Дивидендные аристократы: теория и практика

Есть два основных способа получения прибыли при инвестировании: это рост курсовой стоимости купленных активов и выплата дивидендов.

Что делать тем людям, у которых есть возможность инвестировать, но нет времени заниматься отслеживанием всех тонкостей процесса? Одним из решений может стать покупка акций «дивидендных аристократов» — своего рода элиты фондового рынка.

Это понятие зародилось в США, и первому списку дивидендных аристократов — американскому индексу S&P 500 Dividend Aristocrats — уже исполнилось 30 лет (отсчёт с 31.12.1989 г.).

Этот индекс пересматривается ежегодно, и, чтобы претендовать на попадание в его состав, акции компании должны удовлетворять ряду требований, основные из которых:

входить в состав индекса S&P 500;

увеличивать итоговый дивиденд на акцию за год не менее 25 лет подряд;

иметь минимальную рыночную капитализацию (FMC) не менее 3 млрд $ и среднедневной оборот (ADVT) не менее 5 млн $ в течение трёх месяцев.

Интересный факт: коммунальные компании известны своими стабильными дивидендами. Например, американская компания The York Water Company непрерывно выплачивает дивиденды на протяжении 203 лет: это принадлежащая инвесторам коммунальная компания, работающая в Пенсильвании, США. Она была основана в 1816 году группой местных бизнесменов, озабоченных противопожарной защитой. Это старейшее коммунальное предприятие в США, имеющее самый длинный рекорд последовательных дивидендов с 1816 года.

Таким образом, звание «дивидендный аристократ» нужно не только заслужить, но и постоянно его подтверждать увеличением выплаты.

Российский фондовый рынок очень молод, и для попадания в Dividend Aristocrats Russia Index нет требований к капитализации и среднедневному обороту. Сейчас основными условиями являются:

листинг на бирже (Московская биржа, ряд российских бумаг, которые включены в отбор, торгуются на LSE и NYSE);

рост итогового дивиденда на акцию за год не менее пяти лет подряд, но может быть один и тот же дивиденд не более двух лет подряд в течение этого пятилетнего периода.

В данный момент в Dividend Aristocrats Russia Index входит всего лишь шесть бумаг пяти компаний: НЛМК, «Татнефть» (ао) и (ап), «ТГК-1», «НОВАТЭК», «Лукойл». Это сложно назвать полноценной диверсификацией, но наш фондовый рынок активно развивается.

А теперь приведём конкретные данные и рекомендации по американским и российским «аристократам»:

Надеюсь, приведённая информация будет интересна и полезна.