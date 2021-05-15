Ценные бумаги как залог получения удобного кредита: на что обратить внимание

В статье покажем на практике, как ценные бумаги могут служить не только источником дивидендной / купонной доходности, но еще и залогом для получения удобного кредита.

Гражданское законодательство относит ценные бумаги к категории имущества. Как следствие, они могут выступать качественным обеспечением под займы для физических или юридических лиц.

Плюсы таких займов

Итак, о преимуществах займов с обеспечением бездокументарными ценными бумагами:

не требуются справки и поручители;

не требуется обоснование и подтверждение расходования заменых средств по целевому назначению;

более низкая процентная ставка;

высокая скорость выдачи займа;

гибкий срок возврата кредита.

Однако основным и, как показывает практика, не для всех очевидным преимуществом данных займов, является то, что к банку не переходят права на получение дохода с залогового имущества.

Иными словами, несмотря на то, что на залоговое имущество наложено обременение по его продаже или передаче 3-и лицам, вся доходность от него принадлежит заемщику. Залоги более ликвидны и не требуют расходов на администрирование. Погашение кредита автоматически снимает вопрос с залогом.

Нюансы

Конечно, инвест-банк в качестве залога принимает далеко не все ценные бумаги. Чем выше рейтинг актива, тем меньше процент дисконта (разницы между рыночной стоимости ценных бумаг и объемом заемных средств по сделке). Список принимаемых в качестве залога ценных бумаг и процент дисконта являются одними из основных параметров в переговорном процессе.

Из практики получения займа под ценные бумаги можем привести пример получения займа в размере 50 млн рублей компанией для покрытия кассового разрыва по крупной сделке на 15 дней. Были проанализированы условия и направлены запросы в несколько крупных инвест-банков.

Лучшие условия и минимальный дисконт, как ни странно, предложил государственный инвестиционный банк — «Открытие-брокер». Вся операция по привлечению данной суммы заняла не более двух дней и не потребовала привлечения штата юристов, поездок в банк и прочих бюрократических проволочек.

Схематично процесс получения займа выглядит следующим образом. Инвестиционный банк осуществляет обременение бумаг заемщика и переводит займ на брокерский счет компании, с которого в дальнейшем компания переводит средства на любой другой свой счет и распоряжается ими по своему усмотрению. После погашения займа и процентов по нему инвестиционному банку банк сообщает в национальный клиринговый центр ММВБ об исполнении заемщиком своих обязательств и обременение с ценных бумаг снимается.

Пример

Допустим, ваша компания владеет облигациями с доходностью 8% годовых.

Под залог этих облигаций вы планируете привлечь заемные средства в размере 1 миллиона рублей сроком на 1 год.

Инвест-банк, в связи со средним рейтингом компании эмитента, оценил дисконт актива в размере 80%, определив процентную ставку по займу — 8% годовых.

При средней цене облигации 1000 р. для покрытия залогом заемной суммы потребуется передать банку 1250 облигаций.

Проценты по займу за год составят 80 000 р.

Накопленный купонный доход по переданным в залог облигациям: 100 000 р.

Таким образом, ваша компания не только привлекает заемные средства на хороших условиях, но и фактически доходностью залога перекрывает проценты по займу.