Кем может работать бухгалтер — топ–3 варианта от Eduson

Бухгалтер — это специалист, на котором много ответственных задач, а оклад радует не всегда. В этой статье расскажем, как вы можете зарабатывать больше, если будете расти вертикально или в какую профессию можете уйти, где ваш опыт будет огромным плюсом.

Работа бухгалтером удалённо — проекты на фрилансе

Уже сейчас вы можете работать удалённо. При этом основное место бросать не нужно — можете рассмотреть дополнительные проекты.

Кому подойдет?

Тем, кто готов работать несколько дополнительных часов в будни или тратить на задачи часть выходного дня. Или, например, тем, кто хочет проводить больше времени дома и перейти на удалёнку полностью.

Как выйти на удаленку, если работаете в офисе?

Поговорите со своим руководителем и обсудите варианты. Возможно, компания не будет готова освободить вас от офиса совсем, но согласится на гибкий график. Оцените, что вам нужно для работы из дома: от ЭДО до компьютера и стабильного интернета. Обеспечьте условия заранее. Подготовьте рабочее место и объясните близким, что удалёнка ≠ выходной.

В первое время вы можете столкнуться с проблемами удалёнки —выгоранием, нарушенным work-life балансом, трудностями поиска клиентов.

В курсе «Бухгалтер» от Академии Eduson есть целый блок на эту тему — «Как работать удаленно и поддерживать work-life balance». Специально для тех, кто хочет учиться на чужом опыте, а не на своих ошибках.

Блогерство как подработка бухгалтера

У вас есть опыт — делитесь им на страницах в социальных сетях. Станьте экспертом, к мнению которого прислушиваются.

Хороший пример — Елена Васильева, эксперт Eduson, которая ведёт финансы и бухучёт разных компаний, преподает на курсе «Бухгалтер» в Академии Eduson, а ещё пишет посты в свой блог, выступает как спикер и лектор.

Важно: вам не нужно собирать миллионную аудиторию и штамповать курсы. Растут подписчики → растёт узнаваемость → растёт ваш чек на ваше время.

Кстати, «именитому» бухгалтеру будет проще найти подработку, ведь бизнес не будет сомневаться в его компетенции.

Повышение до главного бухгалтера

Чтобы больше заработать, вы можете не искать новые проекты, а сделать шаг выше по карьерной лестнице и стать главбухом.

Чем главбух отличается от бухгалтера

Бухгалтеры со стажем уже обладают большинством навыков, с которыми можно занять кресло главбуха.

Вам осталось только подтянуть менеджерские способности, обновить знания и приобрести некоторые скиллы. Всему можно научиться на курсе «Главный бухгалтер» от Академии Eduson.

Переподготовка бухгалтера

Бухгалтеру не обязательно расти вертикально, то есть до главбуха. У специалистов много жёстких и мягких навыков, которые ценятся в других профессиях. Предлагаем парочку вариантов для тех, кто готов посмотреть по сторонам и освоить новую профессию.

1️⃣ Финансовая аналитика

Как бухгалтер вы внимательны к деталям, знакомы с бюджетами и отчётами, умеете анализировать. Вы сможете стать финаналитиком, если разберётесь с тем, как строить финансовые прогнозы и модели, оценивать бизнес и инвестиционные проекты.

Этому можно научиться на курсе «Финансовый аналитик» от Академии Eduson за 2—3 месяца. После обучения вы сможете работать финаналитиком на полную ставку или брать проекты на фрилансе, продолжая занимать ставку бухгалтера.

Вот 2 главных отличия профессий:

2️⃣ Бизнес-аналитика

Каждый бухгалтер знает, насколько важен порядок в документах и отчётах. Такой же порядок наводит бизнес-аналитик в бизнес-процессах. Бизнес-аналитику важно уметь общаться с людьми, подмечать мелочи и видеть точки роста.

Вот 3 главных отличия профессий:

Как бухгалтер вы это уже умеете, осталось немного подтянуть жёсткие навыки на курсе «Бизнес-аналитик» от Академии Eduson.

Вообще, бухгалтер может стать и HR-ом, и IT-шником, и маркетологом. Выбирайте профессию по душе и приходите учиться в Академию Eduson.

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