Налоговый мониторинг: рай или опасная трясина?

Цифровизация позволяет сделать бизнес прозрачным и более эффективным. Вот уже несколько лет в налоговой сфере вроде бы успешно проходит эксперимент, который называется «налоговый мониторинг». Эта система позволяет некоторым компаниям в режиме онлайн передавать все данные о себе в налоговую. Взамен налоговики не предъявляют к ним претензий.

Казалось бы, все шикарно, и о чем тут говорить? Но у этого процесса, как и у всего на свете, есть и обратная сторона.

Об опасностях и проблемах налогового мониторинга мы будем беседовать сегодня с директором департамента налоговых услуг и цифровых решений ФБК Grant Thornton Александром Григорьевым и партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска: 0:00 — 1:04 — Приветствие. 1:05 — 4:23 — Что такое «налоговый мониторинг». 4:24 — 5:30 — Кто подключается к налоговому мониторингу. 5:31- 11:34 — Почему не доверяют налоговому мониторингу. 11:35 — 15:08 — Как защищают данные налогоплательщика? 15:09 — 20:54 — Защищает ли мониторинг от претензий по 54.1 НК. 20:55 — 26:26 — Количество участников мониторинга растет? 26:27 — Как будет развиваться система мониторинга.

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