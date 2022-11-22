Аккредитация ИТ-компании: кто проконтролирует льготы?

В жизни бывают ситуации, что подарок оказывается таким дорогим, что лучше бы его и не дарили. Такое бывает и в отношениях между государством и бизнесом. Похоже, именно это происходит в сфере предоставления льгот ИТ-компаниям. Организациям, которые прошли аккредитацию при Минцифры предоставляют много разных льгот – от налоговых (это, например, обнуление налога на прибыль) и до актуальных сейчас – это отсрочка от мобилизации для сотрудников.

Но вот получить эту аккредитацию и сохранить довольно сложно. Какие в этой сфере существуют проблемы и как их можно решить?

Об этом мы поговорим с управляющим партнером юридической компании «Taxadvisor» Дмитрием Костальгиным и партнером «Taxadvisor»Алексеем Яковлевым.

Видео-стрима по ИТ-аккредитации доступен по ссылке.

Внутри выпуска: 0:00 – 1:01 – Приветствие.

1:02 – 5:43 – Зачем и кому нужна «аккредитация» ИТ-компании?

5:44 – 13:37 – Кто и как контролирует ИТ-компании.

13:38 – 18:14 – Как происходит потеря льгот.

18:15 – Как подготовиться к проверкам со стороны Минцифры.

Послушать можно в: