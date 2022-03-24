Амнистия капитала 2022: «сдаваться» или нет?

В этом выпуске мы продолжим анализ последних решений, принятых в России, и разберем так называемую «амнистию капитала».
Что это вообще такое? Можно и стоит ли этим воспользоваться? Какие есть плюсы и минусы?
Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Taxadvisor Алексеем Яковлевым.
Внутри выпуска:
- 0:00 — 0:40 — Приветствие.
- 0:41 — 3:20 — Почему этап амнистии уже четвертый?
- 3:21 — 7:30 — Как и зачем можно воспользоваться амнистией капитала.
- 7:31 — 14:26 — От чего освободит амнистия и можно ли привлечь к ответственности после амнистии.
- 14:27 — 18:00 — Старые ошибки в новом законе были учтены?
- 18:01 — 20:18 — С какими проблемами может столкнуться декларант.
- 20:19 — 24:40 — Валютные операции попадают в амнистию? (22, 16 подсказка).
- 24:41 — Пользоваться амнистией или нет?
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