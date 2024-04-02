Синдром отличника — помощник или враг бухгалтера

Вы требовательны к себе и окружающим, и за что бы ни взялись, ожидаете только лучшего результата. Мнение коллег — не пустой звук, но особенно вы боитесь «облажаться» перед руководством. В период отчетности о спокойном сне не может быть и речи — все мысли о работе, даже в выходные дни.

Узнали себя в описании? Поздравляем, это очень похоже на «синдром отличника».

Здоровый перфекционизм или комплекс отличника: где та тонкая грань

Многие читатели скажут: разве это плохо — стремиться к идеалу, всегда хорошо выполнять свою работу, не подводить коллег и компанию? Но давайте сразу определимся:

В психологии действительно есть такое понятие как «здоровый перфекционизм» . Вариант нормы — когда человек говорит: «Сегодня я допустил ошибку, но в следующий раз приложу все усилия и выдам показатели лучше». Это трезвая критика и мотивация на успех.

Деструктивный или невротический перфекционизм характерен тем, что работника гонит вперед не желание достигнуть цели, а страх неудачи. В таком состоянии человек не верит в возможность достичь совершенства, но при этом не может удовлетвориться средним результатом. Нужна помощь специалиста, иначе несложно довести себя до невроза.

Между этими понятиями и «синдромом отличника» есть отличия.

Острое желание получать только пятерки, как правило, родом из детства. Завышенные ожидания родителей, требовательность учителей накладывают отпечаток на формирующуюся личность подростка. По последним данным, около 25–30% людей в той или иной степени имеют проблемы с самооценкой.

Чем отличается перфекционист от сотрудника с синдромом отличника

Первый стремится достичь превосходного результата, потому что иначе не может, он не в силах расслабиться и преодолеть тревожность. «Отличник» же, как правило, жаждет одобрения.

У таких людей выстроена четкая причинно-следственная связь: «отлично выполненная работа = похвала». И это одобрение становится для человека настоящим мерилом успеха.

Специалисты с «синдромом отличника» склонны к накоплению дипломов, сертификатов — не ради знаний, а ради самого факта. Они зависимы от признания окружающих и подтверждения собственной квалификации.

Здоровый способ жить с этим синдромом — повышать квалификацию на курсах, где дают не только диплом, но и знания. Например, после прохождения курса «Главный бухгалтер» от Академии Eduson вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое станет подтверждением ваших умений. А заодно поддержите актуальность своих знаний об управленческом учете, научитесь профессионально работать в Excel и 1C:Бухгалтерия, узнаете, как управлять отделом финансов. Записаться на курс

Как синдром отличника вредит работе бухгалтера

Распространенное заблуждение: необходимым условием для работы с цифрами является врожденный перфекционизм. И «синдром отличника» поможет бухгалтеру в продвижении по карьерной лестнице. Разберем, почему это не так.

1. Накапливаются обязанности, а не счет в банке.

Недобросовестные руководители будут пользоваться зависимостью «отличника» от похвалы. «Галина, вы так замечательно справляетесь со своими обязанностями! Возьмите, пожалуйста, дополнительные» И такой сотрудник обязательно взвалит на себя очередную ношу за «спасибо».

Потому что главной его целью является одобрение и признание авторитетных личностей, а вовсе не рост дохода.

2. «Лучшее — враг хорошего» или прямой путь к выгоранию.

Вы готовы переделывать работу снова и снова, потому что вам кажется, что результат далек от идеала.

Бухгалтерам свойственно закапываться в бумагах. Если же добавить к этому навязчивое желание по десять раз перепроверить один и тот же отчет, можно исчерпать все внутренние ресурсы и однажды обнаружить себя на грани хронического стресса.

3. Боязнь критики тормозит профессиональные достижения.

Тревожность и страх осуждения — неизбежные спутники специалиста- «отличника». Даже когда все отчеты сданы и платежи отправлены, все равно найдется повод для беспокойства.

Зачастую именно страх не дает работнику совершать решительные шаги, отстаивать права, рисковать в моменты, когда требуется твердая позиция.

Повышенная тревожность не дает вести конструктивные диалоги с контрагентами и государственными органами. Переживания на тему «А вдруг не получится сразу на 5+? Значит не стоит и пробовать!» — очень тормозят прогресс.

4. Руководитель с «синдромом отличника» — страшный сон подчиненных.

Человек с высоким уровнем требований к себе и от окружающих ждет большой отдачи.

Главбухи-«отличники» привыкли всегда быть впереди, поэтому часто не терпят конкуренции, не лояльны ко «второму мнению». И выстроить здоровые отношения в коллективе такому руководителю бывает сложно.

Курс Финансовый директор Финансовый директор напрямую влияет на прибыльность бизнеса Отправить заявку

Что делать, если обнаружили у себя «синдром отличника»

Помощь психолога требуется в крайних случаях, когда уже есть хронический стресс, повышенная тревожность, потеря мотивации и радости от достигнутых целей. Если чувствуете выгорание, не пытайтесь справиться с этим в одиночку, лучше попросите совета у профессионала.

Вот несколько рекомендаций для самостоятельной работы над собой.

1. Распознавайте и фиксируйте свои успехи.

Важно признавать собственные достижения, даже самые незначительные. Сдали с первого раза отчет в налоговую? Прошли проверку ФНС без финансовых потерь? Порадуйте себя подарком или походом в спа.

Когда вы фиксируете свой успех, это помогает бороться с неуверенностью, тревожностью и комплексами.

2. Развивайте новые навыки и способности.

Постарайтесь объективно оценить, какое направление в работе нравится вам больше всего и в чем вы хотели бы развиваться. Выбирайте ту сферу, которая приносит удовлетворение и вызывает интерес.

Побороть неуверенность и почувствовать себя более компетентным поможет повышение квалификации. Помните, что вы учитесь ради знаний, новой должности и прибавки к зарплате, а не для того, чтобы повесить очередной сертификат в рамку.

Например, если чувствуете, что готовы расти в карьере и управлять всеми денежными потоками в компании, можно стать финдиром. В этом поможет курс «Финансовый директор» от Академии Eduson. Программа обучения разработана специально для главбухов, которые хотят расширить свои знания в области финансов, научиться управлять рисками и брать на себя больше ответственности.

3. Меньше занимайтесь самокопанием и сравнением себя с другими специалистами.

Всегда будут те, кто лучше нас. Равно как и те, кто хуже. Не имеет смысла сравнивать свой уровень профессионализма и личностные качества с коллегами. Это только способствует росту стресса и недовольства собой. Сосредоточьтесь на собственном развитии, без оглядки на успехи и мнение окружающих.

4. Не преувеличивайте трагедию.

Допустив ошибку в учете или пропустив сроки отчетности, бухгалтеры часто думают: «Ну все, теперь меня точно уволят!». Однако воспринимать каждый свой промах как катастрофу бесполезно и неконструктивно. Спокойствие, только спокойствие!

Даже если придется искать новое место работы — самый негативный, но маловероятный сценарий развития событий — жизнь на этом не заканчивается.

5. Сохраняйте баланс между личным и рабочим.

Бег к профессиональным вершинам не дает «отличникам» наслаждаться другими радостями. Постарайтесь уравновесить разные сферы жизни: уделяйте достаточно времени сну, встречам с друзьями, семье и хобби.

Выполнение этих рекомендаций позволит бухгалтеру-перфекционисту не только чувствовать себя лучше, но и продвинуться в профессиональном плане.

Поверьте в себя и сделайте следующий шаг в карьере — займите должность директора по экономике и финансам. Чтобы претендовать на нее, пройдите курс в Академии Eduson. Вы освоите инструменты финансового и экономического анализа, научитесь современным методам по управлению экономикой и финансами предприятия. С удостоверением от Академии сможете прийти к руководителю и попросить повышения — без страха и неуверенности!

Курс Финансовый директор Финансовый директор напрямую влияет на прибыльность бизнеса Отправить заявку

Реклама: ООО «Эдюсон», ИНН 9721194461, erid: LjN8JyKQG