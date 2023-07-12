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Налоговые проверки

Что изменится в налоговых проверках

Видео-версия подкаста, где мы обсуждаем большой законопроект поправок в Налоговый кодекс.
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Что изменится в налоговых проверках
Иллюстрация: Taxadvisor

Сегодня мы пробуем новый формат для нашего подкаста — это видео, и будем рады за любую конструктивную и неконструктивную критику.

Зайдите в видео версию и поддержите ее лайком по ссылке — видео-версия!

Итак, о чем мы сегодня хотим поговорить.

На днях правительство внесло в Госдуму большой законопроект, который сильно изменит правила налогового контроля.

Вообще, правила налогового администрирования меняют уже лет 20, и конца этому не видно. Правда, когда-то была либерализация, теперь одно ужесточение. Но наша функция не давать каких-то политических оценок, а рассказать вам, как максимально безболезненно адаптироваться к новым условиях жизни.

И помогать в этом нам будут наши дорогие гости — это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.

Не забывайте следить за новостями в нашем telegram-канале https://t.me/+SH5YVqc0aZI3ZTJi.

Внутри выпуска:

0:00 — 1:10 — Вступление.

1:11 — 13:11 — Допматериалы налогового контроля.

13:12 — 17:51 — Что со сроками?

17:52 — 23:22 — Ускоренное рассмотрение жалобы на блокировку счета.

23:23 — 31:02 — Новый принцип экстерриториальности.

31:03 — 36:20 — За налоги будем разбираться не только с налоговой.

36:21 — Немного позитивных изменений.

Послушать можно в Itunes, Я.Музыка, Google Podcasts, CastBox, Вконтакте, YouTube.

Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!

Реклама: ООО «Таксэдвизор», ИНН: 7721566571

Taxadvisor

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nikita U
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