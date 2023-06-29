Аркадий Брызгалин про налоговые тенденции, ЕНС и большие изменения в НК

Сегодня мы затронем сразу несколько злободневных тем — это и единый налоговый счет, и новые виды налогового контроля, и приостановление действий соглашений об избежании двойного налогообложения.
В общем, будет насыщенный и полезный выпуск.
У нас в гостях — основатель и руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин и управляющий партнер юридической компании «Taxadvisor» Дмитрий Костальгин.
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Внутри выпуска:
0:00 — 0:5 — Вступление;
1:22 — 10:51 — ЕНС: идея и реализация;
10:52 — 18:51 — Тенденции налогового права;
18:52 — 26:30 — Налоговое «доследование»;
26:31 — 29:39 — Приостановка СИДН — какие последствия для всех сторон;
29:40 — Позитивные моменты.
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