Оспаривание налоговых проверок в банкротстве

В новом экспериментальном выпуске #GutenTax мы тестируем собственную студию.

Один из самых неприятных и конфликтных бизнес-процессов — это банкротство предприятия. Но в жизни все может быть, и кому-то приходится проходить и через это. Недавно Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ внесли существенные изменения в механизм банкротства: бывшим директорам и собственникам банкротящейся компании предоставили право оспаривания решений по налоговым проверкам, которое вынесено в отношении этой компании. Даже если такое решение уже оспаривалось компанией в суде.

На самом деле, это очень важно и для кредиторов и для тех, кого привлекают к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Сегодня мы разберем все плюсы и минусы этих изменений вместе с нашими гостями: в студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и руководитель практики банкротства Taxadvisor Игорь Семянов.

Материалы:

Определение ВС РФ от 25.08.2023 г. № 303-ЭС21-21101

Определение ВС РФ от 21 августа 2022 № 306-ЭС22-15337(2)

Постановление КС РФ от 16 ноября 2021 г. N 49-П

Внутри выпуска: 0:00—1:32 — Вступление. 1:33—15:05 — Право обжаловать долги со стороны КДЛ — почему возникли вопросы? 15:06—25:40 — Какие минусы нового подхода: стало легче вывести активы? 25:41—31:50 — Плюсы все-таки перевесят минусы? 31:51 — Как применить новый подход на практике.

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