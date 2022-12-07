Интервью

Переезд в Сербию: все о личных налогах и бизнесе

Мы часто сталкиваемся с тем, что люди очень хотят переехать в другую страну.

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Переезд в Сербию: все о личных налогах и бизнесе
Иллюстрация: Taxadvisor

И сегодня мы решили поговорить о Республике Сербия – тем более, что туда, по словам президента государства Александра Вучича, приехало больше 100 тысяч россиян, и уже 17 тысяч получили вид на жительство.

Как разобраться в сербских налогах? Насколько комфортный там налоговый режим? Легко ли открыть компанию, получить вид на жительство или долгосрочную визу?

Эти и другие вопросы мы зададим налоговому адвокату Надежде Орловой – nadezhda.orlova@aac.team, которая живет и работает в Белграде, и партнёру компании Taxadvisor Алексею Яковлеву.

Внутри выпуска:

  • 0:00 – 1:01 – Приветствие.
  • 1:02 – 6:21 – Чем привлекательна Сербия.
  • 6:22 – 9:06 – Налоговая система Сербия.
  • 9:07 – 16:33 – Личные налоги в Сербии.
  • 16:34 – 22:37 – Как вести мелкий бизнес.
  • 22:38 – 29:14 – Как настроить средний и крупный бизнес и какие налоги установлены.
  • 29:15 – 35:22 – Визовый режим Сербии.
  • 35:23 – Что нужно сделать в РФ и в Сербии для переезда.

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