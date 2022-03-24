Амнистия капитала 2022: «сдаваться» или нет?

В этом выпуске мы продолжим анализ последних решений, принятых в России, и разберем так называемую «амнистию капитала».

Что это вообще такое? Можно и стоит ли этим воспользоваться? Какие есть плюсы и минусы?

Ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Taxadvisor Алексеем Яковлевым.

Внутри выпуска: 0:00 — 0:40 — Приветствие.

0:41 — 3:20 — Почему этап амнистии уже четвертый?

3:21 — 7:30 — Как и зачем можно воспользоваться амнистией капитала.

7:31 — 14:26 — От чего освободит амнистия и можно ли привлечь к ответственности после амнистии.

14:27 — 18:00 — Старые ошибки в новом законе были учтены?

18:01 — 20:18 — С какими проблемами может столкнуться декларант.

20:19 — 24:40 — Валютные операции попадают в амнистию? (22, 16 подсказка).

24:41 — Пользоваться амнистией или нет?

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