Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Taxadvisor
  • Последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения
Логотип Taxadvisor
Taxadvisor

Последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения

Разбираем, к чему готовиться бизнесу и гражданам. Какова процедура приостановления Соглашений.
62
Последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения
Иллюстрация: Taxadvisor

В середине марта Минфин и МИД обрадовали нас предложением приостановить с недружественными странами действие соглашений об избежании двойного налогообложения. Мо дня на день по многочисленным инсайдам СИДНы будут приостановлены указом Президента РФ. Этот шаг — ответ России на односторонние санкции и на включение России в черный список стран, не сотрудничающих в налоговой сфере. Прогнозируют, что соглашения перестанут действовать примерно с 40 странами.

Чем это грозит нашему бизнесу? Как к этому можно подготовиться, и как скоро этого ждать? Об этом мы будем сегодня говорить с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Taxadvisor Алексеем Яковлевым.

Не забывайте следить за новостями в нашем telegram-канале.

Подписаться

Послушать можно в: 

- Itunes

- Я.Музыка

- Google Podcasts

- CastBox

- YouTube

Реклама: ООО «Таксэдвизор», ИНН: 7721566571

Taxadvisor

Taxadvisor

3985 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Учет в строительстве

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

    Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером
    45
    Логотип balansy
    balansy
    Инвестиции

    Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?

    Иногда в работу принимаются объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа. Как и кому продать такие объекты?

    Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?
    34
    Логотип АКФО
    АКФО
    Обзор судебной практики

    Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство

    Ведение различного рода реестров в последние годы стало обычной практикой деятельности органов государственной власти, а также общественных и некоммерческих объединений. Одной из компаний, включенных в реестр, показалось оскорбительным внесение сведений о ней в список. Расскажем, как шло судебное разбирательство.

    Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство
    58
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Налоговые проверки

    Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС

    Кто-то ведёт личный блог просто из любви к искусству, а кто-то монетизирует свою деятельность в интернете: продаёт товары и услуги, заключает рекламные контракты с брендами и зарабатывает на этом. Как только блог начинает приносить доход, для блогера наступает обязанность платить налоги.

    Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС
    83
    Логотип nlukina
    nlukina
    АУСН

    Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы

    Режим АУСН отлично себя показал во время эксперимента, считают в ФНС. Скоро налог запустят во всех регионах. Для этого у налоговиков уже все готово, сообщил Даниил Егоров.

    Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы
    3
    146
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?

    Мероприятия могут охватить более 100 тысяч молодых людей. Обучение будет проходить в центрах «Мой бизнес» и летних лагерях «Артек», «Орленок», «Океан».

    Минэкономразвития запускает серию программ по развитию предпринимательских навыков у молодежи. Где будут обучать?
    44
    Логотип Светлана Юлианис
    Светлана Юлианис
    Интернет и IT

    Российский интернет форум 2023: от экономики Рунета до слипкаста для бухгалтера. Что интересного было на РИФ?

    Российский интернет форум 2023 (РИФ 2023) завершил свою работу на прошлой неделе. Как развивается Рунет экономика ? Какая социальная сеть является лидером в России в 2023? Знаете ли вы, что такое слипкасты? Знаете ли вы, что уже создали слипкасты для бухгалтера, парикмахера и инженера?

    Российский интернет форум 2023: от экономики Рунета до слипкаста для бухгалтера. Что интересного было на РИФ?
    2
    65
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Малый и средний бизнес

    Что ждет МСП? О перспективах развития МСП и решениях, которые нужно совершить, чтобы поддержать бизнес

    Читатели спрашивают: что нас, МСП, ждёт в ближайшее время в плане заботы государства о нашем росте. На заседании правкомиссии по вопросам развития МСП по этому вопросу была внесена ясность.

    Что ждет МСП? О перспективах развития МСП и решениях, которые нужно совершить, чтобы поддержать бизнес
    62
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Отмена сухого закона в аэропортах. Минфин предложил продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России

    Хорошая утренняя новость! Минфин подготовил законопроект, который разрешит магазинам Duty Free в аэропортах продавать алкоголь пассажирам, летающим внутри России.

    Отмена сухого закона в аэропортах. Минфин предложил продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России
    24
    196
    Читать еще