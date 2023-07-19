ЕНС улучшат за счет налогоплательщиков

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В этом выпуске мы вновь вернулись к теме ЕНС. Система ЕНС еще толком не заработала, глава ФНС Даниил Егоров принес извинения всем налогоплательщикам за доставленные ею неудобства, а сейчас в Госдуме рассматривается большой законопроект, который опять поменяет правила ЕНС.
Что сейчас с ЕНС? Какие поправки будут приняты? К чему готовиться бизнесу уже сейчас?
У нас в студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
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Внутри выпуска:
0:00—1:20 — Вступление.
1:21—5:32 — Как все-таки называется эта новая система и что она поменяла?
5:33—14:21 — Переплаты теперь вернут только после камеральной проверки
14:22—22:41 — Граждане будут платить налоги без суда?
22:42 — Как подготовиться к нововведениям?
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