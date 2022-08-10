Манифест ФНС: наступит ли светлое будущее?

Сегодня у нас нетипичный выпуск — мы будем говорить о высоком и светлом. А именно — о манифесте Федеральной налоговой службы и о том, как реализуются закрепленные в нем принципы — на практике. Что такое Манифест? Было ли такое явление в истории современной России раньше? Что предлагает налогоплательщикам ФНС?