Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

Сегодня поговорим о не самом распространенном среди начинающих инвесторах знании – ЛДВ (льгота долгосрочного владения).

Подавляющее большинство брокеров почему-то не спешат знакомить с этим явлением своих клиентов, активно продвигая другой способ «отъема» денег у государства – ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Пока не будем вдаваться в детали различия этих способов налоговых вычетов (вернемся к этому вопросу, когда будем разбирать ИИС), а посмотрим, что прячет государство за этими тремя таинственными буквами – ЛДВ.

Согласно статье 219.1 Налогового кодекса РФ, если инвестор держит акции на протяжении трёх лет, то он имеет право не платить НДФЛ от прибыли с продаж: то есть разницу между ценой покупки и ценой продажи ценных бумаг.

Максимальная прибыль, с которой можно не платить налоги, рассчитывается так:

N × 3 млн. рублей, где N — число полных лет владения ценными бумагами.

То есть для трех лет владения это 9 млн. руб., для 4 лет — уже 12 млн. руб. и так далее.

Стоит обратить внимание на ограничения:

льгота действует только для бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года;

льгота действует только для бумаг, торгующихся на организованном рынке: акции, облигации должны обращаться на Московской или Санкт-Петербургской бирже, а паи открытых паевых инвестиционных фондов находиться под управлением российских управляющих компаний;

этот налоговый вычет не применяется при продаже ценных бумаг, приобретенных на ИИС;

заявитель, физическое лицо, должен являться налоговым резидентом РФ;

льгота действует только на доход, полученный от продажи/реализации ценных бумаг. Налог с прибыли по купонам облигаций и с дивидендов заплатить придется;

при продаже ценных бумаг с разными сроками владения предельный размер вычета рассчитывается по специальной формуле с учетом срока владения пакета и его удельного веса.

Напомним, что вычет по ЛДВ ценными бумагами вы вправе получить одним из следующих способов: через своего брокера уже в году реализации (погашения), подав заявление;

через налоговую инспекцию, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с комплектом подтверждающих документов.

У каждого брокера своя процедура оформления ЛДВ. Но, главное, что мы выяснили: постучавшись к топам рынка, автоматизировать процесс поиска бумаг, попадающих под эту льготу, в вашем портфеле соизволили далеко не все. Да что там говорить, мы нашли только одних «сподвижников», которые подумали о клиенте и «заточили» свой сервис к нашей общей радости. Имя героя - «Открытие Брокер».

В личном кабинете этого брокера вы можете:

найти список всех ваших бумаг, на которые распространяется льгота;

прямо в кабинете получить льготу и зачесть ее у брокера.

На практике, на момент написания статьи это выглядит так:

Заходим в личный кабинет брокера и идем в раздел «Отчеты и налоги»:

Выбираем вкладку «Налоги»:

И завершаем путь на вкладке «Льготы и вычеты»:

Далее процесс носит индивидуальный характер, в зависимости от конкретного портфеля клиента, но заканчивается все для всех одинаково приятно.

Брокер сам формирует полагающуюся вам льготу, сам готовит данные для налоговой. Профит – с вашего брокерского счета в качестве налога не удерживаются сумма вашей льготы. Ноги, нервы и деньги целы.

Если в результате прочтения данной статьи ваш внутренний мир начал требовать подобного сервиса, не сдерживайтесь! Заводите брокерский счет и вычитайте налоги с комфортом.