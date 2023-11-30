Как налоговая собирает доказательства и почему их скрывает

Чтобы наказать за какое-то нарушение человека или компанию — надо сначала доказать, что было совершено какое-то деяние. Однако к вопросу сбора и представления доказательств совершения какого-то нехорошего поступка, как оказалось, налоговая служба подходит весьма креативно. Порой кажется, что это игра в одни ворота.
В сегодняшнем выпуске мы обстоятельно разберем, как налоговики доказывают факт совершения правонарушения, что они для этого используют, и что не так с их подходом к раскрытию полученных доказательств.
Об этом мы будем говорить сегодня с нашими экспертами. В студии — управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.
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Внутри выпуска:
0:00—1:25 — Вступление.
1:26—8:34 — В чем проблема с раскрытием доказательств со стороны налоговой.
8:35—12:35 — Доказательства могут вообще не быть представлены.
12:36—18:50 — Дополнительные проблемы «цифровизации».
18:51—21:35 — В чем причины такого поведения.
21:36 — Как действовать при работе с документами со стороны налоговой.
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