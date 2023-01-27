Амнистия капитала-2023: последний спасательный круг

Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как течет вода, горит огонь и как в России проводится амнистия капитала. Сегодня мы хотим поговорить о четвертом этапе этой самой амнистии, тем более, что тут много интересного.

Кто и как может задекларировать ранее не показываемые доходы? Что для этого нужно? Какие активы подпадают под амнистию? Всех ли простят?

Об этом мы будем говорить сегодня со старшим юристом компании Taxadvisor Святославом Царегородцевым и юристом Taxadvisor Ярославом Казаковым.

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Внутри выпуска: 0:00 – 0:55 – Приветствие.

0:56 – 4:00 – Очередная амнистия?

4:01 – 7:33 – Что такое специальная декларация.

7:34 – 12:10 – От чего освободит амнистия?

12:11 – 14:36 – Условия для получения освобождения от ответственности.

14:37 – 15:50 – Что можем задекларировать в ходе амнистии?

15:51 – 17:15 – Освобождение от штрафов.

17:16 – 25:44 – Особенности декларирования КИК и счетов.

25:45 – Чек-лист по подготовке амнистийной декларации.

Послушать можно в: