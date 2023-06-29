Аркадий Брызгалин про налоговые тенденции, ЕНС и большие изменения в НК

Лето — чудесное время для отдыха, но нам расслабляться нельзя. В налоговой сфере столько всего произошло за последнее время и столько всего планируется, что нам остается только успевать анализировать все эти изменения и готовить для вас, дорогие слушатели, разъяснения.

Сегодня мы затронем сразу несколько злободневных тем — это и единый налоговый счет, и новые виды налогового контроля, и приостановление действий соглашений об избежании двойного налогообложения.

В общем, будет насыщенный и полезный выпуск.

У нас в гостях — основатель и руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин и управляющий партнер юридической компании «Taxadvisor» Дмитрий Костальгин.

Не забывайте следить за новостями в нашем telegram-канале https://t.me/+SH5YVqc0aZI3ZTJi

Внутри выпуска:

0:00 — 0:5 — Вступление;

1:22 — 10:51 — ЕНС: идея и реализация;

10:52 — 18:51 — Тенденции налогового права;

18:52 — 26:30 — Налоговое «доследование»;

26:31 — 29:39 — Приостановка СИДН — какие последствия для всех сторон;

29:40 — Позитивные моменты.

Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!

Реклама: ООО «Таксэдвизор», ИНН: 7721566571