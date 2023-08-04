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Обучение для бухгалтеров

Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера

Профессия программист 1С в 2023 году вошла в топ-10 самых востребованных среди работодателей. Сегодня освоить ее стремятся многие бухгалтеры: она дает специалисту реальную возможность для карьерного и финансового роста. В статье рассказали, как стать 1С-разработчиком с нуля и почему бесплатные курсы не сделают из вас готового специалиста.
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Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера
Иллюстрация: Christin Hume/Unsplash

Какой путь к профессии 1С программиста надежнее: бесплатные или платные курсы

Программист 1С — это сотрудник, который занимается внедрением, поддержкой и доработкой программ семейства 1С, в первую очередь — «1С:Предприятия» и входящей в него «1С:Бухгалтерии». Такого специалиста высоко ценят на предприятиях малого и среднего бизнеса, так как именно он выполняет ряд важных для бизнеса задач: от обновления ПО 1С до создания новых конфигураций и расширения функционала программы под запросы компании. 

Профессия программист 1С — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей на сегодняшний день. Получить образование и войти в нишу IT через 1С стремятся не только молодые студенты, но и эксперты из совершенно разных областей. Для бухгалтера работа с ПО 1С — ежедневная рутина! Для того, чтобы уверенно владеть программами и не зависеть от сторонних специалистов, бухгалтер может пройти профессиональную переподготовку. Освоив новые инструменты на курсе «Из бухгалтера в 1С программиста» в школе Action Digital School, вы сможете применять их для модернизации своих рабочих процессов.

Программист 1С, безусловно, должен обладать определенными навыками, освоить которые можно в процессе обучения. Сегодня на просторах Интернета можно найти множество ресурсов для освоения инструментов разработчика 1С, в том числе видеоматериалы экспертов, бесплатные и платные курсы. Какой бы формат вы ни выбрали, каждый из них имеет свои нюансы и подводные камни. Для наглядности, мы подготовили небольшую сравнительную таблицу.

Бесплатные курсы 1С программиста

Платные курсы 1С программиста

— Дают общую и неструктурированную информацию о специальности. Изучив такие уроки, вы сможете только узнать суть профессии и некоторые ее особенности. Однако ключевых знаний и навыков, необходимых для реальной работы, не приобретете. 

—  Не дают поддержки в лице куратора. Во время обучения на бесплатных курсах вы предоставлены сами себе: нет наставников, которые помогут разобрать непонятные моменты и ответить на вопросы. Придется тратить время на самостоятельный поиск информации или искать знакомых специалистов, которые не откажут и помогут разобраться. 

— В программу таких курсов чаще всего входит неактуальная информация. Авторы бесплатных курсов часто смотрят на проверку актуальности материалов сквозь пальцы. Освоив такие навыки, вы рискуете впустую потратить время и оказаться невостребованным на рынке специалистом. 

— Дают структурированный контент, удобно разделенный на уроки и задания. Материалы готовят опытные эксперты, в программу они включают не только теорию, но и практические задания на отработку приобретенных навыков.Выполненные на курсе проекты вы сможете включить в портфолио 

— Вы получаете официальное подтверждение квалификации. Сертификаты и дипломы помогут подтвердить вашу новую специализацию при трудоустройстве на должность после курсов. 

— В программу курсов входит актуальная информация. Учебные программы, разрабатывают опытные эксперты. В процессе освоения программы платного курса, вы получаете все необходимые актуальные знания для работы в современной компании. Материалы регулярно обновляют и включают в них самые актуальные сведения и тренды в сфере. Поэтому вы можете быть уверены, что полученные навыки не заставят вас краснеть перед работодателем. 

Обратите внимание! Бесплатные курсы тоже могут быть полезны. Если вы ничего не знаете о специальности программист 1С, но хотите получить хоть какую-то информацию об ее особенностях — стать слушателем бесплатного курса неплохой вариант.

Бесплатный мини-курс для бухгалтера по 1С программированию

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Однако, если вы решили освоить необходимые навыки и стать профессионалом в новом направлении, то придется проходить обучение на платной основе. Например, такие курсы официально предоставляет компания-разработчик ПО 1С. Здесь есть два подводных камня: высокая стоимость и обязательная теоретическая база в программировании. Такие курсы направлены на подготовленных специалистов, которые хотят прокачать свой скилл и познакомиться с обновлениями ПО. Однако они не подойдут тем, кто хочет стать программистом 1С с нуля.

Почему вы можете доверять экспертам школы Action Digital School

Над программой спецкурса для бухгалтеров по программе «Из бухгалтера в 1С программиста» работают только опытные и высококлассные специалисты, профессионалы в своей сфере:

  • Ольга Семёнова, программист-внедренец 1С, начальник сопровождения группы 1С в РУТ (МИИТ), автор программы курса «1С программист», 12 лет работы с 1С

  • Константин Плуталов, практикующий программист 1С, занимается автоматизацией биллинга на базе 1С в центре обработки данных Ixcellerate

  • Владимир Лисенков, практикующий 1С программист, руководитель отдела, более 20 лет опыта, занимается автоматизацией блока по учету обязательств

  • Иван Резников, сертифицированный практикующий программист 1С с 2013 года, преподаватель Московского Политеха

Как стартовать в профессии программист 1С: рекомендации от карьерного консультанта

Стать программистом 1С  можно, углубившись в изучение нюансов работы с ПО и прокачав свои навыки. Это требует времени и усилий. Чтобы вступить на серьезный путь обучения было проще, вы быстрее освоили специальность и избежали ошибок, карьерный консультант Action Digital School предлагает начать с 3 простых действий. 

Действие №1. Изучите профессию. Проштудируйте статьи экспертов, посмотрите видеоматериалы — в открытом доступе достаточно информации, чтобы получить общую информацию и сложить собственное впечатление о специальности, которую решили освоить, например — Программист 1С.

Любому бухгалтеру под силу освоить профессию 1С программиста, если захотеть, — уверена Маргарита Очкасова. Сегодня она — бухгалтер на аутсорсе и занимается автоматизацией бухгалтерского и управленческого учёта малого бизнеса с помощью 1С. А еще учится на онлайн-курсах, где осваивает еще одну профессию — 1С программист. О том, какие бонусы она уже получила от новой профессии, читайте в статье.

Действие №2. Выберите программу для обучения. Выбирая те или иные курсы, убедитесь в компетентности экспертов, которые работали над уроками. Так вы получите актуальную информацию и освоите полезные и нужные навыки, которые можно легко применять в реальных условиях работы на предприятии.

Не потерять деньги и приобрести качественный проверенный курс, поможет бдительность, поэтому при выборе обратите внимание на несколько критериев:

  • Наличие у школы или университета лицензии на образовательную деятельность.

  • Кто работал над программой курса — убедитесь в экспертности и компетентности специалистов. 

  • Формат обучения: самостоятельное ознакомление с материалами или полноценный курс с обратной связью от кураторов и экспертов. Например, над созданием курса школы Action Digital School «Из бухгалтера в 1С программиста» работали практикующие программисты и ведущие специалисты с опытом работы с 1С:Предприятие не менее 10 лет.

  • Выдача сертификатов по окончанию обучения, подтверждающих вашу квалификацию. Стоит уделить этому особое внимание, ведь документального подтверждения прохождения курсов устроиться на престижную работу вряд ли получиться. 

Действие №3.  Изучите свой график и определите удобное время для учебы. Если вы хотите плавно сменить направление и учиться, не увольняясь с текущей должности, то придется выкраивать время на освоение новой специальности из «нерабочего». Чтобы совмещать работу и учебу без заморочек, выбирайте те курсы, которые адаптируются под вас, а не загоняют в неудобное временные рамки. Например, в школе Action Digital School студенты могут осваивать программы встраивая учебу в свой график  без потерь.

Выполнив эти три простых действия, вы уже будете четко знать по какому пути идете и сможете быть уверены в качестве обучения.

Какие навыки нужно прокачать, чтобы стать успешным 1С программистом 

Чтобы стать востребованным специалистом, необходимо приобрести профильные знания и навыки программиста 1С. Эксперты школы Action Digital School составили список, что должен знать квалифицированный специалист.

➤ Навыки программирования. Основной навык, без которого стать 1С разработчиком не получится — владение языком программирования «1С:Предприятие». Навык программирования на языке 1С поможет создавать функциональные решения для решения бизнес-задач и автоматизации предприятия. Узнайте сейчас: Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера

➤ Инструменты программиста 1С. Чтобы стать разработчиком, навыков программирования недостаточно. Придется освоить ОС Windows и Linux, программы Microsoft Office, SQL. Навыки работы с ПО повысят эффективность работы и помогут лучше понимать и регулировать внутренние процессы.

➤ Анализ данных. Умение правильно анализировать бизнес-процессы и предлагать оптимальные решения, автоматизирующие работу предприятия — один из важнейших навыков программиста 1С. 

➤ Навыки общения. Коммуникабельность и умение налаживать контакты — полезный навык для 1С разработчика. Скилл не будет лишним для комфортной работы в команде с другими разработчиками, тестировщиками, менеджерами проектов как в найме, так и на фрилансе.

Сколько времени нужно учиться, чтобы бухгалтеру стать программистом 1С

Продолжительность обучения зависит от школы или университета, который вы выберете. Как правило, хороший курс программиста 1С с нуля на онлайн-платформе длится 10-12 месяцев, а иногда — и дольше. За этот период вы освоите весь теоретический материал и отработаете его на практических заданиях. Это позволит вам не только стать востребованным специалистом, но и выполнять большинство рабочих задач с ПО «1С».

Если вы ищите варианты более быстрого освоения специальности программиста 1С, то мы можем предложить вам заглянуть в онлайн-школу Action Digital School на курс «Из бухгалтера в 1С программиста». Благодаря знаниям программы, которые есть у бухгалтера, время обучения — всего 8 месяцев. Уделяя лекциям 5−10 часов в неделю, вы быстро получите востребованную профессию и сможете трудоустроиться на новую должность. 

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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