Налоговые проверки

Налоговые проверки душат бизнес? Отвечает Счетная палата

Разбираем отчет Счетной палаты, которая проверяла ФНС, как налоговики проверяют бизнес и как себя чувствует бизнес после проверок.

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Налоговые проверки душат бизнес? Отвечает Счетная палата
Иллюстрация: Taxadvisor

В середине нулевых бизнес поднял голову и заявил, что налоговые проверки в частности и налоговая служба вообще душат растущие российские компании. Тогда к мнению предпринимателей, в том числе из крупнейших бизнес-объединений, вроде бы прислушались – контроль, казалось, немного ослаб.

Но вот прошло больше 15 лет, и ситуация, похоже, стала только хуже. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, прочитав бюллетень Счетной палаты о налоговых проверках.

Обсудить этот интереснейший документ и поговорить о налоговом контроле мы сегодня пригласили руководителя экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилла Никитина и управляющего партнера юридической компании «Taxadvisor» Дмитрия Костальгина.

Инструкция: как подписаться на подкаст

Внутри выпуска:

  • 0:00 – 1:15 – Приветствие.

  • 1:16 – 10:40 – Почему мы обсуждаем документ Счетной палаты о выездных налоговых проверках.

  • 10:41 – 21:50 – Предпроверочный анализ – помогает или нет?

  • 21:51 – 32:17 – Эффективность взыскания налога – выросла или нет?

  • 32:18 – 36:00 – Причины непопулярности налоговых рассрочек.

  • 36:01 – 39:25 – Как меняется жизнь компании после выездной проверки.

  • 39:26 – 54:20 – Какие еще проблемы подсветила Счетная палата и к каким выводам пришла.

  • 54:21 – Позитив в отчете Счетной палаты.

Послушать можно в:

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