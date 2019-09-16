Переход на электронные ПТС в интересах владельцев и государства

Значение системы электронных паспортов (СЭП)

Действующий бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) формата А4 появился в 1993 году. Он содержал основную информации об автомобиле, его владельце и регистрационных данных. Со временем стандарт паспорта потребовал ряд дополнений: появились поля для описания изменений в конструкции автотранспорта (тюнинг), о выдаче дубликатов, уплате утилизационного сбора. Список можно было бы продолжать, но внесение дополнительной информации ограничено размером бумажного носителя.

Помимо этого бумажный документ имеет ряд неудобств как для владельца, так и для государственных служб: теряется, портится, его можно украсть . Чтобы избежать рисков, Правительство России инициировало переход на выдачу паспортов автомобилей только в электронном виде (ЭПТС). Старт проекта несколько раз переносили, окончательный срок — 1 ноября 2019 года.

Переход на единую систему электронного документооборота ПТС упростит для граждан регистрацию транспортных средств, позволит наблюдать за жизненным циклом автотранспорта и его перемещением, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных во всех странах Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).

Электронный паспорт транспортного средства – это запись в базе данных, которая содержит сведения о транспортном средстве: технические характеристики, сведения об авариях, техобслуживании и так далее.

Эта информация оформляется и хранится в автоматизированной системе электронных паспортов (АС СЭП), постоянно обновляясь в течение эксплуатации автомобиля.

Основные преимущества ЭПТС:

легкий доступ к истории жизненного цикла ТС;

сокращение рисков участников рынка от появления автомобилей, находящихся в угоне;

электронный паспорт нельзя потерять, у него нет срока годности и нет необходимости его восстанавливать;

можно вносить любое количество собственников и дополнительных сведений (страхование, ДТП, ремонт, залог, техосмотр и прочее).

Детальная информация о транспортном средстве сделает прозрачным и безопасным процесс продажи или покупки автомобиля на вторичном рынке. В системе электронных паспортов данные невозможно стереть или изменить, в ней аккумулируются все сведения, по которым видно, что это за машина: договоры лизинга, использование в качестве такси, факты ДТП.

Государству отказ от бумажных носителей позволит сократить бюджет на приобретение бланков новых паспортов, их транспортировку и хранение, закупку и обслуживание принтеров, сканеров и другой оргтехники.

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Новый стандарт ПТС

ЭПТС оформляют в следующих случаях:

Приобретение нового автомобиля. Завод-изготовитель передаёт новую машину в салон с готовым ЭПТС. Ввоз автомобиля из-за ЕАЭС. Электронный паспорт оформляется в соответствующих организациях, которые имеют разрешение Минпромторга РФ. Утеря бумажного ПТС или его замена на электронный (из-за того, что он пришел в негодность или по собственной инициативе автовладельца). Получить ЭПТС можно в уполномоченной организации: у оператора технического осмотра или в органе сертификации. Стоимость оформления ЭПТС составит 600 рублей (вместо 800 рублей за получение бумажного ПТС).

Как оформить электронный ПТС

Выданные до 1 ноября 2019 года бумажные ПТС будут действительными. Их не нужно в обязательном порядке менять на электронные ПТС. Но, при желании, собственник может это сделать. Электронный ПТС будут оформлять в автоматизированной системе эти участники электронного документооборота:

организации-изготовители вносят сведения о первом собственнике и о гарантийных обязательствах;

дилеры — о собственнике при его смене;

банки — о постановке и снятии залога;

лизинговые компании — о лизинге;

страховые компании — о страховании, страховых случаях и ДТП;

операторы технического осмотра — о ТО и внесении изменений в конструкцию.

Информацию может вносить также импортер при ввозе единичных ТС из-за границы. Поскольку импортер сам заполняет необходимые данные, а электронный ПТС формируется автоматически, таможне нет необходимости оформлять ПТС на ввозимые машины. Благодаря этому время таможенной очистки ТС сокращается с 2-3 недель до нескольких дней, и дистрибьюторы экономят значительное время

Все перечисленные выше юридические лица должны быть включены в единый реестр уполномоченных органов (организаций) государств – членов Евразийского экономического союза и организаций – изготовителей транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов (электронных паспортов) транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники.

Каждое изменение в ЭПТС должно заверяется электронной подписью, чтобы впоследствии легко можно было узнать, кто именно внес ту или иную правку. Поэтому всем участникам электронного документооборота в АС СЭП понадобится сертификат электронной подписи (ЭП). Электронная подпись необходима каждому сотруднику, который будет работать в системе.

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