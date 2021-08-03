Взаимозависимость: как не попасться. Главбуха тоже могут признать взаимозависимым

Взаимозависимыми признаются организации и/или физические лица, которые попадают под критерии ст. 105.1 НК РФ, а именно имеют возможность оказывать влияние на условия сделок, а также на их экономические и финансовые результаты.

Взаимозависимость устанавливается либо автоматически в силу положений ст. 105.1 НК РФ, либо самостоятельно лицами, являющимися сторонами по сделке (п. 6 ст. 105.1 НК РФ), либо в соответствии с решением суда (п. 7 ст. 105.1 НК РФ).

Критерии взаимозависимости организаций

Участие прямо и/или косвенно в организациях, когда доля такого участия превышает 25%; Участие прямо и/или косвенно одного и того же лица в организациях, когда доля такого участия в каждой организации составляет более 25%; Прямое участие физических лиц и организаций в каждой последующей организации, когда доля такого участия составляет более 50%; Когда одним и тем же лицом в разных организациях утверждена кандидатура либо исполнительного органа или либо не менее 50% совета директоров или коллегиального органа; Когда более 50% коллегиального органа или совета директоров состоят из одних и тех же физлиц совместно с родственниками; Когда в нескольких компаниях должность исполнительного органа занимает одно и тоже лицо.

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Когда организации не попадают под критерии взаимозависимости:

Когда оказывается влияние на условия и результаты сделок в силу преимущественного положения организации на рынке;

Когда в компаниях присутствует прямое или косвенное участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.

Доля прямого участия может состоять из:

Голосующих акций, как обыкновенных, так и привилегированных (Письмо Минфина России от 06.04.2015 № 03-01-10/19237);

Долей в уставном (складочном) капитале (фонде);

Доли лица, определенной пропорционально общему количеству участников (применяется в случае, если нет возможности установить долю прямого участия по первым двум критериям).

В случае если есть возможность определить долю прямого участия по первому и второму основанию из перечисленных выше, долей прямого участия признается максимальная из них (Письмо от 05.09.2017 № 03-12-12/1/56981).

Пример:

ООО «Ромашка» владеет уставным капиталом: 60% ООО «Лютик», 10% ООО «Глория», 15% ООО «Гринн». ООО «Лютик» владеет 30% уставного капитала ООО «Гринн». ООО «Глория» владеет 10% уставного капитала ООО «Гринн».

Доля косвенного участия ООО «Ромашка» в ООО «Гринн» будет составлять 19%: через ООО «Лютик» — 18% (60% x 30%), через ООО «Глория» — 1% (10% x 10%).

С учетом прямого участия доля ООО «Ромашка» в ООО «Гринн» составляет 34 % (15% + 19%), следовательно, компании являются взаимозависимыми в соответствии со ст. 105.1 НК РФ.

Возможно также «перекрестное» или «кольцевое» владение. Определить долю косвенного участия в таком случае возможно с помощью порядка, установленного Письмом Минфина 27.07.2018 № 03-12-11/2/52946 (Приложение № 4 к письму).

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Последствия признания сделок взаимозависимыми

сделки могут быть признаны контролируемыми;

налоговые органы проверят взаимозависимость лиц при получении необоснованной выгоды в рамках ст. 54.1 НК РФ;

возникновение НДФЛ от средств, полученных от взаимозависимых организаций или ИП (ст. 212 НК РФ) в части экономии на процентах за пользование заемными средствами;

в части экономии на процентах за пользование заемными средствами; налоговый орган вправе взыскать недоимку с зависимой компании, выявленную в ходе налоговой проверки в порядке и на условиях, установленных п. 2 ст. 45 НК РФ (в судебном порядке).

восстановление амортизационной премии в случае продажи объекта взаимозависимому лицу и т. д.

Если в рамках сделок между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются условия, отличные от тех, которые могут быть в сопоставимых сделках между независимыми лицами, любые полученные доходы и выручка учитываются для целей налогообложения в соответствии с п. 1 ст. 105.3 НК РФ.

Цена по зависимым сделкам должна быть справедливой, т.е. соответствовать признакам «вытянутой руки» и признаваться рыночной для целей налогообложения в соответствии с разделом V.1 НК РФ (Письмо Минфина от 22.03.2021 № 03-12-11/1/20312).

Любопытная судебная практика

АО заключило с тремя компаниями договоры купли-продажи долей одного здания (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 № 6172/09 по делу № А54-836/2008-С15). Все три компании сразу после покупки продали здание сторонней компании, а она, в свою очередь, продала здание еще одной. Как выяснилось по материалам дела, во всех компаниях присутствовали признаки взаимосвязанности (родство участников и руководителей компаний, совместное участие последних в опосредованных компаниях). Это один из примеров типичной ситуации с взаимозависимостью — родственные отношения.

Но бывают и не такие очевидные случаи.

Постановление АС Северо-Западного округа от 18 июня 2020 г., дело № А56-116159/2018. Тут взаимозависимость установили между зятем и тещей. В еще одном «семейном» деле покупателем имущества у должника-банкрота оказался внук жены (сын пасынка должника).

В июне прошлого года по делу № А50-18039/2017 Арбитражный суд Уральского округа признал наличие аффилированности, потому что оказалось, что руководитель ответчика какое-то время назад являлась главбухом в компании-должнике и получала от нее зарплату. Т. е. если сотрудники мигрируют между компаниями, ФНС это тоже заметит.

Сложно предугадать, на основании чего ФНС или суд сделают вывод о взаимозависимости, и как это в дальнейшем скажется на судьбе налогоплательщика и связанных с ним лицах. Мало искать помощи тогда, когда беда уже постучалась в дверь. Обезопасить себя и активы необходимо заранее.