Академия Eduson
Отчетность

ФНС не принимает отчет и присылает отказы? Рассказываем, что делать

Сдача отчетности в электронном виде стала обязательной для большинства организаций с 2022 года. Это должно было упростить и ускорить процесс взаимодействия с налоговыми органами, но на практике многие налогоплательщики столкнулись с проблемами и сложностями. 
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ФНС не принимает отчет и присылает отказы? Рассказываем, что делать
Иллюстрация: Академия Eduson

Бывает, что ФНС может не принять отчет из-за небольших ошибок, которые нужно исправлять, а потом предоставлять уточненные декларации. Если этого не сделать, налогоплательщиков могут ожидать штрафы и пени.

Рассказываем, как избежать ошибок в отчетах и что делать, если ФНС не приняла отчет.

Как избежать ошибок в отчетах

Ошибки в отчетах могут быть разного характера: технические, формальные, смысловые. Чтобы минимизировать риск их возникновения, необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Выгружайте файл-отчет в пустую папку, чтобы не возникло проблем с наименованием файла. ФНС не принимает файлы с одинаковыми именами, поэтому лучше создавать новую папку для каждого отчета.

  2. Проверяйте правильность заполнения формы отчета, подписи уполномоченного лица, выбора территориального налогового органа. Это кажется очевидным, но многие ошибки связаны именно с этими параметрами. Например, если вы отправляете отчет в налоговый орган по месту регистрации, а не по месту нахождения, то ФНС может отказать в приеме.

  3. Сверяйте суммы одноименных показателей по всем физическим лицам в расчете по страховым взносам. Это одна из самых частых ошибок, которая приводит к несоответствию данных в отчетах. Например, если вы указали в расчете по страховым взносам, что застрахованное лицо получило доход в размере 100 000 рублей, а в налоговой декларации по НДФЛ — 120 000 рублей, то ФНС может потребовать пояснения или уточнения.

  4. Указывайте достоверные персональные данные, которые однозначно идентифицируют физических лиц. Это важно не только для соблюдения закона о защите персональных данных, но и для предотвращения ошибок в отчетах. Например, если вы ошиблись в написании фамилии, имени или отчества, то ФНС может не принять отчет или потребовать уточнения.

  5. Используйте проверенные сервисы по сдаче электронной отчетности, которые обеспечивают встроенную систему проверки и защиту от ошибок. Эти сервисы позволят вам быстро и удобно формировать, подписывать и отправлять отчеты в налоговые органы, а также получать квитанции о приеме и статусы обработки. Кроме того, они автоматически проверяют отчеты на наличие ошибок и предупреждают вас о них до отправки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете снизить вероятность ошибок в отчетах и избежать неприятных сюрпризов от ФНС.

А еще поможет повышение квалификации: в требованиях к отчетности часто происходят изменения, и уследить за ними самостоятельно бывает трудно. Узнать обо всех новшествах за последний год, чтобы не допускать ошибок, а заодно освоить нужные инструменты и подтянуть управленческие навыки можно на курсе «Главный бухгалтер» от Академии Eduson.

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Что делать, если ФНС не приняла отчет

Если вы все же допустили ошибку в отчете и ФНС не приняла его, не паникуйте. Вам нужно внимательно изучить уведомление об отказе, в котором указаны коды ошибок и их расшифровка. По каждому коду ошибки можно найти подробную информацию на сайте ФНС.

Топ-5 самых частых ошибок в отчетности с кодами ФНС

Код ошибки

Расшифровка

Что это значит

0400200005

Повторная регистрация первичного документа

Вы случайно подали документ с номером корректировки, который уже использовали. Либо файл повторно загрузился в базу данных ФНС.

0100500001

Отсутствуют сведения о доверенности в налоговом органе

Возможно, отчет подписал не руководитель организации. Тогда нужно предоставить в инспекцию доверенность на право подписи.

0400100001

Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле

Проверьте ИНН и КПП, которые указали в декларации, потом отправьте отчет заново.

0400400011

Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам

В отчете есть ошибка в данных, нужно перепроверить все суммы 

0400500003

Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе

Данные о сотрудниках, которые есть в вашем отчете, не совпадают со сведениями, которые есть у ФНС. Возможно, есть опечатка в отчете.

После того, как вы выяснили причину отказа, вам нужно исправить ошибку и сформировать уточненную декларацию. Уточненная декларация должна быть отправлена в тот же налоговый орган, который принимал первоначальный отчет. При этом в повторной декларации нужно указать, что она является уточнением, и написать номер и дату первоначального отчета.

Если ошибки привели к изменению налоговой базы или суммы налога, то вам также нужно доплатить налог и пени. Пени начисляются за каждый день просрочки с момента истечения срока уплаты налога до дня его фактической уплаты.

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Что делать, если ошиблись не вы, а ФНС

Если вы сомневаетесь в правильности решения ФНС или считаете, что отказ в приеме отчета был необоснованным, можно обжаловать его в вышестоящий налоговый орган или в суд. 

Для этого вам нужно подготовить мотивированное письмо с доказательствами вашей правоты и приложить копии отчета, квитанции о приеме и других документов, подтверждающих вашу позицию. Срок подачи жалобы составляет три месяца с момента получения квитанции о приеме. 

Жалобу можно подать в письменном или электронном виде. Если вы подаете жалобу в письменном виде, то вам нужно отправить ее по почте с уведомлением о вручении или вручить лично под роспись. Если вы подаете жалобу в электронном виде, то вам нужно использовать сервис «Личный кабинет налогоплательщика для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС.

Следуйте нашим советам, и в этом году вашу отчетность будут принимать с первого раза!

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