Ценные бумаги как залог получения удобного кредита: на что обратить внимание

В статье покажем на практике, как ценные бумаги могут служить не только источником дивидендной / купонной доходности, но еще и залогом для получения удобного кредита.
Гражданское законодательство относит ценные бумаги к категории имущества. Как следствие, они могут выступать качественным обеспечением под займы для физических или юридических лиц.
Плюсы таких займов
Итак, о преимуществах займов с обеспечением бездокументарными ценными бумагами:
- не требуются справки и поручители;
- не требуется обоснование и подтверждение расходования заменых средств по целевому назначению;
- более низкая процентная ставка;
- высокая скорость выдачи займа;
- гибкий срок возврата кредита.
Однако основным и, как показывает практика, не для всех очевидным преимуществом данных займов, является то, что к банку не переходят права на получение дохода с залогового имущества.
Иными словами, несмотря на то, что на залоговое имущество наложено обременение по его продаже или передаче 3-и лицам, вся доходность от него принадлежит заемщику. Залоги более ликвидны и не требуют расходов на администрирование. Погашение кредита автоматически снимает вопрос с залогом.
Нюансы
Конечно, инвест-банк в качестве залога принимает далеко не все ценные бумаги. Чем выше рейтинг актива, тем меньше процент дисконта (разницы между рыночной стоимости ценных бумаг и объемом заемных средств по сделке). Список принимаемых в качестве залога ценных бумаг и процент дисконта являются одними из основных параметров в переговорном процессе.
Из практики получения займа под ценные бумаги можем привести пример получения займа в размере 50 млн рублей компанией для покрытия кассового разрыва по крупной сделке на 15 дней. Были проанализированы условия и направлены запросы в несколько крупных инвест-банков.
Лучшие условия и минимальный дисконт, как ни странно, предложил государственный инвестиционный банк — «Открытие-брокер». Вся операция по привлечению данной суммы заняла не более двух дней и не потребовала привлечения штата юристов, поездок в банк и прочих бюрократических проволочек.
Схематично процесс получения займа выглядит следующим образом. Инвестиционный банк осуществляет обременение бумаг заемщика и переводит займ на брокерский счет компании, с которого в дальнейшем компания переводит средства на любой другой свой счет и распоряжается ими по своему усмотрению.
После погашения займа и процентов по нему инвестиционному банку банк сообщает в национальный клиринговый центр ММВБ об исполнении заемщиком своих обязательств и обременение с ценных бумаг снимается.
Пример
Допустим, ваша компания владеет облигациями с доходностью 8% годовых.
Под залог этих облигаций вы планируете привлечь заемные средства в размере 1 миллиона рублей сроком на 1 год.
Инвест-банк, в связи со средним рейтингом компании эмитента, оценил дисконт актива в размере 80%, определив процентную ставку по займу — 8% годовых.
При средней цене облигации 1000 р. для покрытия залогом заемной суммы потребуется передать банку 1250 облигаций.
Проценты по займу за год составят 80 000 р.
Накопленный купонный доход по переданным в залог облигациям: 100 000 р.
Таким образом, ваша компания не только привлекает заемные средства на хороших условиях, но и фактически доходностью залога перекрывает проценты по займу.
Подводя итог, еще раз хотелось бы отметить, что финансовые инструменты можно и нужно использовать максимально широко и для развития, и для решения оперативных вопросов компании. Это быстро, безопасно, а главное — очень выгодно!