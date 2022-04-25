Ваш налоговый инспектор закончил среднюю школу?

В Решении (лист 34) содержится вывод, что цена закупаемых у ООО «Восход» этикеток многократно (более чем в 1 000 раз) превышала цену их покупки у предыдущего поставщика. По данным инспекции:

«... стоимость единицы электромагнитной прозрачной этикетки 10×50 составила: от ООО „Торговое и складское оборудование“ — 0,00212 руб.; от ООО „Восход“ — от 1,89117 руб. до 3,10169 руб. Таким образом, стоимость единицы электромагнитной прозрачной этикетки 10×50 от ООО „Восход“ в 892 — 1 463 раза превышает стоимость этикетки от ООО „Торговое и складское оборудование“».

Все-таки превышение цены в 1 000 раз — это серьезно и трудно объяснимо с точки зрения деловой цели. Однако ларчик просто открывался ©. Компания обратила внимание, что налоговики использовали следующие данные оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 из 1С:

Наименование | Сумма | Количество.

Этикетка эл-м 10×50 прозр (Восход 13.12.13) | 406,223.46 | 214,800.000.

Этикетка эл-м 10×50 прозр (Торг.Склад.Оборуд. 12.07.11) | 12,720.00 | 6,000.000.

Налогоплательщику приходиться объяснять, что небо — голубое, а трава — зеленая:

Совершенно очевидно (но не всем! — прим. автора), что в указанном формате запятая отделяет друг от друга регистры в целых числах, а точка разделяет целые и дробные значения. Иными словами, вместо деления 12,72 на 6 000, надо было делить 12 720 на 6 000.

Суд, конечно, встал на сторону компании.