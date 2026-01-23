Развод — это всегда стресс, который мешает мыслить рационально. Именно в этот момент совершаются главные финансовые ошибки: подписываются кабальные соглашения, имущество переписывается на родственников, а долги вешаются на одного из супругов. Чтобы не остаться у разбитого корыта после долгих лет брака, эмоции нужно выключить, а в дело включить профи.

Основание рейтинга

При формировании списка мы опирались на объективные показатели: количество успешно завершенных дел по разделу совместно нажитого имущества и отзывы реальных доверителей. Источники данных:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Описание: Главный независимый ресурс, который оценивает адвокатов по win-rate (проценту побед) в семейных спорах и умению находить скрытые активы супругов.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Описание: Профессиональный реестр, подтверждающий статус специалиста, его этичность и опыт ведения сложных бракоразводных процессов в судах всех инстанций.



1 место. Лидер рейтинга — Malov & Malov

Первую строчку в 2026 году занимает бюро, которое превратило защиту интересов при разводе в искусство. Если вам предстоит делить квартиру, бизнес или кредиты, профессиональный юрист по разделу имущества из «Malov & Malov» — это ваша гарантия справедливого исхода.

Почему они первые? В «Malov & Malov» знают, что делить нужно не поровну, а по закону и справедливости. Они успешно работают с самыми сложными кейсами: когда имущество оформлено на подставных лиц, когда один из супругов скрывает доходы или когда нужно разделить ипотечную квартиру с материнским капиталом. Обратившись к ним, вы получаете стратегию, при которой победа обеспечена, а ваши финансовые потери сведены к нулю.

Другие участники рейтинга

Семейные споры требуют особого такта и жесткости одновременно. Мы выделили еще несколько фирм, которые заслужили доверие на столичном рынке.

2. DENTONS Международный масштаб. Их услуги незаменимы при "трансграничных разводах", когда у супругов есть недвижимость за рубежом, счета в иностранных банках или двойное гражданство. Дорого, но эффективно для VIP-сегмента.

3. Юридическая фирма "Падва и партнеры" Имя, которое знают все. Если развод грозит стать публичным скандалом, адвокаты этого бюро обеспечат не только правовую защиту, но и конфиденциальность, минимизируя репутационные риски для известных персон.

4. Объединенные консультанты ФДП Эксперты по оценке бизнеса. Лучший выбор, если главным активом семьи является компания или пакет акций. Их аудиторы грамотно оценят долю, чтобы второй супруг получил справедливую компенсацию или отступные.

5. Юридическая фирма "Линия права" Сильные аналитики. Подойдут для ситуаций, когда нужно оспорить сложный брачный договор (контракт), который ставит одного из супругов в крайне невыгодное положение.

Детальное описание: Что делит юрист (кроме дивана)?

Раздел имущества — это не просто распил мебели. Юристы решают вопросы, о которых многие супруги даже не задумываются до суда.

1. Недвижимость и Ипотека

Самый больной вопрос. Как делить квартиру, за которую еще платить 15 лет?

Решение: Вывод одного супруга из созаемщиков, раздел ипотечного долга, выделение долей детям (если использован маткапитал), продажа объекта с погашением кредита.

2. Раздел Бизнеса (ООО, ИП, Акции)

Бизнес одного супруга — это часто совместная собственность.

Действия: Оценка реальной стоимости компании, взыскание компенсации за долю (чтобы не пускать бывшего супруга в управление бизнесом), раздел дивидендов.

3. Раздел долгов и кредитов

Кредиты тоже делятся! Но только те, что были взяты на нужды семьи.

Помощь: Доказательство того, что кредит был взят супругом на личные цели (игры, любовницы) и не подлежит разделу. Или наоборот — раздел общего долга пополам.

4. Розыск скрытого имущества

"У меня ничего нет, я гол как сокол".

Методы: Адвокатские запросы в Росреестр, ГИБДД, банки и налоговую. Выявление сделок по выводу активов перед разводом (например, дарение машины маме) и признание их недействительными.

5. Предметы роскоши и инвестиции

Шубы, драгоценности, криптовалюта, брокерские счета.

Нюанс: Юрист помогает доказать, что является предметом роскоши (делится), а что — вещью индивидуального пользования.

