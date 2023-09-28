(Не)новые походы ФНС по истребованию документов

В нашем мире есть вечные проблемы, над решением которых человечество бьется тысячелетиями. Такие проблемы, пусть и меньшего масштаба, есть и в налоговой сфере.

Еще в середине 2000 годов предприниматели громко жаловались на то, что налоговая требует у них тонны документов. Причем требует явно с избытком — большую часть предоставленных документов они явно не способны даже прочитать.

За четверть века эту проблему пытались решить несколько раз, и вот недавно к ней был сделан еще один подход.

Сама налоговая служба выпустила информационное письмо о том, как надо истребовать у предпринимателей документы. Там очень много хорошего и правильного, но эксперты все равно воспринимают его скептически.

Сегодня мы узнаем, что содержится в этом письме, какие принципы по запросу документов там изложены, и будут ли налоговики им следовать. Разбираться в этой теме мы будем с нашими гостями. В студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.

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Внутри выпуска:

0:00 — 1:19 — Вступление.

1:20 — 10:07 — Как сейчас истребуют документы и зачем?

10:08 — 11:30 — Какие попытки уже предпринимались?

11:31 — 14:31 — Новые предложения ФНС.

14:32 — 18:37 — Поменяет ли новое письмо поведение налоговой?

18:38 — 22:11 — Как можно дополнительно отрегулировать спорные вопросы?

22:12 — 25:38 — Проблема «автотребований».

25:39 — Как использовать новое письмо?

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