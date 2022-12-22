Поправки в НК РФ

Изменен порядок учёта курсовых разниц. Снова!

Разбираемся с предновогодними поправками в НК.

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Изменен порядок учёта курсовых разниц. Снова!
Иллюстрация:Taxadvisor

Выводы

Для налогоплательщиков предложен механизм отказа от ежемесячного учета отрицательных курсовых разниц в 2022 году с переносом их учета на момент прекращения обязательств (по аналогии с положительными курсовыми разницами). Применение такого механизма является добровольным. Для этого необходимо подать уведомление до подачи годовой декларации по налогу на прибыль.

Вернуться к порядку учета, существовавшему до поправок 2022 года (т. е. признавать ежемесячно и отрицательные, и положительные курсовые разницы), нельзя.

Поправки не решают проблему по неоправданным издержкам бизнеса, связанным с перестройкой методологии учёта разниц. По-прежнему, применять ранее существовавший до 2022 года порядок учёта разниц нельзя.

Для банков все позитивней. Они могут вернуться на старый классический режим признания курсовых разниц в 2022 и 2023 добровольно, а в 2024 – обязаны это сделать.

История вопроса

В марте 2022 года в связи с введенными санкциями и колебанием курса валют внесены изменения в порядок признания курсовых разниц в налоговых (отчетных) периодах 2022–2024 годов. Законодатель установил разные даты признания дохода/расхода для отрицательных и положительных разниц.

Для 2022–2024 гг. положительные курсовые разницы признаются исключительно при прекращении (исполнении обязательств). Это значит, что их не нужно признавать в доходах ежемесячно. При этом обязанность по определению данных разниц на конец каждого месяца никто не отменил.

В свою очередь, отрицательные курсовые разницы в 2022 году разрешено признавать в обычном порядке, т. е. на конец каждого месяца. В 2023–2024 году отрицательные разницы признаются на момент прекращения (исполнения) обязательств.

Налогоплательщики оказались в достаточно сложной ситуации, с точки зрения методологии учета. Особенно досталось тем налогоплательщикам, у кого много валютных обязательств, которые могут погашаться частично.

Одновременно, возможность ежемесячного признания в расходах в 2022 году только отрицательных курсовых разниц привела к тому, что бюджеты регионов недополучили большой объем доходов.

Что изменилось и как повлияет

Федеральный закон № 523-ФЗ от 19 декабря 2022 дополняет п. 7 ст. 272 подпунктом 6.2, в силу которого:

  1. Появляется право (но не обязанность) налогоплательщика в 2022 году ретроспективно изменить порядок учета исключительно отрицательных курсовых разниц и признавать их только при прекращении обязательств. Иными словами, предлагается убрать из расходов все начисленные в 2022 году отрицательные курсовые разницы по не прекращенным в этом году обязательствам. Банки не имеют права применять данный порядок.

  2. Для реализации предоставленного права необходимо подать в налоговый орган уведомление о желании его реализовать в свободной форме. Важно, что принятое налогоплательщиком решение о применении предоставленного права не может быть изменено в будущем.

  3. Для тех, кто решит воспользоваться предоставленным правом, пени за просрочку уплаты авансовых платежей начисляться не будут, но сами авансовые платежи будет необходимо доплатить.

  4. Уведомление должно быть подано налогоплательщиком в следующие сроки:

    1. срок, установленный для подачи налоговой декларации по налогу на прибыль за налоговый период 2022 года или

    2. при подаче уточненной декларации за последний отчетный период 2022 года.

Отдельные и более позитивные правила вводятся для банков. Им предоставляется право в 2022 и 2023 годах добровольно вернуться к обычному ежемесячному порядку признания всех курсовых разниц, в а 2024 вводится уже обязанность применять такой обычный порядок.

Вводимые изменения никак не решают проблему сложности учета курсовых разниц и не позволяют налогоплательщикам вернуться к старому стандартному механизму учета (кроме банков). Почему законодатель не пошел по такому пути по отношению ко всем налогоплательщикам – остается загадкой. Ведь именно право вернуться к режиму 2021 года было бы максимально востребовано среди налогоплательщиков и точно бы восстановило баланс бюджетов регионов.

Поправки, по всей видимости, необходимы для легитимизации договоренностей Минфина с крупными компаниями (о таких договоренностях министр финансов Силуанов рассказывал недавно в Совете Федерации). Из-за нового порядка учета курсовых разниц многие регионы недополучили большой объем налоговых поступлений. Теперь Минфин пытается эту проблему решить.

Очевидно, что большинство налогоплательщиков не будет самостоятельно ухудшать свое положение в 2022 году и переходить на новый предложенный режим учета отрицательных курсовых разниц.

Taxadvisor
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