будет ли новый налоговые кодекс и стоит ли его менять?
  • 9:01 — 19:22 — Как появляется новое в налоговом законодательстве: ОННП — рудимент?
  • 19:23- 22:34 — Ждет ли нас снижение налоговых ставок.
  • 22:35 — 31:02 — Налоговые комиссии и предварительный анализ: нас ждет включение в НК?
  • 31:03 — 35:20 — Налоговые оговорки — тренд или вспышка?
  • 35:21 — 39:45 — Разрыв СИДН с Нидерландами можно ли откатить назад?
  • 39:46 — 45:27 — Самые острые проблемы, которые следует исправить в 2022 году
  • 45:28 — Пожелания на 2022 год.

Послушать можно в:

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