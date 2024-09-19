Чем финансовый менеджер отличается от бухгалтера и как им стать

Бухгалтер и финансовый менеджер — два разных человека. В статье обсудим зоны ответственности этих специалистов и на примерах покажем влияние финансового менеджмента на бизнес и личные сферы жизни.

Бухгалтер обеспечивает соответствие финансовой отчётности законодательным требованиям. Он фиксирует каждую хозяйственную операцию, будь то покупка, продажа, выплата зарплаты или наём сотрудников. Его работа связана с документированием уже совершённых фактов, которые строго должны быть отражены в бухгалтерских книгах. Без правильно организованной бухгалтерии любая коммерческая деятельность практически невозможна.

Финансовый менеджер работает не только с прошлыми событиями, но и анализирует их, ставит под вопрос эффективность решений. Его задача — понять, почему компания получила такие результаты и что можно улучшить. Финансовый менеджер занимается прогнозированием, анализирует расходы, доходы и предлагает решения для улучшения показателей бизнеса, влияя на его прибыльность и денежные потоки.

Таким образом, бухгалтер фиксирует и контролирует прошлые операции, а финансовый менеджер активно влияет на будущее компании, анализируя и предлагая стратегии для роста и оптимизации.

Основные задачи финансового менеджера

Задачи финансового менеджера можно разделить на три ключевые категории: технические, аналитические и стратегические. В зависимости от компании эти функции может выполнять как один человек, так и целый отдел.

1. Технические задачи

Рутинные, но важные операции, связанные с контролем и проведением платежей. Финансовый менеджер отвечает за то, чтобы:

платежи поставщикам были проведены вовремя;

деньги от покупателей поступали на счёт в соответствии с условиями договоров;

осуществлялось взаимодействие с банками по вопросам проведения транзакций и платежей.

Задержки или ошибки по этим задачам могут привести к проблемам с поставщиками или нарушению финансовых обязательств.

2. Аналитические функции

Аналитика — это следующая ступень. Финансовый менеджер не просто фиксирует поступления и расходы, но и задаётся вопросами:

Почему поступило именно столько денег?

Как текущие показатели соотносятся с запланированными или с результатами предыдущих периодов?

Каковы показатели конкурентов и отрасли?

Аналитическая работа позволяет лучше понять финансовую ситуацию компании и выявить области, требующие улучшений или оптимизации.

3. Прогнозирование и стратегические функции

Это задачи, направленные на будущее компании. Финансовый менеджер занимается:

Бюджетированием выручки, расходов и денежных потоков, чтобы спланировать показатели в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Оценкой инвестиционных проектов. Это ключевая стратегическая функция, потому что без новых инвестиций компания рискует остановиться в развитии. Финансовый менеджер анализирует эффективность проектов и даёт рекомендации руководству, стоит ли их реализовывать, учитывая потенциальные риски и выгоды.

Таким образом, работа финансового менеджера охватывает три важных направления: оперативный контроль за платежами, глубокий анализ текущей деятельности и стратегическое планирование будущих финансовых шагов компании.

Как стратегическое решение помогло экономике бизнеса

Кейс от Apple: оптимизация упаковки iPhone

В 2020 году компания Apple объявила, что исключает наушники и зарядный блок из комплектации новых моделей iPhone. При этом цена на iPhone не снизилась, поэтому пользователи восприняли это как акт жадности. Однако за этим решением стояли экономические и логистические расчёты.

Компания мотивировала изменения в том числе заботой о природе. Но ключевой фактор — уменьшение размера коробки для iPhone. Коробка стала тоньше, в один контейнер стало помещаться в два раза больше коробок, а это сократило расходы на доставку.

Хоть эти расходы не играют значительной роли в себестоимости устройства — всего несколько долларов на один iPhone — на уровне поставок миллионов устройств ежегодно компания существенно снизила логистические затраты.

Дополнительно Apple получила новую статью доходов. Теперь пользователи, которым необходим зарядный блок, покупают его отдельно, при этом маржа с продажи таких аксессуаров, вероятно, выше, чем с основного устройства.

Этот кейс показывает, как финансовый менеджмент и операционные расчёты могут привести к стратегическим решениям, одновременно снизить расходы и увеличить доходы компании. Хотя решение вызвало резонанс в обществе, для Apple оно оказалось успешным с точки зрения логистики и прибыли.

Инвестиционные проекты и их анализ в финансовом менеджменте

Разберём, какое участие принимает финансовый менеджер в подобных кейсах.

Инвестиционный проект — это, как правило, новая инициатива компании, направленная на увеличение доходов или сокращение затрат. Примером может быть кейс Apple или запуск новой производственной линии на предприятии.

Алгоритм анализа инвестиционных проектов:

1. Сбор информации

Данные из разных отделов компании — производственного, строительного, финансового и других: что за инициатива, какую продукцию или услугу она предполагает, сколько будет стоить её реализация, какие ресурсы потребуются и какой результат ожидается.

2. Анализ процессов создания стоимости

Важно понимать, как проект создаёт ценность для компании: сколько продукции или услуг он сможет производить, какие ресурсы потребляет и как это соотносится с общей стратегией компании. Это необходимо для расчёта потенциальных выгод.

3. Финансовая модель

На основе собранной информации строится финансовая модель проекта — расчёт в формате Excel, который учитывает прогнозы и предположения о доходах и расходах. В модели рассчитываются:

объём необходимых инвестиций;

положительные денежные потоки (доходы от реализации проекта);

расходы на сырьё, персонал, налоги и другие затраты;

прогноз прибыли и свободного денежного потока, который останется в компании после всех выплат.

4. Оценка эффективности проекта

На основе финансовой модели рассчитываются ключевые показатели эффективности:

Чистая приведённая стоимость — NPV.

Внутренняя норма доходности — IRR.

Срок окупаемости.

Эти показатели используются для принятия решений о том, стоит ли реализовывать проект. Например, если внутреннюю норму доходности установили на уровне 10%, проект с показателем ниже этого значения может быть отклонён.

5. Корректировка проекта

Если проект не соответствует критериям, его можно доработать — снизить затраты или найти дополнительные источники доходов, чтобы улучшить его экономические показатели.

6. Анализ рисков

Проекты всегда связаны с неопределённостью, поэтому анализ рисков — важный этап. Например, если проект зависит от цены на нефть, финансовый менеджер должен оценить, как изменение этого параметра повлияет на результаты. Этот этап включает сценарный анализ, который позволяет понять, как изменения ключевых факторов — например, изменение цен на 20% — влияют на показатели проекта.

7. Принятие решения

На основании проведённого анализа руководство принимает решение — инвестировать в проект, пересмотреть его или отказаться от реализации. Важно учитывать не только выгоды, но и риски, связанные с реализацией проекта.

Финансовый менеджер обрабатывает данные, строит финансовую модель, оценивает риски — так компания продолжает развиваться, в том числе в кризисные периоды.

Финансовые навыки в управлении личными финансами и инвестициями

В повседневной жизни навыки финансового менеджера или финансиста тоже пригодятся. Управление семейным бюджетом, планирование крупных покупок и накопление на долгосрочные цели — эти задачи можно решать с помощью тех же инструментов, что и в корпоративном управлении. Можно рассматривать себя и свою семью как экономические единицы с точки зрения управления денежными потоками, ведь мы:

получаем доходы — например, зарплату;

тратим средства — ежемесячные расходы;

сохраняем разницу — в виде сбережений или инвестиций.

Финансовый подход помогает планировать и управлять личными финансами. Например, владение недвижимостью можно рассматривать как актив, который сохраняет капитал, а также обеспечивает жильё — то есть выполняет одновременно функцию потребления и накопления.

Например, планирование крупной покупки — отпуска. Допустим, семья хочет провести летний отпуск на море и начать подготовку заранее — с января. Для этого нужно оценить:

Стоимость поездки — 200 000–300 000 рублей.

Текущий доход и расходы — семья получает определённую сумму ежемесячно, часть из которой уходит на обязательные расходы.

Планируемые сбережения — предположим, что каждый месяц можно откладывать 20 000 рублей.

Планируя отпуск, можно прикинуть, хватит ли текущих доходов и накоплений для поездки. Если всё идёт по плану — отлично, семья сможет следовать намеченному курсу. Если денег не хватает, встаёт вопрос: можно ли уменьшить текущие расходы или найти дополнительный источник дохода?

Этот процесс напоминает бюджетирование в компании, где нужно прогнозировать доходы и расходы на определённый период и принимать решения для корректировки плана при необходимости.

Навыки финансового менеджера

Хардскилы (Hard skills)

Оценка инвестиционных проектов: умение анализировать и оценивать инвестиционные проекты, рассчитывать такие показатели, как чистая приведённая стоимость (NPV) и внутренняя норма доходности (IRR).

Составление бюджета: знание принципов создания и управления бюджетами компаний.

Финансовое моделирование: построение моделей в Excel для анализа доходов, расходов и движения денежных средств.

Финансирование и структура капитала: понимание того, как финансируется компания, что такое долговое и акционерное финансирование и как использовать эти инструменты.

Анализ финансовых отчётов: навык чтения и интерпретации отчётов о прибылях и убытках, балансах и отчётах о движении денежных средств.

Для развития этих навыков нужно иметь профильное образование в области финансов или экономики либо пройти курсы повышения квалификации или переподготовки.

Софтскилы (Soft skills)

Коммуникация и переговоры: финансовый менеджер взаимодействует с разными отделами компании — маркетинг, производство, HR, а также с внешними партнёрами — банками, инвесторами, поставщиками. Умение договариваться и доносить свою точку зрения — ключевой аспект работы.

Аналитическое мышление: способность анализировать данные, выявлять ключевые факторы, влияющие на финансовые результаты, и принимать решения на основе этого анализа.

Управление рисками: важно предвидеть потенциальные риски и разрабатывать стратегии по их минимизации.

Специалистам из каких сфер легче всего перейти в финансовый менеджмент:

Бухгалтерия — уже есть базовые знания в области финансов и управленческого учёта.

Консалтинг и аудит — специалисты работают с финансами и бизнес-аналитикой.

Аналитики и специалисты по работе с данными — опыт работы с цифрами и анализом данных.

Перейти в финансовый менеджмент могут профессионалы из других сфер, но для этого нужно развивать навыки через обучение. Можно пройти курсы повышения квалификации по финансовому менеджменту. Такие курсы обычно включают оценку инвестиционных проектов, финансовое моделирование, управление бюджетами и отчётность.

Заключение

Бухгалтер и финансовый менеджер — это два взаимодополняющих специалиста.

Бухгалтер отвечает за точное документирование хозяйственных операций и соблюдение законодательных норм, обеспечивает основу для анализа финансов. Финансовый менеджер фокусируется на анализе этих данных, стратегическом планировании и предложениях по оптимизации, которые помогают бизнесу расти и развиваться. Эта профессия требует глубокой вовлечённости в бизнес-процессы компании и умения принимать решения, которые напрямую влияют на будущее организации.

Финансовый менеджмент — не только корпоративная дисциплина, но и инструмент, который можно применять в личных финансах, управлять своими доходами, расходами и инвестициями.

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