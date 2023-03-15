Как построить эффективную бухгалтерию

Многие бизнесмены думают, что их успех зависит от идеи, грамотной стратегии продвижения и качественного продукта. При этом они забывают о невидимых, но очень важных работниках финансовой сферы, на которых держится любое предприятие. Сегодня мы вновь поговорим о бухгалтерах.
Как грамотно построить свою бухгалтерию? Чего ни в коем случае нельзя делать? И какие новинки от любимой Федеральной налоговой службы надо учитывать в работе бухгалтерии?
Об этом мы спросили Анастасию Щербинину, основателя аутсорсинговой компании «Моё дело Корпорация» и управляющего партнера юридической компании Taxadvisor Дмитрия Костальгина.
Внутри выпуска:
0:00 – 0:55 – Приветствие.
0:56 – 7:56 – Что нового в работе бухгалтерии.
7:56 – 11:07 – Помогает ли ФНС бухгалтеру?
11:08 – 24:53 – Как работает современная бухгалтерия.
24:54 – Как меняется бухгалтерия и что ждет профессию.
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