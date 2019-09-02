Электронные сервисы. Что посоветовать друзьям?

Ценность совета

Мы любим делиться с друзьями и коллегами впечатлениями от товаров и услуг, когда довольны полученным результатом. Обнаружив что-то полезное или интересное, спешим поделиться этим с близкими, чтобы они не тратили время на изучение и сравнение всех предложений на рынке.

Мы также привыкли спрашивать совета, если ищем товар или услугу. Рекомендациям друзей мы доверяем больше, чем рекламе. Если коллега порекомендовал вам прочитать новую книгу, то после прочтения вы захотите поблагодарить его за пользу.

Компания СКБ Контур помогает руководителям и бухгалтерам легче взаимодействовать с государством и контрагентами, упрощать внутренние процессы и быстрее справляться с ежедневными задачами. Электронные сервисы, разработанные Контуром, открыты и доступны для того, чтобы активные пользователи рекомендовали своим знакомым подключаться и становиться новыми клиентами.

Реферальная программа

До недавних пор считалось, что управлять рекомендациями невозможно. Однако с развитием технологий все изменилось. Появились реферальные программы, которые помогают отслеживать рекомендации и за каждого нового клиента платить рекомендателю вознаграждение.

Участник реферальной программы может получить деньги за каждого купившего по его рекомендации любой продукт компании. Размер вознаграждения зависит от продукта, которым воспользовался новый клиент.

Кому платим

Потенциальные партнеры реферальной программы:

Обслуживающие бухгалтерии. Они обладают базой клиентов, испытывающих потребность в оптимизации всех бизнес-процессов — от поиска контрагентов до сдачи отчетности​ исполнении удаленно, и сервисы Контур для них незаменимы.

Компании, для которых участие в программе может стать дополнительным бизнесом . Такие компании, как правило, работают на узких рынках: правовом, логистическом, рынке отчетности и бухгалтерии и др. Их деятельность относится к мобильному бизнесу, сетевой интеграции.

Физические лица . Они не ограничены в рынках и имеют доступ к людям, которые могут быть заинтересованы в электронных сервисах. Для привлечения они используют свои связи: клиентов, родственников, знакомых, зарабатывая при этом достойные комиссионные.

Как работает программа

Для участия в программе партнер получает уникальную реферальную ссылку на каждый продукт СКБ Контур. Ссылка содержит идентификатор, которая помогает отслеживает действия реферала и начислять ему вознаграждения за привлеченных пользователей.

Важно, чтобы новый пользователь пришел на ресурс именно по реферальной ссылке.

Приглашение друзей занимает минуту. Регистрируйтесь!

У ссылки нет срока действия — ее можно использовать в любое время. Распространять ссылку можно через различные ресурсы:

социальные сети,

блоги,

сайты,

форумы,

отправка по почте или sms.

Сколько платим

Вознаграждение рассчитывается в соответствии с процентной ставкой от суммы оплаченного тарифа — от 8 до 50 %: 20% — Фокус, 25% — Бухгалтерия, 50% — Эльба. Комиссия начисляется после первой оплаты клиента, указавшего ваш код в своей заявке или перешедшего по реферальной ссылке.

Что нужно, чтобы стать партнёром и заработать

Возможность удаленного сотрудничества — это огромное преимущество программы. Работать и получать за это деньги можно из любого города России.

Обратитесь в «Расчётный центр «Практик», официальному партнёру СКБ Контур с 2005 года, и оставляете заявку. Менеджер ознакомит с условиями партнерства, поможет вам зарегистрироваться и заполнить анкету. После регистрации вам присвоят индивидуальный партнерский код. Вы получите доступ в личный кабинет и полезные инструменты для продвижения продуктов.

Каналы распространения вы можете выбрать любые — от личных рекомендаций до размещения информации на собственном сайте. Отслеживайте статистику переходов и анализируйте эффективность рекламных источников. Всю работу по продаже сервисов сделаем мы.

Ежемесячно мы рассчитываем агентское вознаграждение нашим партнерам. Вы получаете прибыль от каждой продажи продуктов, которая сделана новым клиентом и отмечена вашим партнерским кодом!

Для получения консультации по реферальной программе заполните форму:

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