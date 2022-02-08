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Валютный контроль: новое в 2022 году

Для рубрики Валютный рынок
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С января в нашей стране действуют новые правила по контролю за валютой, о которых многие владельцы таких счетов даже не догадываются. А между тем, в этой сфере много изменилось, и надзор со стороны налоговой стал строже.

Какие теперь действуют новые ограничения при операциях с валютой? За что могут выписать большой штраф? О чем все владельцы счетов обязаны рассказывать налоговикам? Какие операции можно совершать, а какие под строжайшим запретом?

Эти вопросы мы зададим юристам компании Taxadvisor Татьяне Глебовой и Святославу Царегородцеву.

Внутри выпуска:
  • 0:00 — 0:55 — Приветствие.
  • 1:05 — 2:35 — Что изменили в валютном законодательстве.
  • 2:36 — 5:48 — Кому, когда и какую нужно подавать отчетность?
  • 5:49- 10:48 — Последствия несдачи отчетности.
  • 10:49 — 23:00 — Разрешенные и запрещенные организации для граждан.
  • 18:10 — 19:54 — Как налоговая узнает о наличии иностранного счета?
  • 19:55 — 20:50 — За кем из нас налоговая будет гоняться.
  • 20:51 — Чек-лист: как обезопасить себя, если у вас есть зарубежный счет.

Послушать можно в:

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