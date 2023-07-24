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Инвестиции

ВДО — Видим Доход. Опасный?

Этот материал мы хотим посвятить попытке разобраться в одном из высоко доходных, но от этого и довольно опасном фондовом инструменте — ВДО (высокодоходные облигации).
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ВДО — Видим Доход. Опасный?
Иллюстрация: wirestock/Freepik

По своей сути, данные инструменты мало чем отличаются от любых других облигаций за несколькими исключениями.

Начнем с определения: высокодоходные облигации (ВДО) — облигации, предлагающие инвесторам доходность выше средней по рынку. Купон по данным бумагам превышает ключевую ставку примерно на 5%.

Причина повышенной премии от средней по рынку довольно банальна. Как правило, такие компании-заемщики либо не имеют истории успешных займов, либо ведут рискованный бизнес, либо имеют ранее неаккуратно исполняемые долговые обязательства.

Как следствие, рейтинговые агентства выдают этим компаниям или выпускам облигаций крайне сдержанные рейтинги. Низкий рейтинг отпугивает инвесторов, и для преодоления страха, компании вынуждены повышать купонный процент по своему займу.

В причинах разобрались, давайте разбираться, есть ли смысл рисковать кровными и покупать долговые обязательства с повышенной вероятностью дефолта по ним.

В этом нам поможет исследование, проведенное в 2022 году рейтинговым агентством НКР (ООО «Национальные Кредитные Рейтинги»). Исследование посвящено зависимости частоты дефолтов компаний по своим долговым обязательствам от их рейтинга.

В исследовании рассматриваются частоты дефолтов на горизонте 1-3 года с начала образования долговых обязательств, если говорить проще, с момента выпуска облигаций.

Согласно данным работы, дефолты по низкорейтинговым бумагам действительно довольно вероятны, особенно на длительных горизонтах.

Однако, если внимательно изучить процент вероятности нарушения обязательств эмитента на коротком интервале со старта обращения облигации на рынке, то, к удивлению, мы увидим, что бумаги даже откровенно «мусорного» рейтинга В-.ru на интервале в 1 год допускают 20% дефолта.

Следующий же уровень рейтинга B.ru допускает почти в 3 раза меньшую вероятность — 7,62% и еще в 3 раза снижается риск для бумаг рейтинга BB-.r — 2,34%.

Теперь давайте попробуем посчитать возможные доходы и убытки, при введении в облигационный портфель, состоящий из облигаций самого высокого рейтинга, со средней доходностью +1% к ставке ЦБ, (7,5% на дату написания материала) ВДО с рейтингом BB-.ru, допустим с доходностью 20% годовых.

Как положено грамотному инвестору, мы диверсифицировали портфель, и он состоит из 10 бумаг, т.е. доля каждой не более 10%, вероятность дефолта каждого эмитента 0% и как следствие возможные потери средств, так же 0%. Несложно посчитать, что общая доходность портфеля 8,5% годовых.

После замены одной облигации на ВДО, доходность портфеля ожидаемо выросла на 1,15% до 9,65% годовых

При этом риск потери 1/10 капитала по одной позиции вырос с 0% до 2,34%. Если перенести этот риск на весь портфель, то получим рост дефолтного риска портфеля — 0,0234%.

Соотнося этот показатель с уровнем роста доходности портфеля в 1,15% можем сделать предположение, что премия к доходности существенно выше риска.

Теперь о главном:

  • Расчетные цифры справедливы только для ВДО с момента размещения которых прошло не больше года, а это существенно снижает их выбор. Удержание облигаций выше срока в 1 год резко повышает риск дефолта по ним.

  • Обязательно учитывайте ликвидность инструмента. Вполне может оказаться, что к моменту, когда вы соберетесь его продавать, в пределах «безопасного» срока владения, на него может не оказаться покупателя. Не надо стесняться делать чаще ребалансировки в пользу более свежих выпусков.

  • Крайне нежелательно весь облигационный портфель составлять из ВДО, т.к. это кратно повышает риск потери существенной части портфеля. Даже широкая диверсификация инструментов в таком портфеле не снижает дефолтных рисков.

  • Интерес к ВДО необходимо сдерживать в моменты разгона инфляции и перспектив повышения ставки ЦБ. В такой обстановке даже ВДО могут быстро оказаться инструментом с доходностью на уровне или ниже инфляции.

При правильном управлении рисками, внимательном и тщательном подборе инструментов в портфель, а также своевременной его ребалансировке, вполне реально поднять его доходность даже за счет относительно рискованных бумаг.

Надеемся материал открыл для вас новые инструменты и подходы к работе с ними и эти знания упрочат ваше финансовое благополучие. Мира вам и вашим близким!

Афинанс.рф

Афинанс.рф

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Комментарии

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