Windfall Tax (налог на сверхприбыль): кто и как заплатит в РФ

Помните старый анекдот про то, как кошку учили есть горчицу? Там была замечательная фраза: «А у нас все так — добровольно и с песнями». Недавно Правительство РФ решило ввести в Налоговый кодекс такое понятие, как Windfall tax — это так называемый добровольный взнос чрезвычайного характера, который будет взиматься со сверхприбыли крупных компаний.
Сегодня мы с начальником управления налогового департамента ПАО «Норникель» Светланой Павленко и управляющим партнером компании «Taxadvisor» Дмитрием Костальгиным поговорим об этом Windfall tax и узнаем, с кого он будет взиматься, по какой ставке, в какие сроки.
Не забывайте следить за новостями в нашем telegram-канале.
Внутри выпуска:
0:00 — 1:07 — Приветствие.
1:08 — 3:20 — Откуда взялась идея с новым налогом.
3:21 — 11:30 — Международный опыт введения Windfall tax.
11:31 — 16:39 — Механизм расчета и уплаты нового налога.
16:40 — Нюансы нового налога.
Послушать можно в:
Реклама: ООО «Таксэдвизор», ИНН: 7721566571
Комментарии1
Главный бухгалтер
Почему опять на английском, у нас же отмена иностранных слов?