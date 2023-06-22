Д.В. Винницкий: про налоги и мир, про соус из 54.1 НК и многое другое

Большая беседа с профессором Д.В. Винницким, где обсуждаем актуальные налоговые вопросы. От международного налогообложения до ЕНС.

Правовой системе любого государства сложно функционировать в отрывы от правовых систем других стран. Без кооперации, и в том числе в научной и правовой сфере, в современном мире сложно выстраивать сотрудничество , а без сотрудничества невозможно развитие.

И хочется надеяться, что в конце концов международное сотрудничество России и других стран вернется на какой-то более высокий, чем сейчас уровень.

Так что не стоит, по нашему мнению, вопросы международного права отодвигать на третий план.

Сегодня с нашим гостем, Директором Института права БРИКС, доктором юридических наук Данилом Владимировичем Винницким и управляющим партнером юридической компании "Taxadvisor" Дмитрием Костальгиным мы будем говорить о том, как развивается международное налоговое право, какие в нем происходят существенные изменения, и как они могут в конце концов повлиять на жизнь российского бизнеса.

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Внутри выпуска: 0:00 - 1:21 - приветствие 1:22 - 7:27 - международное налогообложение сегодня 7:28 - 11:11 - план BEPS 11:12 - 20:30 - тренды в налогах в РФ и на международной арене 20:30 - 28:10 - приостановка СИДН - какие последствия для всех сторон? 30:28 - 36:31 - актуальные проблемы в российском налоговом праве 36:32 - 43:30 - ЕНС - благо или беда? 43:31 - 53:13 - особенности российского образования

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