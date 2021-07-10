Типовые ошибки в подготовке доказательной базы: недостаток аудиторского следа

Последние судебные разбирательства по делам, связанным с вопросами трансфертного ценообразования, четко показывают, что при подготовке налоговой документации в части наличия доказательной базы или «аудиторского следа» под цифры и существенные заключения необходимо принимать самую консервативную позицию: каждая цифра в документации должна быть подтверждена первичным документом.

Примеры дел, где суды поддержали позицию ФНС РФ о необоснованности доводов налогоплательщика в силу недостатка аудиторского следа:

Дело ТД «РИФ» А40-241026/18:

«…без регистров учета доходов и расходов GTCS Trading JLT отсутствует возможность определить сумму доходов, полученных от перепродажи товаров, закупленных непосредственно у ООО "ТД РИФ"…»

о недостоверности расчетов, выполняемых только на основании данных годовой финансовой отчетности трейдера.

Дело «Тольяттиазот» А55-1621/2018:

«…итоговая цифра рентабельности продаж не подтверждена расчетами, не сопровождена примененной для расчетов методологией. Финансовые показатели и финансовые результаты сделок в документации также не представлены. К информации не приложены никакие финансовые документы организации…»

о невозможности признания достоверной даже информации, представленной налоговыми органами иностранного государства, если она должным образом не расшифрована и не подтверждена первичными документами.

Дело «Уралкалий» А55-1621/2018:

«…кем и на основании каких исходных данных была составлена эта таблица [расчет финансового результата по сделке – прим. ADE], Общество не пояснило суду. … Суд приходит к выводу, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие, что содержащиеся в отчете сведения соответствуют действительности... <...> Вследствие составления служебных записок сотрудниками самого Общества, они подвергнуты судом критической оценке и сами по себе не могут подтверждать тех обстоятельств, на которые указывает Общество…»

о необходимости подтверждения как самостоятельно выполненных компанией расчетов, так и расчетов, выполненных для компании третьими лицами (аудиторами, консультантами).

Таким образом, недостатки аудиторского следа на практике создают значительную уязвимость позиции налогоплательщика. Каким образом его обеспечить, чтобы иметь убедительные аргументы в рамках потенциального судебного разбирательства, – рассмотрим ниже.

Варианты обеспечения аудиторского следа:

Для того чтобы обеспечить достаточный аудиторский след по документации, рекомендуем придерживаться следующих базовых правил:

Жестко регламентированное разграничение ответственности за отдельные блоки информации, раскрываемой в налоговой документации: сведения о фактическом финансовом результате — бухгалтерия, ПЭО; данные о сбытовой схеме и продажах — коммерческая служба и так далее. При этом данное разграничение может быть зафиксировано в локально-нормативном акте Компании, а предоставление информации формализовано через подписание документов ответственными сотрудниками.

Сокращение сроков подготовки налоговой документации. На практике документация, формируемая спустя 12 и более месяцев после окончания отчетного периода, будет содержать больше недостоверных и непроверяемых цифр по сравнению с более «свежей» документацией (формируемой в течение 2-3 месяцев с даты окончания отчетного периода).

Критическая оценка сведений информационно-ценовых агентств. Мы рекомендуем применять критический подход при признании любого источника информации надлежащим и анализировать надежность такого источника в каждом случае, независимо от репутации агентства. Минимальным требованием к сведениям, предоставляемым ИЦА, является раскрытие методологии формирования соответствующих индексов и котировок, позволяющей сделать вывод о сопоставимости или несопоставимости сделок.

Запрет на backdating (или внесение в учетные системы данных задним числом). Если в Компании данная практика активна, то риск неподтверждения фактических цифр, использованных в налоговой документации, является наиболее существенным.

Приложение к налоговой документации расчетных файлов. Налоговая документация в большинстве случаев содержит расчетные показатели, под которые необходимо иметь приложения в виде файлов, которые должны архивироваться вместе с документацией. Расчетные данные необходимо хранить в виде формул, собирающих сведения с первичного источника, и вводить запрет на цифры, не имеющие следа расчета.

Внутренний независимый аудит налоговой документации. Одно из подразделений Компании должно отвечать за финальную критическую вычитку документа с поиском уязвимостей и недостатков подтверждающей информации.

Минимизация «критических суждений». Критические суждения менеджмента, не имеющие формального подтверждения, в налоговой документации должны быть сведены к минимуму. Данные, которые не могут быть подтверждены объективным (внешним) источником, должны быть формализованы внутренним документом Компании.

Обеспечение «преемственности» отчетных периодов. Необходимо убедиться, что подходы, используемые в документации, являются последовательными и не противоречат подходам прошлых периодов в отсутствие объективных изменений в операционной деятельности компаний.

Вышеуказанные минимальные правила к оформлению налоговой документации позволят усилить защитную позицию Компании при открытии проверки.