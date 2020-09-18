Дивидендные аристократы: теория и практика

Есть два основных способа получения прибыли при инвестировании: это рост курсовой стоимости купленных активов и выплата дивидендов.
Что делать тем людям, у которых есть возможность инвестировать, но нет времени заниматься отслеживанием всех тонкостей процесса? Одним из решений может стать покупка акций «дивидендных аристократов» — своего рода элиты фондового рынка.
Это понятие зародилось в США, и первому списку дивидендных аристократов — американскому индексу S&P 500 Dividend Aristocrats — уже исполнилось 30 лет (отсчёт с 31.12.1989 г.).
Этот индекс пересматривается ежегодно, и, чтобы претендовать на попадание в его состав, акции компании должны удовлетворять ряду требований, основные из которых:
- входить в состав индекса S&P 500;
- увеличивать итоговый дивиденд на акцию за год не менее 25 лет подряд;
- иметь минимальную рыночную капитализацию (FMC) не менее 3 млрд $ и среднедневной оборот (ADVT) не менее 5 млн $ в течение трёх месяцев.
Интересный факт: коммунальные компании известны своими стабильными дивидендами.
Например, американская компания The York Water Company непрерывно выплачивает дивиденды на протяжении 203 лет: это принадлежащая инвесторам коммунальная компания, работающая в Пенсильвании, США. Она была основана в 1816 году группой местных бизнесменов, озабоченных противопожарной защитой. Это старейшее коммунальное предприятие в США, имеющее самый длинный рекорд последовательных дивидендов с 1816 года.
Таким образом, звание «дивидендный аристократ» нужно не только заслужить, но и постоянно его подтверждать увеличением выплаты.
Российский фондовый рынок очень молод, и для попадания в Dividend Aristocrats Russia Index нет требований к капитализации и среднедневному обороту. Сейчас основными условиями являются:
- листинг на бирже (Московская биржа, ряд российских бумаг, которые включены в отбор, торгуются на LSE и NYSE);
- рост итогового дивиденда на акцию за год не менее пяти лет подряд, но может быть один и тот же дивиденд не более двух лет подряд в течение этого пятилетнего периода.
В данный момент в Dividend Aristocrats Russia Index входит всего лишь шесть бумаг пяти компаний: НЛМК, «Татнефть» (ао) и (ап), «ТГК-1», «НОВАТЭК», «Лукойл». Это сложно назвать полноценной диверсификацией, но наш фондовый рынок активно развивается.
А теперь приведём конкретные данные и рекомендации по американским и российским «аристократам»:
Надеюсь, приведённая информация будет интересна и полезна.