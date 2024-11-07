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BPM — что это такое, топ систем управления бизнесом в 2024 году

Что такое BPM-система, из чего состоит, какие задачи решает. Обзор, рейтинг 5 лучших BPM-систем в 2024 году для управления бизнес-процессами. Как выбрать BPM для бизнеса.

Что такое BPM-система и для чего нужна

Успешное развитие любой компании невозможно без качественного управления бизнес-процессами. 

ВРМ (Business Process Management) — это методика управления бизнес-процессами, основанная на планировании, моделировании, анализе и оценке рабочих операций. 

BPMS (Business Process Management System) — это программный продукт, задача которого — выстроить взаимодействие между бизнес-процессами предприятия для правильной организации и контроля работы каждого из отделов. 

В пределах BPM-системы компания может создавать, координировать и изучать рабочие процессы, упрощать регулярные действия, повышать уровень коммуникации и совместной работы сотрудников, а также формировать отчетность о ходе выполнения задач.

Для чего нужна Business Process Management System 

Благодаря автоматизации бизнес-процессов значительно сокращается время на выполнение рутинных операций, отпадает потребность использовать бумажные документы, сокращаются финансовые расходы.

ВРМS не просто определяет правила выполнения задач, но и контролирует соблюдение этих правил, уменьшая вероятность ошибок и  повышая качество работы. 

Внедрение ВРМ-системы поможет вывести управление бизнесом на новый уровень. Компания в режиме реального времени будет видеть, как проходит каждый этап выполнения задачи, в критической ситуации ответственный сотрудник сможет быстро среагировать и внести необходимые изменения в рабочий процесс.

Основные функции и задачи BPM

Задачи, которые решает BPM-система: 

  • Оптимизация — упрощение бизнес-процессов, выявление слабых мест, нахождение инструментов для улучшения качества той или иной операции. Автоматизация рутины, повышение точности выполнения задач, сокращение времени на их выполнение.

  • Моделирование бизнес-процессов — программа позволяет создавать модели бизнес-процессов, включающие последовательность действий, список участников и необходимые ресурсы. 

  • Управление информацией ПО предусматривает организованное хранение и управление данными, что обеспечивает их безопасность и улучшает доступ к информации (персонал тратит меньше времени на поиск документов).

  • Контроль BPM-системы контролируют выполнение задачи от и до, уведомляют сотрудников о сроках, сообщают о производительности операций. 

  • Отчетность и аналитика BPMS анализируют эффективность бизнес-процессов, создают отчеты и дашборды (информационные панели, содержащие протоколы и статистические данные с элементами инфографики). С помощью аналитики предприятие может выявлять тенденции развития и принимать решения для совершенствования бизнес-процессов.

  • Интеграция с другими информационными системами обмен данными между программными решениями исключает дублирование информации и обеспечивает ее целостность.

Функции BPMS:

  • Мониторинг. Поиск слабых мест и проблем поможет, например, выявить лишние процессы, которые тратят ресурсы компании, но не приносят результат. Часто бывает, что отдельное действие замедляется на определенной стадии или определенном работнике. ВРМ-система может изучить ситуацию и найти оптимальное решение проблемы.

Также мониторинг дает руководителю представление о том, сколько времени тратит персонал на одну операцию, какие процессы наиболее востребованы, кто делает работу быстрее, а кто медленнее, и вообще, сколько задач отработал за день отдел или конкретный сотрудник.

  • Планирование. Анализ подчеркивает слабые места, например, недостаток кадров или ресурсов, а компания планирует бизнес-процессы с учетом этих данных.

  • Точность и скорость. То, что раньше сотрудники делали вручную, теперь выполняет система: быстро и без ошибок. 

  • Прозрачность. ПО позволяет отслеживать статус выполнения задачи, персоналу не нужно собирать информацию по отделам: в программе всегда видно, кто что делает и какой вклад вносит в развитие бизнеса. Руководитель видит общую картину: знает численность штата, обязанности сотрудников, объем имеющихся ресурсов.

  • Организационная гибкость. Персонал может предлагать идеи по улучшению операций, участвовать в их реализации и разработке.

  • Адаптивность и управление изменениями. С BPM-системами предприятия легко адаптируются к новым требованиям рынка, быстро изменяют существующие процессы и запускают новые. Бизнес будет использовать те действия, которые принесут наибольшую прибыль. К слову, многие компании, применяющие BPMS, добились максимальной прибыли даже в период пандемии коронавируса за счет реорганизации внутренних операций.

  • Ответственность. Персонал не только знает, что работа каждого влияет на результат, но и видит, как именно влияет. Поскольку работу видят и руководители, сотрудники более мотивированы не затягивать сроки, сотрудничать с коллегами и оказывать им помощь.

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Структура BPM-систем, или что включает в себя BPM 

ВРМ-решение включает в себя три ключевых элемента: 

  • Административную панель — форму, через которую настраивают бизнес-процессы.

  • Ядро системы (BPM-движок) — реализует процессы: запускает, заставляет работать по плану, отслеживает выполнение, осуществляет переходы между этапами.

  • Пользовательский интерфейс — способ взаимодействия сотрудников с самой  системой. 

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Рейтинг ТОП-6 BPM-систем

Система управления бизнес процессами ВРМ — информационный ресурс, позволяющий управлять задачей и контролировать ее на всех стадиях исполнения.

Составили рейтинг из шести BPM-систем, опираясь на мнение экспертов и пользователей ПО. При выборе руководствовались следующими критериями:

  • Технологическое наполнение число задач, которые решает программа, возможность настройки сроков и доработки под определенные пользовательские запросы. 

  • Стоимость — несмотря на то, что на рынке представлены бесплатные ВРМ-системы, их функции ограничены. Но у большинства известных программ есть бесплатный пробный период, поэтому пользователь может протестировать разные варианты и выбрать подходящий.

  • Востребованность в РФ запросы отечественных компаний часто значительно отличаются от зарубежных.

  • Эффективность — насколько удобны функции ПО, есть ли руководство по моделированию задач. Также имеет значение оперативность работы техподдержки в случае необходимости и то, как быстро персонал осваивает конфигурацию софта.

  • Удобство интерфейса — он должен быть максимально комфортным: четко отражать инструменты и не вызывать проблем с пониманием выполняемых действий.

  • Возможность интеграции с другими системами — BPMS не должна вступать в конфликт с программами, которые уже задействованы в организации. 

  • Расширенные возможности — наличие KPI для сотрудников с учетом рабочего (календарного) времени, счетчики задач, сохранение черновика бизнес-процесса, создание документа по образцу в ходе операции и др.

«Бизнес-процессы» от A2B

«Бизнес-процессы» — это современное решение, основанное на концепции попроцессного управления организацией. Модуль решает множество задач: исполнение и контроль поручений, электронного документооборота, создание грамотного взаимодействия между подразделениями компании. 

Интуитивный интерфейс и инновационные функции делают систему идеальным выбором для тех, кто стремится полностью автоматизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы своей компании.

Возможности:

  • Делегирование — по мере необходимости задача передается от одного лица другому.

  • Совместное принятие решений — участники могут обсудить возникающие вопросы и принять совместное решение.

  • Мгновенное уведомление исполнителя о поступившем задании.

  • Постоянный доступ к истории процесса — возможность анализировать и улучшать процесс, основываясь при этом исключительно на реальных показателях.

  • Типовые и произвольные процессы — концепция BPM-системы рассматривает работу предприятия как комплекс разных бизнес-процессов, каждый из которых имеет свое четкое назначение.

  • Проекты — можно не только отслеживать ход выполнения проекта, но и контролировать бюджет, что позволяет компании эффективно управлять своими проектами.

  • Гибкое реагирование на изменение внешних условий — инструменты решения помогают масштабировать бизнес и работать над снижением издержек и повышением эффективности.

  • Управление взаимоотношениями с клиентами — возможность вести базу клиентов и продажи в одном месте, что повышает уровень продаж и обеспечивает более конструктивное взаимодействие с клиентами.

  • Корпоративный портал — ПО позволяет создать корпоративный портал, направленный на более тесное сотрудничество и информационное взаимодействие внутри компании. Фирма сможет публиковать в нем новости, общаться в чате, вести календарь и хранить документы. 

  • Идеи — система поможет собрать и реализовать инициативу сотрудников: перспективные предложения, способствующие улучшению бизнес-процессов.

Недостатки:

  • Требуется время для освоения модуля, несмотря на наличие обучающих материалов.

Стоимость: все функции модуля «Бизнес-процессы» можно оценить бесплатно в течение 7 дней. Стоимость полноценного внедрения, включающего аудит действующих бизнес-процессов, разработку инструкций, полную настройку структуры процессов предприятия и обучение персонала рассчитывается по запросу.

Comindware Business Application Platform

Решение отечественного разработчика, позволяющее создавать BPM-системы и бизнес-приложения с помощью технологии low-code.

Low-code инструменты — это способы создания программных продуктов с помощью визуальных конструкторов на базе платформы BPMS без навыков в сфере программирования. 

Задача Low-code BPMS — разрабатывать IT-решения для каждого направления деятельности предприятия: автоматизировать работу склада, организовать качественную работу по проведению конкурсных закупок, повысить уровень управления взаимоотношениями с клиентами и др. 

Возможности Comindware Business Application Platform:

  • автоматизация процессов, включающая множество настроек;

  • большая библиотека процессов (более 100 шаблонов);

  • поддержка BPMN — международного стандарта проектирования бизнес-операций;

  • управление задачами и человеческими ресурсами (HRM);

  • отслеживание проблем;

  • контроль над управлением бизнесом и командной работой;

  • автоматическое обновление ПО;

  • управление безопасностью (система использует протокол SSL, препятствующий несанкционированному доступу и хакерским атакам);

  • поддержка 24/7.

Недостатки:

  • нехватка методической документации;

  • возможны проблемы интеграции со сторонним ПО;

  • приборная панель не предусматривает опцию создания инфографики и аналитики;

  • не учтен размер бизнеса в вопросах обслуживания — например, в случае расходов на продление применения ПО не учитывается размер предприятия.

Стоимость зависит от потребностей бизнеса и выбранного тарифа. Есть демоверсия — предоставляется на 90 дней. Цена индивидуального решения с учетом детального анализа запросов клиента рассчитывается от 1,5 млн рублей.

ELMA  

Low-code BPMS для автоматизации бизнес-процессов, в том числе маркетинга, продаж, аналитики, техподдержки, коммуникаций с клиентами. 

До 90% функций и интерфейса в данном ПО могут создавать профессионалы из бизнеса: составлять техническое задание для IT-специалистов не требуется. ELMA содержит много разных модулей для управления взаимоотношениями с клиентами, механизации задач и документооборота.

Возможности:

  • возможность дистанционной работы без установки специального программного обеспечения через браузер;

  • интуитивно понятный конструктор бизнес-процессов;

  • комфортный интерфейс, в котором разберутся даже самые далекие от IT-технологий работники;

  • наличие подробных инструкций для пользователей в открытом доступе.

Недостатки:

  • ограниченная функциональность, небольшое количество смежных модулей;

  • невозможно приобрести отдельные дополнительные модули.

Стоимость: есть бесплатная версия для 5 пользователей с ограниченным набором функций. Для организаций численностью не более 200 сотрудников лицензия будет стоить 45 000 рублей, стоимость корпоративного ПО обсуждается индивидуально.

Directum RX

Российская система управления бизнес-процессами. Обеспечивает подключение тысяч пользователей одновременно, имеет готовый набор бизнес-решений для широкого спектра задач, связанных с делопроизводством, кадровым документооборотом, архивацией и возможностью доработки процессов без знаний IT-технологий. 

Directum RX — это гарантия высокой производительности, отказоустойчивости и безопасности данных.

Даже если в ПО работают сразу тысячи сотрудников, это не влияет на эффективность работы системы. Дополнительные удобства для удаленных работников создает распределение хранилищ файлов. 

Directum RX предпочитают, в основном, средние и крупные компании, а также госучреждения.

Возможности:

  • Встроенные интеллектуальные сервисы позволяют не терять время на рутину при обработке файлов.

  • Учет задач конкретного отдела: цифровая бухгалтерия, согласование счетов и договоров, HR-процессы, делопроизводство, закупочная и проектная деятельность — более 30 решений, которые компания может внедрить в короткие сроки.

  • Возможность работать как в облачном сервисе, так и локально.

Недостатки:

  • Из-за большого количества функций требуется время на освоение всех возможностей и инструментов.

  • Для интеграции со сторонним ПО система может требовать соответствующую IT-инфраструктуру, и как следствие, дополнительное время и ресурсы.

  • Стоимость может быть выше в сравнении с другими подобными сервисами в зависимости от тарифа и комплекса решений, которые выберет бизнес.

  • Ограниченная функциональность для доработки.

Стоимость: Directum RX не предоставляет организациям бесплатный пробный период. Подробную информацию о стоимости тарифных планов запрашивают у поставщика.

Bitrix24

По словам вендора, решением пользуются более 1,5 млн компаний по всему миру. За счет широкого спектра функций платформу могут использовать компании любой отрасли.

Битрикс24 — облачный сервис для автоматизации операций. Помогает организовывать внутренние процессы, анализировать текущую деятельность и эффективно планировать будущую.

Включает в себя CRM, конструктор сайтов, документы, видеозвонки, проекты и задачи, интернет-магазины и другие инструменты.

Возможности:

  • безопасность — файлы хранятся на облачном диске;

  • прозрачная аналитика — числовые и графические данные, создание отчетов любой сложности;

  • техподдержка 24/7;

  • инструкции и обучающие материалы;

  • возможность настроить BPM под любые задачи;

  • интеграция с другими сервисами;

  • бесплатный пробный период. 

Недостатки:

  • интеграция с 1С возможна только в платных тарифах;

  • звонки недорогие, но платные.

Стоимость: разработчик предлагает бесплатный тариф и 3 платных тарифа (зависят от количества пользователей):

  • Бесплатный — с неограниченным количеством пользователей, но урезанным функционалом.

  • Базовый — 1 990 руб/мес, 5 пользователей, обширный функционал.

  • Стандартный — 5 590 руб./мес., 50 пользователей, множество инструментов.

  • Профессиональный — 11 190 руб/мес, 100 пользователей, широкие возможности для крупных компаний.

«Первая Форма»

«Первая Форма» — ВРМ-система для управления бизнес-процессами, документами и проектами, а также для организации эффективных коммуникаций. Гибкий конструктор, который настраивает задачи в строгом соответствии с запросами клиента. Новые операции запускаются быстро, а существующие компания может настраивать «на ходу», так как большая часть настроек не требует знаний языков программирования.

Платформа представляет собой веб-приложение. Его не нужно устанавливать на рабочие компьютеры, работать можно из браузера.

Это решение актуально для предприятий торговли и консалтинга, производственных структур и строительных компаний.

Возможности:

  • много полезных модулей — электронный документооборот, управление продажами, кадрами, ресурсами;

  • визуализация данных — сотрудники используют для работы карточки, списки, диаграммы, ленты активностей, различные виджеты;

  • мобильное приложение — все функции, доступные в веб-интерфейсе, есть в бесплатном мобильном приложении;

  • понятный интерфейс без лишних элементов;

  • интеграции с мессенджерами, корпоративной телефонией, электронной почтой, социальными сетями;

  • простой процесс внедрения в компанию любого размера.

Недостатки:

  • ограниченные возможности масштабирования;

  • в случае повышенных требований к безопасности пользователи могут столкнуться с ограничениями в контроле защиты информации.

Стоимость рассчитывается в индивидуальном формате.

Доступные тарифы:

  • On-Premises: 7 500 руб. — ограниченная лицензия, 22 000 руб. — неконкурентная или именная, 33 000 руб. — конкурентная.

  • SaaS: 850 руб. за пользователя — неконкурентная или именная лицензия, 1 250 руб. за пользователя — конкурентная, ограниченная — по запросу компании.

Как выбрать систему для управления бизнес-процессами

Выбор BPM-системы — значимое событие для любого предприятия, которое стремится к грамотному управлению бизнес-процессами и росту их эффективности. 

При выборе платформы:

1. Определите свои потребности. 

Четко сформулируйте, какие задачи будет решать компания с помощью BPMS, какие процессы требуют оптимизации и улучшения — так вы сможете рассматривать те системы, которые предлагают нужные вам функции.

2. Учитывайте гибкость.

В идеале BPMS должна расти вместе с вашим бизнесом. Масштабируемость дает возможность добавлять пользователей и новые задачи.

3. Изучите интерфейс.

Понятный и удобный интерфейс — плюс ВРМS. Сложные элементы увеличивают время на обучение сотрудников, снижая общее качество работы с системой.

4. Обратите внимание на функцию интеграции.

Платформа должна интегрироваться с уже установленными программными продуктами, это упростит переход на новую систему и снизит количество возможных сбоев в работе.

5. Проанализируйте стоимость.

Важно учитывать не только подписку или начальную цену лицензии, но и дальнейшие траты на обслуживание, поддержку и обновления. Есть платформы с низкой начальной стоимостью, но высокими расходами на обслуживание в будущем.

6. Уточните, есть ли тестовый период.

Бесплатный пробный период использования ВРМ-системы — это возможность оценить функционал и удобство в реальных условиях деятельности вашей компании.

7. Изучите отзывы.

Просмотрите отзывы других организаций — вы получите о возможных проблемах внедрения и уровне поддержки.

Только подробный анализ потребностей вашей компании, внимание к деталям при выборе решения и оценка потенциальных систем обеспечат успех на пути к трансформации вашего бизнеса.

Оцените главные преимущества модуля «Бизнес-процессы» от А2Б — скорость выполнения задачи, контроль качества предоставляемой услуги, построение бизнес-процесса на удобных и популярных графических приемах оптимальное соотношение цены продукта и функциональных возможностей . 

Оставьте ваши контактные данные — наши эксперты свяжутся с вами и продемонстрируют работу системы в удобное для вас время.

Часто задаваемые вопросы

Кому подойдет BPM?

На самом деле, любому бизнесу. 

Конечно, выгоду от внедрения ВРМS особо ощутят средние и крупные предприятия с большим количеством сотрудников, отделов и разными каналами связи. Платформа поможет наладить конструктивное взаимодействие между подразделениями в рамках целей и задач, которые ставит руководство.

Рассмотрим подробней отрасли, где системы по оптимизации бизнес-процессов пользуются наибольшим спросом.

  • Розничная торговля. Управлять складскими операциями, обрабатывать заказы, улучшать клиентский сервис и эффективно работать с поставками — все эти операции автоматизирует платформа, которую использует ритейл.

  • Производство. Бизнес-процессы компании, включая выпуск продукции, логистику, отслеживание поставок, управление запасами сырья, на всех этапах и в полном объеме контролирует платформа.  

  • Финансовая отрасль. C помощью BPMS банки и страховые компании упрощают обработку заявлений и работу с данными клиентов. Решение за несколько минут позволяет оценить платежеспособность и надежность клиента, который оформил заявку на кредит.

  • Здравоохранение. Медучреждения давно используют BPM для улучшения управления клиентской базой, обработки данных пациентов, упрощения процесса регистрации и управления запасами лекарственных средств.

  • Цифровая коммерция. BPM-система — незаменимый помощник крупных маркетплейсов, помогающий организовать процесс продаж: движение товара, доставку, заключение договоров с поставщиками. 

  • IT-сфера. Развернуть и контролировать процесс разработки проектов, анализировать прибыльность и эффективно распределять рабочие ресурсы помогает система компаниям IT-индустрии.

Стоит ли малому бизнесу внедрять BPM-систему?

Однозначно, стоит. 

Платформа позволит малому предприятию более организованно расти и настроить работу так, чтобы выжить в сложное время: когда потребуется автоматизировать и регламентировать отдельные операции или возникнет необходимость взаимодействовать с большим потоком клиентов, причем данное взаимодействие нужно будет постоянно улучшать и научиться управлять им.

Кроме того, BPMS снизит себестоимость бизнес-процессов, сделает аналитику более четкой и наглядной.

Чем BPM отличается от CRM и ERP?

CRM-система — это программное решение для контроля взаимодействия компании с клиентами. Система хранит и распределяет данные о покупателях и заказах, оптимизирует маркетинг, повышает продажи и качество обслуживания. 

ВРМS сама управляет задачей, сама передает файлы на подпись, следит за сроками, создает отчеты.

ERP-система —  идеальное ПО для планирования ресурсов в производственной отрасли. Решение помогает понять, сколько продукции должно быть выпущено, что и в каком количестве для этого нужно. ERP ведет учет финансовых транзакций компании, показывая реальное положение дел.

Таким образом: BPM-система управляет действиями и задачами, CRM выстраивает процессы взаимоотношений с покупателем, а ERP контролирует транзакции, но не обрабатывает бизнес-процессы от начала и до конца.

Заключение

BPM-система не только повышает эффективность рабочих процессов, но и делает сотрудников более вовлеченными: отделы взаимодействуют по заданным правилам, им легче оценивать результаты своих действий.

Внедрение такой технологии может изменить работу компании — минимизировать расходы, повысить конкурентоспособность, ускорить цифровую трансформацию бизнеса в целом. 

В BPM-системе можно:

  • Создавать и настраивать бизнес-процессы, отслеживать задачи, утверждать решения.

  • Управлять качеством обслуживания — особенно актуально для малых предприятий, где зачастую не хватает квалифицированных специалистов, чтобы соответствовать уровню сервиса, который диктует рынок. 

  • Согласовывать договоры и контракты, продлевать их действие, контролировать исполнение.

  • Создавать отчеты, которые можно экспортировать с телефона или ПК в разных форматах.

  • Хранить файлы в электронных архивах — документ легко найти с помощью фильтров и ключевых слов: поиск занимает считанные секунды.

  • Контролировать внутренние коммуникации — руководитель всегда может посмотреть, на какой стадии находится проект, как происходит взаимодействие внутри компании, а команда может обмениваться данными в системе без использования сторонних мессенджеров.

Бизнес-процессы

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