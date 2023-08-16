Отмена соглашений об избежании двойного налогообложения: риски и последствия

Бывало у вас такое, что вы изо всех сил надеялись на благоприятный исход какого-то дела, но случалось. Судьба распоряжалась иначе.
Если честно, у меня были похожие чувства, когда я прочитал, что Россия все-таки приостановила действия соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 недружественными странами.
У нас уже был подкаст на эту тему. Но тогда мы надеялись, что как-то может обойтись, но вот не обошлось.
И главный вопрос: что теперь будет?
Его мы зададим нашим гостям — партнеру юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
Внутри выпуска:
0:00 — 1:10 — Вступление.
1:11— 6:50 — С какого момента СИДН приостановлены?
6:51 — 18:55 — Что именно приостановили в СИДН?
18:56 — 26:10 — На что нужно обратить внимание в новом регулировании?
26:11 — Что делать налогоплательщику?
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