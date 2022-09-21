Что важного происходит в налогах?

Это экспериментальный выпуск, записанный практически в полевых условиях, в котором мы побеседовали со спикерами юридического «Форума мастеров», проходящем в Воронеже в сентябре 2022 года.

В первом эпизоде приняли участники нескольких секций форму, которые поделились с нами своими мыслями:

Алексей Пауль , Профессор, Старший партнер, АК «Бородин и партнеры», с которым мы обсудили проблему «дробления бизнеса»;

, Профессор, Старший партнер, АК «Бородин и партнеры», с которым мы обсудили проблему «дробления бизнеса»; Мария Ильяшенко , Управляющий партнер Юридического партнерства «Курсив» рассказала о налоговой реконструкции;

, Управляющий партнер Юридического партнерства «Курсив» рассказала о налоговой реконструкции; Реваз Читая , Младший менеджер B1, технологии медиа и телекоммуникации рассказал о Налогообложении в рамках проектов play to earn game;

, Младший менеджер B1, технологии медиа и телекоммуникации рассказал о Налогообложении в рамках проектов play to earn game; Роман Речкин, Старший партнер, руководитель налоговой практики Юридической фирмы INTELLECT рассказал о проблемах регионального налогового правоприменения.

Во втором эпизоде приняли участие:

Валентин Ларин , Советник налоговой и таможенной практики Dentons, который рассказал про предпроверочный анализ.

, Советник налоговой и таможенной практики Dentons, который рассказал про предпроверочный анализ. Светлана Павленко , Руководитель по направлению мониторинга налогового законодательства и управления регуляторными налоговыми рисками ПАО «ГМК «Норильский никель» рассказала о налоговых трендах.

, Руководитель по направлению мониторинга налогового законодательства и управления регуляторными налоговыми рисками ПАО «ГМК «Норильский никель» рассказала о налоговых трендах. Алексей Сердюк , Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» поговорил о Налоговых преступлениях и последних тенденциях.

, Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» поговорил о Налоговых преступлениях и последних тенденциях. Алексей Ефремов, Ведущий научный сотрудник центра технологий государственного управления ИПЭИ, поделился современными течениями в нормотворчестве.