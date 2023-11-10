ТОП ожидаемых изменений в налогах 2024

Разбираем изменения в рамках основных направлений налоговой политики на 2024–2026 года, которые касаются исчисления налогов.

Каждый год Минфин выпускает документ, который называется «Основные направления налоговой политики». Там прописаны изменения, которые планируется ввести в будущем.

Мы уже разбирали часть предложенных новаций в прошлом выпуске, и говорили про то, как хотят изменить правила проведения налоговых проверок. Посмотрите, кто еще нет.

А сегодня мы поговорим о том, как планируют поменять, а, точнее, чуть-чуть подкрутить сами налоги.

К счастью, ничего особенно революционного не произошло, но все же некоторые очень важные изменения есть. О них мы будем беседовать сегодня с нашими гостями — управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и партнером Taxadvisor Алексеем Яковлевым.

Выпуск был записан до принятия законопроекта во втором чтении.

Внутри выпуска: 0:00–1:17 — Вступление. 1:48–18:55 — Новое в НК после отмены СИДН. 18:56–21:51 — Новая формула 10/10/10 от Минфина. 21:52–29:29 — Новое в налоге на прибыль. 29:30–35:25 — Новое в земельном налоге. 35:26 — Новое в НДФЛ и налоговые льготы.

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