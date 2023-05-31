Последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения

В середине марта Минфин и МИД обрадовали нас предложением приостановить с недружественными странами действие соглашений об избежании двойного налогообложения. Мо дня на день по многочисленным инсайдам СИДНы будут приостановлены указом Президента РФ. Этот шаг — ответ России на односторонние санкции и на включение России в черный список стран, не сотрудничающих в налоговой сфере. Прогнозируют, что соглашения перестанут действовать примерно с 40 странами.

Чем это грозит нашему бизнесу? Как к этому можно подготовиться, и как скоро этого ждать? Об этом мы будем сегодня говорить с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Taxadvisor Алексеем Яковлевым.

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