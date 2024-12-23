Налоги взыщут с граждан без суда в 2025 году

Обсуждаем уже неизбежное. К чему готовиться всем нам и какие проблемы возникнут.

Порядок, который предусматривает автоматическое списание со счетов недоимки по обязательным платежам, вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Авторы закона — то есть Министерство финансов — представляет все это чисто как техническое решение, формальность, которая освободит суды от бессмысленной волокиты.

Так ли это на самом деле? В чем опасности автоматического взыскания налогов? Как можно будет оспорить такое списание? Как защититься от ошибок, допущенных налоговиками? Об этом спросим наших уважаемых экспертов — это управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Taxadvisor Алексей Яковлев.

Внутри выпуска:

0:00–2:11 — Вступление.

2:12–06:01 — Как сейчас работает процедура взыскание налога?

06:02–12:35 — В чем заключается новое предложение?

12:36–21:10 — Как будет работать новая процедура?

21:11–25:28 — Как остановить внесудебное взыскание?

25:29 — Что можно доработать в новом регулировании и как подготовиться?

Послушать можно в: Itunes, Я.Музыка, YouTube, ВК.

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