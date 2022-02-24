Арест имущества от ФНС: давление или необходимость?

Правительство направило в Госдуму закон о блокировке имущества компаний в самом начале налоговой проверки. То есть вместе со стартом проверки недвижимость, транспорт, оборудование предприятия — фактически может быть арестовано.

Кто может пострадать от этого? Какое имущество может попасть под блокировку? Как действовать в этой ситуации?

Эти вопросы мы будем обсуждать с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска: 0:00 — 0:52 — Приветствие. 1:16 — 3:43 — Новые права налоговой: залог имущества налогоплательщика. 3:44 — 7:20 — На какую сумму наложат арест? 7:21 — 12:43 — Зачем придумали этот механизм ? 12:44 — 20:52 — Кому и что может будет грозить при блокировке? 20:53 — Как защититься от блокировки или хотя бы уменьшить негатив?

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