Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

Сегодня поговорим о не самом распространенном среди начинающих инвесторах знании – ЛДВ (льгота долгосрочного владения).
Подавляющее большинство брокеров почему-то не спешат знакомить с этим явлением своих клиентов, активно продвигая другой способ «отъема» денег у государства – ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Пока не будем вдаваться в детали различия этих способов налоговых вычетов (вернемся к этому вопросу, когда будем разбирать ИИС), а посмотрим, что прячет государство за этими тремя таинственными буквами – ЛДВ.
Согласно статье 219.1 Налогового кодекса РФ, если инвестор держит акции на протяжении трёх лет, то он имеет право не платить НДФЛ от прибыли с продаж: то есть разницу между ценой покупки и ценой продажи ценных бумаг.
Максимальная прибыль, с которой можно не платить налоги, рассчитывается так:
N × 3 млн. рублей, где N — число полных лет владения ценными бумагами.
То есть для трех лет владения это 9 млн. руб., для 4 лет — уже 12 млн. руб. и так далее.
Стоит обратить внимание на ограничения:
- льгота действует только для бумаг, приобретенных после 1 января 2014 года;
- льгота действует только для бумаг, торгующихся на организованном рынке: акции, облигации должны обращаться на Московской или Санкт-Петербургской бирже, а паи открытых паевых инвестиционных фондов находиться под управлением российских управляющих компаний;
- этот налоговый вычет не применяется при продаже ценных бумаг, приобретенных на ИИС;
- заявитель, физическое лицо, должен являться налоговым резидентом РФ;
- льгота действует только на доход, полученный от продажи/реализации ценных бумаг. Налог с прибыли по купонам облигаций и с дивидендов заплатить придется;
- при продаже ценных бумаг с разными сроками владения предельный размер вычета рассчитывается по специальной формуле с учетом срока владения пакета и его удельного веса.
Напомним, что вычет по ЛДВ ценными бумагами вы вправе получить одним из следующих способов:
- через своего брокера уже в году реализации (погашения), подав заявление;
- через налоговую инспекцию, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с комплектом подтверждающих документов.
У каждого брокера своя процедура оформления ЛДВ. Но, главное, что мы выяснили: постучавшись к топам рынка, автоматизировать процесс поиска бумаг, попадающих под эту льготу, в вашем портфеле соизволили далеко не все. Да что там говорить, мы нашли только одних «сподвижников», которые подумали о клиенте и «заточили» свой сервис к нашей общей радости. Имя героя - «Открытие Брокер».
В личном кабинете этого брокера вы можете:
- найти список всех ваших бумаг, на которые распространяется льгота;
- прямо в кабинете получить льготу и зачесть ее у брокера.
На практике, на момент написания статьи это выглядит так:
Заходим в личный кабинет брокера и идем в раздел «Отчеты и налоги»:
Выбираем вкладку «Налоги»:
И завершаем путь на вкладке «Льготы и вычеты»:
Далее процесс носит индивидуальный характер, в зависимости от конкретного портфеля клиента, но заканчивается все для всех одинаково приятно.
Брокер сам формирует полагающуюся вам льготу, сам готовит данные для налоговой. Профит – с вашего брокерского счета в качестве налога не удерживаются сумма вашей льготы. Ноги, нервы и деньги целы.
Если в результате прочтения данной статьи ваш внутренний мир начал требовать подобного сервиса, не сдерживайтесь! Заводите брокерский счет и вычитайте налоги с комфортом.
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