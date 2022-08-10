Манифест ФНС: наступит ли светлое будущее?

Беседовать о прекрасном мы будем с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Taxadvisor Алексеем Яковлевым.
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Внутри выпуска:
0:00 — 0:40 — Приветствие.
0:41 — 2:33 — О каком манифесте речь.
2:34 — 4:40 — Кто подписал манифест, и о чем он.
4:41 — 12:47 — Декларирование автоматизации работы ФНС.
12:48 — 17:20 — Снижаем количество проверок.
17:21 — 20:10 — Налоговая за «открытость».
20:11 — 22:48 — Станет ли лучше жить при «манифесте»?
22:52 — Какие есть идеи и шаги по реформированию.
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