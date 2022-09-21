Налоговые проверки

Что важного происходит в налогах?

Взгляд налоговых экспертов по итогам Форума мастеров в Воронеже.

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Что важного происходит в налогах?

Это экспериментальный выпуск, записанный практически в полевых условиях, в котором мы побеседовали со спикерами юридического «Форума мастеров», проходящем в Воронеже в сентябре 2022 года.

В первом эпизоде приняли участники нескольких секций форму, которые поделились с нами своими мыслями:

  • Алексей Пауль, Профессор, Старший партнер, АК «Бородин и партнеры», с которым мы обсудили проблему «дробления бизнеса»;
  • Мария Ильяшенко, Управляющий партнер Юридического партнерства «Курсив» рассказала о налоговой реконструкции;
  • Реваз Читая, Младший менеджер B1, технологии медиа и телекоммуникации рассказал о Налогообложении в рамках проектов play to earn game;
  • Роман Речкин, Старший партнер, руководитель налоговой практики Юридической фирмы INTELLECT рассказал о проблемах регионального налогового правоприменения.

Во втором эпизоде приняли участие:

  • Валентин Ларин, Советник налоговой и таможенной практики Dentons, который рассказал про предпроверочный анализ.
  • Светлана Павленко, Руководитель по направлению мониторинга налогового законодательства и управления регуляторными налоговыми рисками ПАО «ГМК «Норильский никель» рассказала о налоговых трендах.
  • Алексей Сердюк, Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» поговорил о Налоговых преступлениях и последних тенденциях.
  • Алексей Ефремов, Ведущий научный сотрудник центра технологий государственного управления ИПЭИ, поделился современными течениями в нормотворчестве.

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