Валютные операции

Новый валютный контроль: что делать с валютой?

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Сегодня наша тема — это валютный контроль и его новые нормы.

Что запретили делать с валютой в России? Могу ли я отправить деньги родственникам за рубеж? Как уехать за границу и не остаться без денег? Как меня могут наказать за нарушения правил обращения с валютой?

Об этом мы будем говорить с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и старшим юристом Taxadvisor Святославом Царегородцевым.

Важно! Выпуск был записан 11.03. После его записи были опубликованы новые вводные данные от Минфина.

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Внутри выпуска:

0:00 — 0:55 — Приветствие.

0:56 — 5:40 — Что изменилось в правилах использования валюты.

5:41 — 9:40 — Кому и сколько я могу перевести денег, если получатель — резидент.

9:41 — 12:20 — Могу ли я перевести деньги нерезиденту?

12:21 — 16:40 — Возможны ли расчеты между юридическими лицами?

16:41 — 22:00 — А можно ли вывезти наличные и снять деньги из банка?

22:01 — 22:56 — А можно ли перевести деньги на зарубежный электронный кошелек?

22:57 — Какая ответственность за нарушение новых правил.

Послушать можно в:

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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