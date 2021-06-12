Налоговая оптимизация: на какие операции бухгалтеру обратить внимание. Опасные сделки и методы экономии

Главбуху приходится не только вести учет, но и заниматься оптимизацией налогообложения, поиском компромиссов между пожеланиями руководства платить как можно меньше налогов и законодательством. Главное, чтобы применяемые методы экономии не привели к комиссиям, требованиям и выездной проверке и в итоге не стали причиной доначислений и гигантских штрафов.

Главбух не может быть не в курсе различных схем. Так считает ФНС и поэтому главный бухгалтер наравне с директором может быть привлечен к субсидиарной ответственности. Поэтому, прежде чем провести сомнительную операцию, нужно как в поговорке «7 раз отмерить и 1 раз отрезать».

У главбуха есть право отказаться проводить подобные операции и документы в учете. Если руководитель на этом настаивает — требовать письменного распоряжения (это снимет в будущем ответственность с бухгалтера).

Давайте рассмотрим ситуации, на которые необходимо обратить особое внимание, чтобы потом не пришлось собирать доказательства невиновности.

Фиктивные сделки

С появлением и совершенствованием АСК НДС-2 однодневки и «технические» компании постепенно уходят в прошлое. Но все равно остаются налогоплательщики, использующие их в своей работе.

Участниками фиктивной цепочки закупок, когда товары перемещаются только на бумаге, а в реальности не покидают склад или вообще не существуют, часто становятся компании из одной группы, взаимозависимые.

Как ФНС определяет взаимозависимость:

одни и те же лица — учредители и руководители в разных компаниях-участницах сделок;

сотрудниками, руководителя, учредителями компаний являются близкие родственники;

адреса компаний находятся в одном бизнес-центре, иногда это даже одно помещение, просто разные кабинеты;

общие сотрудники (числятся на неполных ставках);

учет ведет один и тот же бухгалтер;

адреса электронной почты и телефоны одинаковые.

Рано или поздно ФНС свою работу выполнит и найдет эту связь. Тем более, что целью фиктивных сделок выступает существенное сокращение или полное отсутствие платежей по НДС. А это уже никак не скроешь.

Сомневаетесь в применяемых способах оптимизации? Вам к налоговым консультантам. Они проконсультируют по налогам, сопроводят выездную проверку, обжалуют решение по камералке и помогут в других вопросах, связанных с налогообложением.

Бухгалтер, который готовит декларацию по НДС, ведет книги покупок и продаж, должен замечать подобные сделки с взаимозависимостью и заранее готовить подтверждающие реальность операций документы — транспортные накладные, акты сверок, платежные документы, переписку и т.п.

Составление досье на контрагентов и обоснование их выбора тоже необходимы. Если дружественная организация предлагает более выгодные цены или условия доставки, почему же не работать с ней?

Но умышленно применять схемы с группой компаний (дроблением) — это каменный век, подобные махинации легко вычислить. Никакой выгоды организация в итоге не получит, все налоги придется доплатить. Хуже того — как контрагент в сделках с НДС такая компания станет непривлекательной, ведь на ней фактически черная метка от ФНС.

Размеры штрафов за нарушения при уплате налогов и учете: Если не платить налог неумышленно — штраф составит 20% от неуплаченной суммы, а вот если умысел был — 40%, это кроме того, что и сам налог тоже надо будет заплатить пени; Если были допущены грубые нарушения правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения и они привели к занижению налоговой базы, то размер штрафа — 20% от суммы неуплаченного налога, минимум 40000 рублей.

Дробление

Из первого пункта сам собой вытекает второй — дробление. Оно не всегда связано с НДС. Так поступают также, когда хотят сократить бюджетные платежи и остаться в рамках льготных или более выгодных налоговых режимов. Например:

Организация занимается грузоперевозками, работает на режиме УСН «доходы минус расходы». В первом квартале 2021 года объем услуг резко вырос, а доход составил 180 миллионов рублей. В этом году действуют переходные положения, если доход превысил 150 млн организация платит повышенный налог, но сохраняет право на УСН, но только пока сумма не перевалит за 200 млн. Тогда право на УСН будет утрачено.

Применять общую систему компании невыгодно, а терять доходные контракты не хочется, поэтому руководитель регистрирует еще одну организацию и часть клиентов уводит в нее. Теперь выручка распределится по-другому и ни одна из компаний предел в 200 млн не превысит. Формально — это дробление бизнеса ради налоговой выгоды, а цель — неуплата НДС и налога на прибыль, которые неизбежно возникли бы, если бы организация не раздвоилась.

Организация занимается разработкой программного обеспечения, оно включено в реестр отечественного ПО и на передачу прав на эти компьютерные программы действует льгота по НДС — ставка 0%. Кроме того, компания имеет льготы по страховым взносам и налогу на прибыль, т.к. более 90% ее доходов приходится на IT-сферу, а среднесписочная численность работников более 7 человек.

В начале 2021 года у организации появляется возможность заняться другой деятельностью — техобслуживанием компьютерного оборудования, к концу февраля становится понятным — если продолжить это направление, то выручка он него превысит 10% от общего объема и значит право на льготу по налогу на прибыль и взносы будет утрачено. Для сохранения льгот директор просит одного из сотрудников зарегистрировать себя в качестве ИП и договора на техобслуживание заключаются уже с новоиспеченным предпринимателем. Смысл — в уходе от повышенных (вернее стандартных) ставок взносов и налога.

Разница между дроблением ради незаконной экономии и реальным бизнесом на самом деле тонкая. Но главное отличие — цели. Настоящие сделки — это обычные операции в ходе деятельности, за ними никаких иных целей, кроме как очевидных — купить / продать товар, оказать услуги, выполнить работы и т.д. нет. Мнимые — прикрывают иные причины — получение завышенного налогового вычета, искусственное увеличение расходов, сокрытие активов или прикрытие одной сделки другой и т.п.

Даже совершенно законная деятельность может стать объектом внимания, если компания ведет работу с сомнительными контрагентами, поэтому стоит заранее озаботиться не только о проверке партнеров по бизнесу, но о защите от субсидиарной ответственности и защите активов.

Маска, я тебя знаю!

Неустаревающий и очень популярный способ сэкономить — вместо трудового договора оформить отношения с сотрудником через ИП, а теперь еще и самозанятость.

Зачастую такой экономией занимаются предприниматели, которые считают, что их расходы и так достаточно высокие, чтобы еще платить взносы за сотрудников.

Работнику предлагают зарегистрироваться и выбрать в качестве системы налогообложения УСН 6% (небольшой налог, расчет простой, можно уменьшить налог на взносы до 100%, а декларация сдается только раз в год). После чего зарплата превращается в оплату по договору оказания услуг или подряда.

Почему это не работает:

Выполняется та же работа, на том же рабочем месте, технология процесса не меняется;

Сотрудник продолжает оставаться под контролем работодателя и отвечать перед ним, как обычный работник. В то время как отношения с подрядчиком (исполнителем) регулируются Гражданским кодексом;

Оплата по договору производится в те же дни, что и выплата зарплаты штатным сотрудникам;

У ИП нет других заказчиков . Налоговики могут пригласить предпринимателя или самозанятого на встречу в инспекцию и спросить — почему ему регулярно поступают платежи только от одного контрагента?

В договоре нет конкретных сроков выполнения работы, не конкретизировано как будет сдаваться результат работ, отсутствуют санкции за нарушения (нет рисков для подрядчика). Договор не отвечает обычаям делового оборота ;

Работник-ИП подписывает внутренние документы нанимателя, получает матценности по доверенности — т.е. ведет себя, как штатный сотрудник и т.д.

Т.к. ФНС администрирует и уплату НДФЛ и взносы, то она же видит и изменения, происходящие с фондом оплаты труда и штатом сотрудников. Если сразу половина уволилась, а потом появилась у организации в качестве контрагентов по договорам подряда — это повод для проверки.

Но главная угроза исходит вовсе не от налоговиков, а от самих работников. Не особенно вникая в смысл происходящего, они соглашаются и на ИП и на самозанятость, а при «увольнении», не получая, например, компенсации за отпуск, жалуются в Трудинспекцию.

Если такой сотрудник о своем статусе забудет и не заплатит взносы или не сдаст декларацию, то полученные штрафы и требования быстро его восстановят против бывшего работодателя.

Классика

В обязанности работодателя входит ежегодная индексация зарплаты в зависимости от инфляции, в некоторых регионах минимальная зарплата установлена в повышенном размере по сравнению с федеральным МРОТ. При этом минимум нужно увеличивать ещё и на размер районных коэффициентов и надбавок. На что бизнесмены благополучно не обращают внимание.

Вместо соблюдения Трудового кодекса, они с помощью серой зарплаты регулируют размер выплат. Например, лишить сотрудника премии без определенных оснований нельзя, а вот недоплатить денег в конверте — запросто.

Вычисляются такие нарушения более чем просто:

выплаты на грани МРОТ привлекают внимание сами по себе;

при подаче отчетности (РСВ, 6-НДФЛ, справок 2-НДФЛ), ФНС считает среднюю зарплату — делит сумму дохода на количество физлиц, в РСВ доход вообще по каждому сотруднику расписан, как и в справках. Если есть отклонение от МРОТ — пришлют требование предоставить пояснения и приложить документы — штатное расписание, ведомости, трудовые договора и т.д.

налоговая любит проводить так называемые зарплатные комиссии — на них соберутся руководящие лица инспекции, пригласят руководителя, главбуха и даже сотрудников могут вызвать.

Если нарушения ТК найдено, то работодателя обяжут внести изменения в отчетность и указать реальную зарплату, доначислят взносы, начислят штраф в соответствии со статьей 122 НК РФ — 40% (с учетом наличия умысла) от суммы неуплаченных взносов, по НДФЛ применят статью 123, штраф — 20% от суммы неуплаченного налога.

Кроме того, установлена уголовная ответственность за нарушения, если размер неуплаченных налогов и взносов крупный — штрафы, арест и даже ограничение свободы с потерей права занимать руководящую должность.