Новый валютный контроль: что делать с валютой?

Сегодня наша тема — это валютный контроль и его новые нормы.

Что запретили делать с валютой в России? Могу ли я отправить деньги родственникам за рубеж? Как уехать за границу и не остаться без денег? Как меня могут наказать за нарушения правил обращения с валютой?

Об этом мы будем говорить с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и старшим юристом Taxadvisor Святославом Царегородцевым.

Важно! Выпуск был записан 11.03. После его записи были опубликованы новые вводные данные от Минфина.

Чтоб не пропустить важных обновлений подписывайтесь на наш канал в Телеграме.

Внутри выпуска: 0:00 — 0:55 — Приветствие. 0:56 — 5:40 — Что изменилось в правилах использования валюты. 5:41 — 9:40 — Кому и сколько я могу перевести денег, если получатель — резидент. 9:41 — 12:20 — Могу ли я перевести деньги нерезиденту? 12:21 — 16:40 — Возможны ли расчеты между юридическими лицами? 16:41 — 22:00 — А можно ли вывезти наличные и снять деньги из банка? 22:01 — 22:56 — А можно ли перевести деньги на зарубежный электронный кошелек? 22:57 — Какая ответственность за нарушение новых правил.

Послушать можно в:

Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!