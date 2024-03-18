ФНС не принимает отчет и присылает отказы? Рассказываем, что делать

Сдача отчетности в электронном виде стала обязательной для большинства организаций с 2022 года. Это должно было упростить и ускорить процесс взаимодействия с налоговыми органами, но на практике многие налогоплательщики столкнулись с проблемами и сложностями.

Бывает, что ФНС может не принять отчет из-за небольших ошибок, которые нужно исправлять, а потом предоставлять уточненные декларации. Если этого не сделать, налогоплательщиков могут ожидать штрафы и пени.

Рассказываем, как избежать ошибок в отчетах и что делать, если ФНС не приняла отчет.

Как избежать ошибок в отчетах

Ошибки в отчетах могут быть разного характера: технические, формальные, смысловые. Чтобы минимизировать риск их возникновения, необходимо соблюдать следующие правила:

Выгружайте файл-отчет в пустую папку, чтобы не возникло проблем с наименованием файла. ФНС не принимает файлы с одинаковыми именами, поэтому лучше создавать новую папку для каждого отчета. Проверяйте правильность заполнения формы отчета, подписи уполномоченного лица, выбора территориального налогового органа. Это кажется очевидным, но многие ошибки связаны именно с этими параметрами. Например, если вы отправляете отчет в налоговый орган по месту регистрации, а не по месту нахождения, то ФНС может отказать в приеме. Сверяйте суммы одноименных показателей по всем физическим лицам в расчете по страховым взносам. Это одна из самых частых ошибок, которая приводит к несоответствию данных в отчетах. Например, если вы указали в расчете по страховым взносам, что застрахованное лицо получило доход в размере 100 000 рублей, а в налоговой декларации по НДФЛ — 120 000 рублей, то ФНС может потребовать пояснения или уточнения. Указывайте достоверные персональные данные, которые однозначно идентифицируют физических лиц. Это важно не только для соблюдения закона о защите персональных данных, но и для предотвращения ошибок в отчетах. Например, если вы ошиблись в написании фамилии, имени или отчества, то ФНС может не принять отчет или потребовать уточнения. Используйте проверенные сервисы по сдаче электронной отчетности, которые обеспечивают встроенную систему проверки и защиту от ошибок. Эти сервисы позволят вам быстро и удобно формировать, подписывать и отправлять отчеты в налоговые органы, а также получать квитанции о приеме и статусы обработки. Кроме того, они автоматически проверяют отчеты на наличие ошибок и предупреждают вас о них до отправки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете снизить вероятность ошибок в отчетах и избежать неприятных сюрпризов от ФНС.

А еще поможет повышение квалификации: в требованиях к отчетности часто происходят изменения, и уследить за ними самостоятельно бывает трудно. Узнать обо всех новшествах за последний год, чтобы не допускать ошибок, а заодно освоить нужные инструменты и подтянуть управленческие навыки можно на курсе «Главный бухгалтер» от Академии Eduson.

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Что делать, если ФНС не приняла отчет

Если вы все же допустили ошибку в отчете и ФНС не приняла его, не паникуйте. Вам нужно внимательно изучить уведомление об отказе, в котором указаны коды ошибок и их расшифровка. По каждому коду ошибки можно найти подробную информацию на сайте ФНС.

Топ-5 самых частых ошибок в отчетности с кодами ФНС

Код ошибки Расшифровка Что это значит 0400200005 Повторная регистрация первичного документа Вы случайно подали документ с номером корректировки, который уже использовали. Либо файл повторно загрузился в базу данных ФНС. 0100500001 Отсутствуют сведения о доверенности в налоговом органе Возможно, отчет подписал не руководитель организации. Тогда нужно предоставить в инспекцию доверенность на право подписи. 0400100001 Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле Проверьте ИНН и КПП, которые указали в декларации, потом отправьте отчет заново. 0400400011 Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам В отчете есть ошибка в данных, нужно перепроверить все суммы 0400500003 Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе Данные о сотрудниках, которые есть в вашем отчете, не совпадают со сведениями, которые есть у ФНС. Возможно, есть опечатка в отчете.

После того, как вы выяснили причину отказа, вам нужно исправить ошибку и сформировать уточненную декларацию. Уточненная декларация должна быть отправлена в тот же налоговый орган, который принимал первоначальный отчет. При этом в повторной декларации нужно указать, что она является уточнением, и написать номер и дату первоначального отчета.

Если ошибки привели к изменению налоговой базы или суммы налога, то вам также нужно доплатить налог и пени. Пени начисляются за каждый день просрочки с момента истечения срока уплаты налога до дня его фактической уплаты.

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Что делать, если ошиблись не вы, а ФНС

Если вы сомневаетесь в правильности решения ФНС или считаете, что отказ в приеме отчета был необоснованным, можно обжаловать его в вышестоящий налоговый орган или в суд.

Для этого вам нужно подготовить мотивированное письмо с доказательствами вашей правоты и приложить копии отчета, квитанции о приеме и других документов, подтверждающих вашу позицию. Срок подачи жалобы составляет три месяца с момента получения квитанции о приеме.

Жалобу можно подать в письменном или электронном виде. Если вы подаете жалобу в письменном виде, то вам нужно отправить ее по почте с уведомлением о вручении или вручить лично под роспись. Если вы подаете жалобу в электронном виде, то вам нужно использовать сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС.

Следуйте нашим советам, и в этом году вашу отчетность будут принимать с первого раза!

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