IT-компании

Аккредитация ИТ-компании: кто проконтролирует льготы?

Новый выпуск подкаста Guten Tax, где мы обсуждаем грядущие проверки ИТ-компаний по новому порядку аккредитации.

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Аккредитация ИТ-компании: кто проконтролирует льготы?
Иллюстрация: Flipsnack/unsplashaxadvisor

В жизни бывают ситуации, что подарок оказывается таким дорогим, что лучше бы его и не дарили. Такое бывает и в отношениях между государством и бизнесом. Похоже, именно это происходит в сфере предоставления льгот ИТ-компаниям. Организациям, которые прошли аккредитацию при Минцифры предоставляют много разных льгот – от налоговых (это, например, обнуление налога на прибыль) и до актуальных сейчас – это отсрочка от мобилизации для сотрудников.

Но вот получить эту аккредитацию и сохранить довольно сложно. Какие в этой сфере существуют проблемы и как их можно решить?

Об этом мы поговорим с управляющим партнером юридической компании «Taxadvisor» Дмитрием Костальгиным и партнером «Taxadvisor»Алексеем Яковлевым.

Видео-стрима по ИТ-аккредитации доступен по ссылке.

Внутри выпуска:

  • 0:00 – 1:01 – Приветствие.
  • 1:02 – 5:43 – Зачем и кому нужна «аккредитация» ИТ-компании?
  • 5:44 – 13:37 – Кто и как контролирует ИТ-компании.
  • 13:38 – 18:14 – Как происходит потеря льгот.
  • 18:15 – Как подготовиться к проверкам со стороны Минцифры.

Послушать можно в:

Taxadvisor
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