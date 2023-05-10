Windfall Tax (налог на сверхприбыль): кто и как заплатит в РФ

Помните старый анекдот про то, как кошку учили есть горчицу? Там была замечательная фраза: «А у нас все так — добровольно и с песнями». Недавно Правительство РФ решило ввести в Налоговый кодекс такое понятие, как Windfall tax — это так называемый добровольный взнос чрезвычайного характера, который будет взиматься со сверхприбыли крупных компаний.

Сегодня мы с начальником управления налогового департамента ПАО «Норникель» Светланой Павленко и управляющим партнером компании «Taxadvisor» Дмитрием Костальгиным поговорим об этом Windfall tax и узнаем, с кого он будет взиматься, по какой ставке, в какие сроки.

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Внутри выпуска: 0:00 — 1:07 — Приветствие. 1:08 — 3:20 — Откуда взялась идея с новым налогом. 3:21 — 11:30 — Международный опыт введения Windfall tax. 11:31 — 16:39 — Механизм расчета и уплаты нового налога. 16:40 — Нюансы нового налога.

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