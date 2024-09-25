Топ-5 курсов, которые помогут бухгалтеру вырасти в карьере

Что должен уметь каждый бухгалтер? Составлять первичные документы и бухгалтерскую отчетность, работать в системе 1С и разбираться в налоговом учете, проводить сверки и контролировать взаиморасчеты. Но, как показывает практика, только узкопрофессиональных навыков для успешной карьеры сегодня недостаточно.

Рассказываем, зачем бухгалтеру формировать критическое мышление, развивать навыки аргументации и разбираться в HR-аналитике.

Какой он, современный бухгалтер

Профессия бухгалтера как никакая другая окружена стереотипами. Часто можно встретить мнение, что бухгалтерия — это скучно и не очень интересно, а типичный бухгалтер — погруженный в расчеты и ничего не замечающий вокруг человек. В действительности, это совершенно не так, а современные бухгалтеры кардинально отличаются от представителей «старой школы». Времена, когда от бухгалтера требовалось только «правильно вбивать цифры и вовремя сдавать отчеты» давно прошли.

Современный бухгалтер — это незаменимый помощник для любого бизнеса. Именно от него напрямую зависят его успех и результаты, а для собственника бизнеса невероятно важна уверенность в профессионализме сотрудника. Но наряду с профессиональными знаниями (а это, безусловно, обязательное условие!) нужно иметь и общее представление о бизнесе, с которым бухгалтер работает, и обладать базовыми для любого современного специалиста навыками.

Среди них — способность легко доносить свои идеи и мнение до команды и руководства, принимать решения в условиях неопределенности и умение замечать манипуляции, а также навыки визуализации данных и многое другое. Подобрали для вас пять курсов от Яндекс Практикума, которые помогут научиться новому и стать востребованным профессионалом.

Визуализация данных позволяет представить практически любую информацию в наглядном виде. Это удобный способ рассказать о ситуации в бизнесе или на рынке. Также визуализация данных часто помогает в выявлении проблем и поиске их решений.

Зачем это бухгалтеру? В первую очередь визуализация позволяет проводить глубокий анализ большого объема данных и наглядно демонстрировать отчетность руководству и команде. С помощью специальных программ вы научитесь создавать интерактивные дашборды, с которыми легко анализировать структуру, динамику и тренды данных.

Чему учат на курсе

Визуализации различных данных и запросов бизнеса.

Интеграции графиков из различных программ в презентации.

Правильной публикации готовой визуализации.

Работе с программами (в т.ч. Tableau и Datawrapper).

Созданию интерактивных дашбордов.

Выявлению и презентации инсайтов, основанных на анализе данных.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 3 месяца.

Юнит-экономика позволяет узнать прибыльность одного юнита — единицы товара или услуги, которую продает бизнес. Именно с помощью юнит-экономики можно выяснить, зарабатывает ли вообще компания на продаже своего продукта или же, наоборот, теряет. Юнит-экономику рассчитывают и до старта бизнеса (чтобы понять, имеет ли смысл запускать тот или иной проект), и после.

Зачем это бухгалтеру? Умение рассчитывать юнит-экономику необходимо всем, кто работает с экономическими результатами и деньгами бизнеса в целом, включая бухгалтеров и предпринимателей. Данные расчетов нужны для принятия решений об оптимизации бизнес-процессов и в сфере ценовой политики, а также для прогнозирования доходов и убытков.

Умение рассчитывать юнит-экономику пригодится и в случае, если вы решите начать работать на себя, например, открыть собственную компанию или запустить курс.

Чему учат на курсе

Поиску точек роста бизнеса и точек безубыточности.

Когортному анализу и сегментации.

Финансовой оценке гипотез.

Подготовке и очистке данных.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 18 дней.

Принимать качественные решения и избегать ошибок, уметь управлять своими когнитивными процессами и противостоять манипуляциям — все это становится возможным для тех, кто имеет развитое критическое мышление. Освоить навык критического мышления непросто, но возможно: потребуются соответствующие знания и постоянная практика.

При этом критическое мышление помогает как в работе, так и в жизни в целом: повышается гибкость, при этом человек становится гораздо аккуратнее при принятии решений и начинает критически относиться к окружающей его информации.

Зачем это бухгалтеру? Критическое мышление необходимо и рядовому, и главному бухгалтеру — оно учит легко анализировать большие объемы информации и делать правильные выводы, быстро реагировать на изменения, отделять приоритетные задачи от менее значимых и принимать обоснованные решения. Кроме того, критическое мышление помогает поддерживать объективность и обеспечивать точность данных бухгалтерского учета.

Чему учат на курсе

Анализу информации и противодействию логическим ловушкам.

Эффективной аргументации и принятию решений.

Оценке шансов и рисков.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 2 месяца, учебе нужно уделять 6–9 часов в неделю.

Не секрет, что начинающие руководители часто испытывают сложности с выстраиванием процессов и налаживанием коммуникации. Нередко непонимание того, как управлять командой, становится препятствием на пути к руководящей позиции. Но есть и хорошая новость: эффективному руководству можно научиться. Специальные инструменты управления помогут с распределением задач и зон ответственности, контролем и координированием людей и процессов в целом.

Зачем это бухгалтеру? Если вы задумываетесь о карьерном росте (например, планируете занять должность главного бухгалтера или финансового директора), вам просто необходимо научиться работать с командой. Это и про эффективное общение, и про постановку задач, и про делегирование, и про умение давать обратную связь. Изменить мышление — и превратиться из специалиста в управленца — помогает курс «Инструменты начинающего руководителя».

Чему учат на курсе

Постановке понятных и измеримых задач.

Делегированию и контролю.

Выстраиванию коммуникации внутри команды.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 1 месяц, учебе нужно уделять в среднем 5 часов в неделю.

Аргументация позволяет обосновывать свою позицию с помощью убедительных доводов — аргументов. Навыки аргументации помогут логично и последовательно преподносить свои идеи и мысли любой аудитории, причем делать это на основе фактов и доказательств.

Аргументация упрощает процесс объяснения сложных концепций и учит преодолевать сопротивление, облегчает процесс принятия решений и обеспечивает успех даже в сложных переговорах.

Зачем это бухгалтеру? Хотя курс называется «Навыки аргументации для руководителей», обучение на нем будет полезно не только тем, кто уже занимает руководящие позиции, но и всем бухгалтерам без исключения. Навыки аргументации позволяют убеждать собеседников и легко внедрять изменения, снимать возражения и эффективно общаться с руководством.

Также навыки аргументации помогают презентовать себя во время собеседования: рассчитывать на желаемую позицию или на повышение становится гораздо проще.

Чему учат на курсе

Подготовке к значимым встречам по понятному алгоритму.

Снятию противоречий и вовлечению собеседников в разговор.

Подбору тактики работы с различными типами критики.

Анализу собеседников и достижению целей.

Продолжительность обучения: курс рассчитан на 9 дней в интенсивном темпе, учебе нужно уделять в среднем 1,5–3 часа в день.

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