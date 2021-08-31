Как отчитаться за имущество и счета в другой стране: «счастливчикам» на заметку

А почему в кавычках? За границей по-прежнему имеется и валютная выручка и пониженная административная нагрузка для новичков, и сниженные «барьеры» на вход? Хотя бы потому, что с 2021 г. государство куда пристальнее следит за участием россиян в заграничных бизнес-процессах.

Необходимые определения

Ключевое понятие — это налоговый резидент, т.е. частное лицо (не обязательно гражданин!), которое проводит в пределах российских границ 183 и более календарных дней в течение следующих подряд 12-ти месяцев. В случае если срок вашего пребывания в России менее этого порога, то дальше можно не читать, российским налоговым резидентом вы не являетесь.

Зарубежные активы — это ценности разного плана, от движимого и недвижимого имущества до долей участия в проектах, — которыми владеет российский налоговый резидент.

Зарубежные счета (вклады) — это счета (вклады), размещенные в банках и иных финансовых структурах, расположенных за пределами Российской Федерации.

Контролируемая иностранная компания (КИК) — это компания за рубежом, чьим контролирующим лицом выступает налоговый резидент РФ. Внимание: КИКом может являться и то, что не считается юридическим лицом (партнерства, трасты, паевые фонды, фонды, различные формы коллективных инвестиций, товарищества и т.п.).

Контролирующее лицо — физическое или юридическое лицо, одновременно выступающее и налоговым резидентом РФ, и владельцев (участником) зарубежной компании. Ключевое значение имеет наличие у него определенной доли участия, в том числе и косвенного, и номинального. В общем случае доля должна составлять более 25%. Если имеет место совместное владение с супругом и детьми (не достигшими совершеннолетия), то доля должна превышать 10%, при условии, что в этой компании более 50% долей принадлежит российским налоговым резидентам. Контролирующим лицом считается и родитель, который управляет организацией в интересах ребенка, и супруг, выступающий от имени супруга.

Практика показывает, что любое лицо может быть признано контролирующим, пусть даже не подпадающее под вышеописанные критерии, но фактически управляющее КИК (например, тот, кто принимает решение по поводу распределения прибыли, либо оказывает влияние на лицо, принимающее такое решение).

Да и любая зарубежная фирма, в которой россиянин выступает как единственный:

акционер;

бенефициар;

номинальный акционер,

априори рассматривается как КИК. Признать себя контролирующим лицом можно и самостоятельно (п. 13 статьи 25.13 НК РФ).

Уведомляем об участии в иностранных организациях

Статья 25.14 НК РФ обязывает налоговых резидентов России — как частных, так и юридических лиц, — уведомлять свою налоговую инспекцию (по месту жительства или нахождения соответственно):

об участии в иностранных организациях (если доля участия превышает 10%);

об учреждении иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ);

о КИК, которые они контролируют.

Уведомлять об участии в иностранных организациях (ИСБОЮЛ) или их учреждении необходимо не позднее 3-х месяцев с даты той или иной формы участия и (или) изменений долей. В этот же срок следует проинформировать налоговые органы при прекращении участия в иностранных организациях.

Юридические лица обязаны подавать такие уведомления исключительно подписанными квалифицированной электронной подписью, в электронном виде, по ТКС (иначе уведомление будет считаться не поданным), частные лица могут составить его в традиционной бумажной форме. Непредставление или представление недостоверных сведений об участии в иностранных организациях «стоит» 50 000 руб. по каждой организации единовременно (п. 2 ст. 129.6 НК РФ).

Избежать санкций можно, вовремя подав уточненное уведомление. Получить консультацию или заказать подготовку документов можно тут.

Уведомление о КИК

Важное замечание: подавать уведомление об участии в иностранных организациях придется вне зависимости от того, подпадают они под понятие КИКа или нет.

Если иностранная фирма является еще и КИК, то подавать следует два уведомления. В отличие от вышеописанного уведомления, в данном случае надо посматривать на календарь, поскольку закон устанавливает конкретные даты для подачи уведомлений:

организации подают его не позднее 20 марта года следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли КИК, либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток КИК;

физические лица — не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли КИК, либо который следует за годом, по итогам которого определен убыток КИК.

Форма подачи и адресат уведомлений те же, что и при подаче уведомлений об участии в иностранных организациях. Санкции за непредставление или представление недостоверных сведений в случае КИК весьма серьезны: 500 000 руб. по каждой КИК (п. 1 ст. 129.6 НК РФ).

Чтобы избежать вызовов «для уточнения сведений» и прочих претензий налоговиков, не следует ограничиваться представлением одних уведомлений. В частности, в пакет по КИК целесообразно включать документы по финансовой отчетности, заключение аудитора, 3-НДФЛ и т.п.

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Подача уведомлений по зарубежным счетам

Доход от услуг, оказанных иностранному заказчику, получение зарплаты при работе за границей, доходы от продажи и (или) аренды зарубежной недвижимости, доходы по ценным бумагам, дивидендам и т.п. — россияне часто используют счета в зарубежных банках и аналогичных учреждениях для различных целей.

Последствия одни: начиная с 1 января 2021 г., представляя отчеты по зарубежным счетам налоговые резиденты (физические и юридические лица) обязаны указывать и информацию о движении денежных средств, и сведения об иных финансовых активах, в частности:

ценных бумагах;

производных финансовых активах;

долей участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц и ИСБОЮЛ;

правах требований, вытекающих из договоров страхования.

Юридические лица и ИП отчитываются о зачислении, списании и остатках иных финансовых активов на своих счетах, начиная с I квартала 2021 г., частные лица — с отчета за 2021 г. (до 1 июня 2022 г., если счет закрыт — то в течение месяца с даты закрытия).

Причем речь идет не только о банковских счетах, но и счетах в организациях, которые оказывают услуги по привлечению и размещению денег и иных активов, осуществляя хранение, управление, инвестирование и прочие сделки в интересах резидента прямо или косвенно.

Физические лица и ИП отчитываются по месту жительства (пребывания), при отсутствии на территории России этих мест — в ИФНС по местонахождению объекта недвижимости, юридические лица — в ИФНС по своему местонахождению.

При открытии или закрытии счета уведомление подается лишь однажды, не позднее 1-го месяца со дня его открытия (закрытия). В дальнейшем его подавать не надо.При совершении первого перевода на зарубежный банковский счет российский банк потребует предоставить уведомление с отметкой ИФНС о принятии данного документа (или распечатку квитанции, подтверждающую получение в электронном виде).