Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера

Профессия программист 1С в 2023 году вошла в топ-10 самых востребованных среди работодателей. Сегодня освоить ее стремятся многие бухгалтеры: она дает специалисту реальную возможность для карьерного и финансового роста. В статье рассказали, как стать 1С-разработчиком с нуля и почему бесплатные курсы не сделают из вас готового специалиста.

Какой путь к профессии 1С программиста надежнее: бесплатные или платные курсы

Программист 1С — это сотрудник, который занимается внедрением, поддержкой и доработкой программ семейства 1С, в первую очередь — «1С:Предприятия» и входящей в него «1С:Бухгалтерии». Такого специалиста высоко ценят на предприятиях малого и среднего бизнеса, так как именно он выполняет ряд важных для бизнеса задач: от обновления ПО 1С до создания новых конфигураций и расширения функционала программы под запросы компании.

Профессия программист 1С — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей на сегодняшний день. Получить образование и войти в нишу IT через 1С стремятся не только молодые студенты, но и эксперты из совершенно разных областей. Для бухгалтера работа с ПО 1С — ежедневная рутина! Для того, чтобы уверенно владеть программами и не зависеть от сторонних специалистов, бухгалтер может пройти профессиональную переподготовку. Освоив новые инструменты на курсе «Из бухгалтера в 1С программиста» в школе Action Digital School, вы сможете применять их для модернизации своих рабочих процессов.

Программист 1С, безусловно, должен обладать определенными навыками, освоить которые можно в процессе обучения. Сегодня на просторах Интернета можно найти множество ресурсов для освоения инструментов разработчика 1С, в том числе видеоматериалы экспертов, бесплатные и платные курсы. Какой бы формат вы ни выбрали, каждый из них имеет свои нюансы и подводные камни. Для наглядности, мы подготовили небольшую сравнительную таблицу.

Бесплатные курсы 1С программиста Платные курсы 1С программиста — Дают общую и неструктурированную информацию о специальности. Изучив такие уроки, вы сможете только узнать суть профессии и некоторые ее особенности. Однако ключевых знаний и навыков, необходимых для реальной работы, не приобретете. — Не дают поддержки в лице куратора. Во время обучения на бесплатных курсах вы предоставлены сами себе: нет наставников, которые помогут разобрать непонятные моменты и ответить на вопросы. Придется тратить время на самостоятельный поиск информации или искать знакомых специалистов, которые не откажут и помогут разобраться. — В программу таких курсов чаще всего входит неактуальная информация. Авторы бесплатных курсов часто смотрят на проверку актуальности материалов сквозь пальцы. Освоив такие навыки, вы рискуете впустую потратить время и оказаться невостребованным на рынке специалистом. — Дают структурированный контент, удобно разделенный на уроки и задания. Материалы готовят опытные эксперты, в программу они включают не только теорию, но и практические задания на отработку приобретенных навыков.Выполненные на курсе проекты вы сможете включить в портфолио — Вы получаете официальное подтверждение квалификации. Сертификаты и дипломы помогут подтвердить вашу новую специализацию при трудоустройстве на должность после курсов. — В программу курсов входит актуальная информация. Учебные программы, разрабатывают опытные эксперты. В процессе освоения программы платного курса, вы получаете все необходимые актуальные знания для работы в современной компании. Материалы регулярно обновляют и включают в них самые актуальные сведения и тренды в сфере. Поэтому вы можете быть уверены, что полученные навыки не заставят вас краснеть перед работодателем.

Обратите внимание! Бесплатные курсы тоже могут быть полезны. Если вы ничего не знаете о специальности программист 1С, но хотите получить хоть какую-то информацию об ее особенностях — стать слушателем бесплатного курса неплохой вариант.

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Однако, если вы решили освоить необходимые навыки и стать профессионалом в новом направлении, то придется проходить обучение на платной основе. Например, такие курсы официально предоставляет компания-разработчик ПО 1С. Здесь есть два подводных камня: высокая стоимость и обязательная теоретическая база в программировании. Такие курсы направлены на подготовленных специалистов, которые хотят прокачать свой скилл и познакомиться с обновлениями ПО. Однако они не подойдут тем, кто хочет стать программистом 1С с нуля.

Почему вы можете доверять экспертам школы Action Digital School Над программой спецкурса для бухгалтеров по программе «Из бухгалтера в 1С программиста» работают только опытные и высококлассные специалисты, профессионалы в своей сфере: Ольга Семёнова, программист-внедренец 1С, начальник сопровождения группы 1С в РУТ (МИИТ), автор программы курса «1С программист», 12 лет работы с 1С

Константин Плуталов, практикующий программист 1С, занимается автоматизацией биллинга на базе 1С в центре обработки данных Ixcellerate

Владимир Лисенков, практикующий 1С программист, руководитель отдела, более 20 лет опыта, занимается автоматизацией блока по учету обязательств

Иван Резников, сертифицированный практикующий программист 1С с 2013 года, преподаватель Московского Политеха

Как стартовать в профессии программист 1С: рекомендации от карьерного консультанта

Стать программистом 1С можно, углубившись в изучение нюансов работы с ПО и прокачав свои навыки. Это требует времени и усилий. Чтобы вступить на серьезный путь обучения было проще, вы быстрее освоили специальность и избежали ошибок, карьерный консультант Action Digital School предлагает начать с 3 простых действий.

Действие №1. Изучите профессию. Проштудируйте статьи экспертов, посмотрите видеоматериалы — в открытом доступе достаточно информации, чтобы получить общую информацию и сложить собственное впечатление о специальности, которую решили освоить, например — Программист 1С.

Любому бухгалтеру под силу освоить профессию 1С программиста, если захотеть, — уверена Маргарита Очкасова. Сегодня она — бухгалтер на аутсорсе и занимается автоматизацией бухгалтерского и управленческого учёта малого бизнеса с помощью 1С. А еще учится на онлайн-курсах, где осваивает еще одну профессию — 1С программист. О том, какие бонусы она уже получила от новой профессии, читайте в статье.

Действие №2. Выберите программу для обучения. Выбирая те или иные курсы, убедитесь в компетентности экспертов, которые работали над уроками. Так вы получите актуальную информацию и освоите полезные и нужные навыки, которые можно легко применять в реальных условиях работы на предприятии.

Не потерять деньги и приобрести качественный проверенный курс, поможет бдительность, поэтому при выборе обратите внимание на несколько критериев: Наличие у школы или университета лицензии на образовательную деятельность.

Кто работал над программой курса — убедитесь в экспертности и компетентности специалистов.

Формат обучения: самостоятельное ознакомление с материалами или полноценный курс с обратной связью от кураторов и экспертов. Например, над созданием курса школы Action Digital School «Из бухгалтера в 1С программиста» работали практикующие программисты и ведущие специалисты с опытом работы с 1С:Предприятие не менее 10 лет.

Выдача сертификатов по окончанию обучения, подтверждающих вашу квалификацию. Стоит уделить этому особое внимание, ведь документального подтверждения прохождения курсов устроиться на престижную работу вряд ли получиться.

Действие №3. Изучите свой график и определите удобное время для учебы. Если вы хотите плавно сменить направление и учиться, не увольняясь с текущей должности, то придется выкраивать время на освоение новой специальности из «нерабочего». Чтобы совмещать работу и учебу без заморочек, выбирайте те курсы, которые адаптируются под вас, а не загоняют в неудобное временные рамки. Например, в школе Action Digital School студенты могут осваивать программы встраивая учебу в свой график без потерь.

Выполнив эти три простых действия, вы уже будете четко знать по какому пути идете и сможете быть уверены в качестве обучения.

Какие навыки нужно прокачать, чтобы стать успешным 1С программистом

Чтобы стать востребованным специалистом, необходимо приобрести профильные знания и навыки программиста 1С. Эксперты школы Action Digital School составили список, что должен знать квалифицированный специалист.

➤ Навыки программирования. Основной навык, без которого стать 1С разработчиком не получится — владение языком программирования «1С:Предприятие». Навык программирования на языке 1С поможет создавать функциональные решения для решения бизнес-задач и автоматизации предприятия. Узнайте сейчас: Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера

➤ Инструменты программиста 1С. Чтобы стать разработчиком, навыков программирования недостаточно. Придется освоить ОС Windows и Linux, программы Microsoft Office, SQL. Навыки работы с ПО повысят эффективность работы и помогут лучше понимать и регулировать внутренние процессы.

➤ Анализ данных. Умение правильно анализировать бизнес-процессы и предлагать оптимальные решения, автоматизирующие работу предприятия — один из важнейших навыков программиста 1С.

➤ Навыки общения. Коммуникабельность и умение налаживать контакты — полезный навык для 1С разработчика. Скилл не будет лишним для комфортной работы в команде с другими разработчиками, тестировщиками, менеджерами проектов как в найме, так и на фрилансе.

Сколько времени нужно учиться, чтобы бухгалтеру стать программистом 1С

Продолжительность обучения зависит от школы или университета, который вы выберете. Как правило, хороший курс программиста 1С с нуля на онлайн-платформе длится 10-12 месяцев, а иногда — и дольше. За этот период вы освоите весь теоретический материал и отработаете его на практических заданиях. Это позволит вам не только стать востребованным специалистом, но и выполнять большинство рабочих задач с ПО «1С».

Если вы ищите варианты более быстрого освоения специальности программиста 1С, то мы можем предложить вам заглянуть в онлайн-школу Action Digital School на курс «Из бухгалтера в 1С программиста». Благодаря знаниям программы, которые есть у бухгалтера, время обучения — всего 8 месяцев. Уделяя лекциям 5−10 часов в неделю, вы быстро получите востребованную профессию и сможете трудоустроиться на новую должность.

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