Что изменится в налогах в 2022 году

В конце года принято подводить итоги, и поэтому сегодня мы поговорим, что было сделано в налоговой системе за прошедший год. И как она возможно будет меняться в следующем году.

Будет ли принят новый налоговый кодекс? Как отследить новые налоговые законы и как их принимают? Будут ли снижены налоговые ставки? В НК включат положения о работе комиcсии по легализации налоговой базы? Чем грозит разрыв СИДН с Нидерландами?

Эти вопросы мы обсудим с партнером, руководителем департамента налогового и юридического консультирования KPMG Михаилом Орловым и управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным.

Внутри выпуска: 0:00 — 0:42 — Приветствие.

— Приветствие. 0:43 — 9:00 — Будет ли новый налоговые кодекс и стоит ли его менять?

— Будет ли новый налоговые кодекс и стоит ли его менять? 9:01 — 19:22 — Как появляется новое в налоговом законодательстве: ОННП — рудимент?

— Как появляется новое в налоговом законодательстве: ОННП — рудимент? 19:23- 22:34 — Ждет ли нас снижение налоговых ставок.

— Ждет ли нас снижение налоговых ставок. 22:35 — 31:02 — Налоговые комиссии и предварительный анализ: нас ждет включение в НК?

— Налоговые комиссии и предварительный анализ: нас ждет включение в НК? 31:03 — 35:20 — Налоговые оговорки — тренд или вспышка?

— Налоговые оговорки — тренд или вспышка? 35:21 — 39:45 — Разрыв СИДН с Нидерландами можно ли откатить назад?

— Разрыв СИДН с Нидерландами можно ли откатить назад? 39:46 — 45:27 — Самые острые проблемы, которые следует исправить в 2022 году

— Самые острые проблемы, которые следует исправить в 2022 году 45:28 — Пожелания на 2022 год.

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