Что важного происходит в налогах?

Это экспериментальный выпуск, записанный практически в полевых условиях, в котором мы побеседовали со спикерами юридического «Форума мастеров», проходящем в Воронеже в сентябре 2022 года.
В первом эпизоде приняли участники нескольких секций форму, которые поделились с нами своими мыслями:
- Алексей Пауль, Профессор, Старший партнер, АК «Бородин и партнеры», с которым мы обсудили проблему «дробления бизнеса»;
- Мария Ильяшенко, Управляющий партнер Юридического партнерства «Курсив» рассказала о налоговой реконструкции;
- Реваз Читая, Младший менеджер B1, технологии медиа и телекоммуникации рассказал о Налогообложении в рамках проектов play to earn game;
- Роман Речкин, Старший партнер, руководитель налоговой практики Юридической фирмы INTELLECT рассказал о проблемах регионального налогового правоприменения.
Во втором эпизоде приняли участие:
- Валентин Ларин, Советник налоговой и таможенной практики Dentons, который рассказал про предпроверочный анализ.
- Светлана Павленко, Руководитель по направлению мониторинга налогового законодательства и управления регуляторными налоговыми рисками ПАО «ГМК «Норильский никель» рассказала о налоговых трендах.
- Алексей Сердюк, Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» поговорил о Налоговых преступлениях и последних тенденциях.
- Алексей Ефремов, Ведущий научный сотрудник центра технологий государственного управления ИПЭИ, поделился современными течениями в нормотворчестве.