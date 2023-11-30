Как налоговая собирает доказательства и почему их скрывает

Проблема доступа налогоплательщиков ко всем доказательствам при налоговой проверке не теряет актуальность. Как добиваться, чтобы налоговики раскрыли все доказательства по проверке. Особенно те, что подтверждают позицию налогоплательщика. Обсуждаем в видео-версии подкаста Guten Tax.

Чтобы наказать за какое-то нарушение человека или компанию — надо сначала доказать, что было совершено какое-то деяние. Однако к вопросу сбора и представления доказательств совершения какого-то нехорошего поступка, как оказалось, налоговая служба подходит весьма креативно. Порой кажется, что это игра в одни ворота.

В сегодняшнем выпуске мы обстоятельно разберем, как налоговики доказывают факт совершения правонарушения, что они для этого используют, и что не так с их подходом к раскрытию полученных доказательств.

Об этом мы будем говорить сегодня с нашими экспертами. В студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.

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Внутри выпуска:

0:00—1:25 — Вступление.

1:26—8:34 — В чем проблема с раскрытием доказательств со стороны налоговой.

8:35—12:35 — Доказательства могут вообще не быть представлены.

12:36—18:50 — Дополнительные проблемы «цифровизации».

18:51—21:35 — В чем причины такого поведения.

21:36 — Как действовать при работе с документами со стороны налоговой.

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