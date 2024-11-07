BPM — что это такое, топ систем управления бизнесом в 2024 году

Задачи, которые решает BPM-система:

Интеграция с другими информационными системами — обмен данными между программными решениями исключает дублирование информации и обеспечивает ее целостность.

Отчетность и аналитика — BPMS анализируют эффективность бизнес-процессов, создают отчеты и дашборды (информационные панели, содержащие протоколы и статистические данные с элементами инфографики). С помощью аналитики предприятие может выявлять тенденции развития и принимать решения для совершенствования бизнес-процессов.

Контроль — BPM-системы контролируют выполнение задачи от и до, уведомляют сотрудников о сроках, сообщают о производительности операций.

Управление информацией — ПО предусматривает организованное хранение и управление данными, что обеспечивает их безопасность и улучшает доступ к информации (персонал тратит меньше времени на поиск документов).

Оптимизация — упрощение бизнес-процессов, выявление слабых мест, нахождение инструментов для улучшения качества той или иной операции. Автоматизация рутины, повышение точности выполнения задач, сокращение времени на их выполнение.

Функции BPMS:

Мониторинг . Поиск слабых мест и проблем поможет, например, выявить лишние процессы, которые тратят ресурсы компании, но не приносят результат. Часто бывает, что отдельное действие замедляется на определенной стадии или определенном работнике. ВРМ-система может изучить ситуацию и найти оптимальное решение проблемы.

Также мониторинг дает руководителю представление о том, сколько времени тратит персонал на одну операцию, какие процессы наиболее востребованы, кто делает работу быстрее, а кто медленнее, и вообще, сколько задач отработал за день отдел или конкретный сотрудник.

Ответственность. Персонал не только знает, что работа каждого влияет на результат, но и видит, как именно влияет. Поскольку работу видят и руководители, сотрудники более мотивированы не затягивать сроки, сотрудничать с коллегами и оказывать им помощь.

Адаптивность и управление изменениями. С BPM-системами предприятия легко адаптируются к новым требованиям рынка, быстро изменяют существующие процессы и запускают новые. Бизнес будет использовать те действия, которые принесут наибольшую прибыль. К слову, многие компании, применяющие BPMS, добились максимальной прибыли даже в период пандемии коронавируса за счет реорганизации внутренних операций.

Организационная гибкость . Персонал может предлагать идеи по улучшению операций, участвовать в их реализации и разработке.

Прозрачность. ПО позволяет отслеживать статус выполнения задачи, персоналу не нужно собирать информацию по отделам: в программе всегда видно, кто что делает и какой вклад вносит в развитие бизнеса. Руководитель видит общую картину: знает численность штата, обязанности сотрудников, объем имеющихся ресурсов.

Точность и скорость . То, что раньше сотрудники делали вручную, теперь выполняет система: быстро и без ошибок.

Планирование . Анализ подчеркивает слабые места, например, недостаток кадров или ресурсов, а компания планирует бизнес-процессы с учетом этих данных.

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