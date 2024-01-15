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Ведение бизнеса

Как принимать управленческие решения без ошибок

Каждый руководитель ежедневно сталкивается с процессом принятия управленческих решений. От некоторых зависит успех и прибыль организации, поэтому важно не ошибиться. Рассказываем, как принимать управленческие решения без ошибок.
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Как принимать управленческие решения без ошибок
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Типы управленческих решений

В теории менеджмента выделяют три типа решений:

  • Интуитивный.

Такое решение основано на инстинктах, догадках и опыте менеджера или лидера без детального анализа всех возможных вариантов и последствий.

Вместо того чтобы использовать систематический и логический подход к принятию решений, интуитивные решения полагаются на инстинктивное чувство или проницательность того, кто их принимает.

Интуитивные решения могут быть полезными в некоторых ситуациях, так как они позволяют быстро реагировать на изменения и принимать решения без обширных исследований. Однако они могут привести к ошибкам, если не подкреплены фактами и логикой.

В целом, интуитивные решения лучше всего использовать в сочетании с систематическими и аналитическими методами. Это помогает снизить риск принятия неверных решений и повышает эффективность управления.

  • Решение, основанное на суждениях.

Отличие этого типа решений от предыдущего довольно условное. Такое решение использует прошлый опыт, знания и интуицию для выбора альтернатив в новой ситуации. Часто используется, когда мало времени для анализа или когда информация ограничена. 

Решения, основанные на суждениях, могут быть эффективными, если у руководителя достаточно опыта и знаний в своей области. Но если прошлый опыт не применим к новой ситуации, решение будет ошибочным.

  • Рациональное решение.

или

Его можно описать такой схемой, потому что процесс четко делится на несколько этапов. На первом шаге необходимо выявить проблему, затем установить ограничения и критерии принятия решений. То есть точно представлять, какое решение можно будет считать хорошим. 

Если критериев несколько, то какие-то из них более весомы, какие-то — менее. Весомость — это доля от единицы или от 100%. Сумма весов всех факторов равна единице или 100%.

Затем нужно сформулировать набор альтернативных решений проблемы. Решение — это прежде всего выбор. Поэтому важно определить несколько вариантов действий.

Далее оцениваются альтернативы и определяется лучшая. Решение, получившее наибольшую сумму взвешенных оценок, считается очевидным выбором. 

В результате обязательно нужно проанализировать эффективность принятого решения.

Такой способ повышает вероятность верного выбора. Но прорывные, инновационные решения чаще всего принимаются с помощью интуиции и субъективных оценок, поэтому считать единственно верным этот подход не стоит. 

А вот финансовые решения необходимо рационально обосновывать и просчитывать. Это важно, потому что грамотный финансовый менеджмент — фундамент для любого развивающегося бизнеса. 

На курсе «Финансы для предпринимателей» от Академии Eduson вы научитесь заполнять отчетность, выстраивать систему учета, избегать кассовых разрывов, повышать рентабельность. В результате вы научитесь применять финансовую информацию для принятия управленческих решений.

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Какие бы решения ни предпочитал руководитель, при их принятии ему нужно учитывать некоторые принципы.

Основные принципы принятия решений

Любое решение — деньги

Не всегда это реальные деньги, то есть прибыль компании, но от правильности принятого решения зависит, вырастет прибыль или снизится. 

Деньги — универсальный инструмент для оценки и для сравнения. Например, вам нужно решить, принимать ли на работу еще одного сотрудника. Можно посчитать его зарплату и какую выгоду в денежном эквиваленте он принесет организации. Если число большое и положительное, то человека нужно брать на работу.

Любое решение может быть переведено в денежный эквивалент и приносить выгоду.

Финансы для предпринимателей

Грамотный финансовый менеджмент становится фундаментом для любого развивающего бизнеса

Важен результат, а не привычка

Как часто вы слышите от своих сотрудников «Я всю жизнь так делал и ничего менять не буду»? Если часто, то что-то нужно менять, причем быстро, ваша компания плывет по течению.

Только нацеленность на результат, желание развиваться и осваивать новое может привести к желаемому.

Например, вы понимаете, что для эффективной работы отдела вам нужна новая CRM-система, но никто из сотрудников не хочет с ней работать, потому что не привык. Тогда придется потрудиться, чтобы доказать ее эффективность и показать, сколько прибыли она сможет принести компании и как облегчит работу самих сотрудников.

Нельзя не принять решение

Принцип базируется на подходе, что если не принято никакого решения, то это приведет к тупику и прокрастинации.

Например, сотрудник выполняет какую-то задачу и начинает сомневаться, как двигаться дальше, какое решение принять. Идеальный вариант, когда сотрудник идет советоваться с коллегами или начальством и принимает решение. Но бывают случаи, когда сотрудник останавливается и просто перестает что-то делать в надежде, что решение придет само. А оно не придет, при этом уйдет много времени.

Случается и обратное: сотрудник хочет посоветоваться, но руководитель очень занят. Тогда нужно выработать единую концепцию, что, например, если в течение дня сотрудник не смог посоветоваться с руководством, то он принимает решение самостоятельно.

Ошибочные решения

Все имеют право на ошибку. Когда человек ошибается, он становится более смелым и самостоятельным, а принимаемые им решения — обдуманными и взвешенными

Достигать высоких результатов с помощью метода проб и ошибок можно только тогда, когда каждая ошибка рефлексируется, по ней принимаются верные выводы и вносятся нужные корректировки. Просто ошибаться нельзя, это уже некомпетентность.

Быть ответственным

Если вы принимаете решение, то несете за него ответственность. Не сотрудник, который будет его реализовывать, не генеральный директор, который дал добро на это решение, а именно вы. 

Если вы взяли на себя роль руководителя и принимаете решения, то обязательно помните, что это еще и ответственность за них.

Решения лучше принимать открыто, советуясь, а не сидя за закрытыми дверями. Тогда доверие к вам как к руководителю будет гораздо выше.

Чтобы принимать правильные решения, нужно уметь анализировать информацию, данные и цифры. Если вы хотите прокачать свои навыки в анализе финансовой отчетности для принятия управленческих решений, то приходите на практический курс «Финансы для предпринимателей» от Академии Eduson.

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