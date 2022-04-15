Бизнес в условиях санкций: ищем тихую гавань

Плюс, у российских граждан возникло много проблем при проведении различных операций — как со своими компаниями, так и со своими активами.
Как разобраться в этом хаосе и сохранить и свое дело, и свои капиталы? Об этом мы спросили партнера юридической компании «Amond & Smith» Сергея Назаркина и партнера компании «Taxadvisor» Алексея Яковлева.
Внутри выпуска:
- 0:00 — 0:54 — Приветствие.
- 0:55 — 6:15 — Судьба российского бизнесмена за рубежом.
- 6:16 — 8:50 — Как сейчас банки встречают российский капитал.
- 8:51 — 16:35 — Как сейчас открыть счет и проводить транзакции в иностранные юрисдикции.
- 16:36 — 25:40 — Что делать, если не проходит платеж из США в РФ.
- 25:41 — 29:59 — Куда идти если нужна иностранная компания.
- 30:00 — Какие перспективы у тренда на «офшоризацию».
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